Gehalt als Bahnchef: Wie viel verdient man als Chef der Deutschen Bahn?

Dr. Richard Lutz ist seit März 2017 der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG. Hier erfahren Sie, wie viel der Bahnchef der DB seitdem jährlich verdient.

Das Gehalt von Richard Lutz, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn (DB), setzt sich laut Vergütungsbericht aus einer festen Vergütung und vom Erfolg des Konzerns abhängigen Boni zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gehalt vom Bahnchef der Deutschen Bahn im Jahr 2022 mehr als verdoppelt.

Grund dafür ist unter anderem, dass die DB AG im Jahr 2022 ein hohes operatives Ergebnis von fast 1,3 Milliarden Euro erzielen konnte, wie die Jahresbilanz der Deutschen Bahn zeigte. Dies ist eine Verbesserung des Umsatzes von etwa 2,8 Milliarden Euro verglichen zum Vorjahr.

Trotz des großen Umsatzes, den die Deutsche Bahn 2022 machen konnte, ist der Konzern und ihr Schienennetz überlastet, wie die Tagesschau berichtete. Nur 65,5 % aller Züge der DB waren im Jahr 2022 weniger als 6 Minuten zu spät oder pünktlich. Grund dafür war der fehlende Ausbau des Schienennetzes. Richard Lutz, der Bahnchef der DB, sagte dazu während einer Pressekonferenz: "Qualität und Pünktlichkeit waren 2022 nicht akzeptabel."

Gehalt als Bahnchef: 2022 hat sich das Gehalt mehr als verdoppelt

Das Gehalt des Bahnchefs, dem Vorsitzenden des Vorstandes der DB AG, besteht zum Teil aus einer festen Vergütung. Dazu kommen jedoch jährlich noch eine variable Vergütung sowie weitere Boni hinzu. Die variable Vergütung wird noch einmal unterteilt in kurzfristige und langfristige variable Vergütungen. Mit sonstigen Boni sind beispielsweise Zuschüsse für Mieten und Versicherungen gemeint.

Die langfristige variable Vergütung betrifft Rückstellungszuführungen bzw. -Auflösungen für Long-term Incentives, also Langzeitvergütungsmodelle, bei denen sich die Boni an langfristigen Indikatoren, wie dem Gewinn eines Unternehmens über mehrere Jahre richten. Diese sogenannten "Long-term Incentives" sollen besonders Führungskräfte an ein Unternehmen binden und sie zu guter Arbeit motivieren. Langfristige Vergütungen werden nicht in das Gesamtgehalt der Deutschen Bahn einberechnet.

Für das Jahr 2022 erhielt Richard Lutz, der Bahnchef der DB, eine Erhöhung seiner festen Vergütung von rund 7,56 % auf 968.000 Euro. Zusätzlich bekam er wieder erfolgsabhängige Boni in Höhe von etwa 1,27 Millionen Euro ausgezahlt, welche in den beiden Jahren zuvor pandemiebedingt ausgeblieben sind. Mit einer Jahresvergütung von fast 2,24 Millionen Euro hat er somit mehr als doppelt so viel verdient als im Jahr 2021, in dem er mit 911.000 Euro vergütet wurde.

Hier gibt es einen Überblick über das Gehalt von Richard Lutz als Bahnchef der DB seit Übernahme der Stellung:



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Feste Vergütung 844.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 968.000 € Variable Vergütung (kurzfristig) 1.045.000 € 892.000 € 800.000 € - - 1.261.000 € Variable Vergütung (langfristig) 47.000 € 107.000 € 167.000 € -455.000 € 495.000 € 672.000 € Sonstige Boni 20.000 € 17.000 € 28.000 € 17.000 € 11.000 € 8.000 € Gesamt 1.909.000 € 1.809.000 € 1.727.000 € 917.000 € 911.000€ 2.236.000€

(Quelle: Vergütungsberichte der Deutschen Bahn aus den Jahren 2017 bis 2022)

Laut dem jährlichen Vergütungsbericht der Deutschen Bahn wird das Vergütungssystem für den DB-Vorstand regelmäßig geprüft, um die Angemessenheit der Vergütung zu garantieren. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2021 statt.

Die berufliche Laufbahn von Richard Lutz: Wie wird man Bahnchef?

Dr. Richard Lutz wurde laut der Deutschen Bahn im Jahr 1964 in Rheinland-Pfalz als Sohn einer Eisenbahnfamilie geboren. Er studierte Betriebswirtschaft und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kaiserslautern, wo er auch 1998 seine Promotion machte.

Seine Karriere beim Konzern Deutsche Bahn AG begann Richard Lutz bereits 1994. Er hatte verschiedenste Führungspositionen inne und leitete Projekte im Vorstandsressort "Finanzen / Controlling". Im Jahr 2003 übernahm Richard Lutz schließlich die Leitung des Bereichs Konzerncontrolling. Teil des Vorstandes "Finanzen und Controlling" bei der Deutschen Bahn wurde Richard Lutz im April 2010. Eine Position, die er bis Ende 2018 ausübte.

Im März 2017 wurde Richard Lutz schließlich zum Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Bahn ernannt und war seither Bahnchef. Seine Aufgabe ist es unter anderem, an der Seite der anderen Vorstandsmitgliedern die DB-Dachstrategie “Starke Schiene” konzernweit umzusetzen und voranzutreiben.