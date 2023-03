Gehalt als LKW-Fahrer oder -Fahrerin: Wie viel verdient man?

LKW-Fahrer und -Fahrerinnen leisten in der Regel häufig Überstunden. Ihr Gehalt wird aber anders als bei anderen Berufen mit wachsender Berufserfahrung nicht erhöht.

Im deutschen Güterverkehr ist der LKW das Transportmittel Nummer eins. 2021 wurden beispielsweise 72,3 Prozent der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland per LKW erbracht. Und die Prognosen sagen eine anhaltende Entwicklung voraus.

LKW-Fahrer und -Fahrerinnen leisten also einen erheblichen Anteil am Güterverkehr in Deutschland. Trotzdem gilt die Arbeit als Knochenjob. Die Vereinbarung von Familie, Freizeit und Beruf sind für LKW-Fahrer und -Fahrerinnen schwer und häufig werden Überstunden von ihnen gefordert. Das Gehalt ist bei der Frage nach einem Einstieg in diesen Beruf eine wesentliche Frage, der wir in diesem Artikel auf den Grund gehen.

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin

Das durchschnittliche Gehalt von LKW-Fahrern und LKW-Fahrerinnen liegt in Deutschland bei einer Vollzeitstelle laut Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichem Institut (WSI) bei 2100 Euro brutto pro Monat. Dabei kann es einen erheblichen Unterschied machen, ob der Betrieb, in dem die LKW-Fahrer und -Fahrerinnen arbeiten, an einen Tarifvertrag gebunden ist, oder nicht. Außerdem kann es einen Unterschied machen, in welcher Branche die LKW-Fahrer und -Fahrerinnen arbeiten.

Ausbildungsgehalt zum LKW-Fahrer oder zur LKW-Fahrerin

Je nachdem, ob ein Ausbildungsbetrieb an einen Tarifvertrag gebunden ist oder nicht, kann sich das Ausbildungsgehalt stark unterscheiden. Insgesamt durchlaufen LKW-Fahrer eine dreijährige Ausbildung. Das Ausbildungsgehalt steigt dabei jährlich. Der tarifliche Ausbildungslohn im ersten Jahr liegt bei bis zu 1100 Euro brutto im Jahr bis zu 1255 Euro monatlich im dritten Ausbildungsjahr. Die Tarife können von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Bei nicht tarifgebundenen Betrieben gilt der Mindestlohn für Auszubildende. Dieser liegt bei 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr und 837 Euro im dritten.

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin nach Branche

Egal, ob in der Güterbeförderung, im Großhandel oder beim Bau – LKW-Fahrer und Fahrerinnen werden überall benötigt. Je nach Branche verdienen sie unterschiedlich viel. Insgesamt arbeitet ein Großteil von rund 72 Prozent der LKW-Fahrer und -Fahrerinnen in Deutschland laut WSI in der Güterbeförderung im Straßenverkehr. Etwa fünf Prozent arbeiten im Großhandel und nur rund drei Prozent beim Bau.

Laut Umfrage des WSI liegt das höchste durchschnittliche Einkommen mit 2448 Euro bei der Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung und Recycling. Allerdings weist das Institut auf die geringen Fallzahlen der Studie hin, sodass diese Auflistung vorsichtig interpretiert werden sollte.

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin nach Betriebsgröße

Je nach Größe des Betriebs steigt auch das Gehalt für LKW-Fahrer und LKW-Fahrerinnen. Nach aktueller Studie des WSI verdienen die Fahrer und Fahrerinnen in Kleinbetrieben mit bis zu 20 Beschäftigten durchschnittlich 1996 Euro im Monat. In Betrieben mit über 500 Beschäftigten sind es schon 2283 Euro monatlich im Schnitt.

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin mit Tarifvertrag

Ob ein Betrieb an einen Tarifvertrag gebunden ist oder nicht kann für das Gehalt von LKW-Fahrern und LKW-Fahrerinnen einen erheblichen Unterschied bedeuten. Laut WSI verdienen LKW-Fahrer und Fahrerinnen in einem Betrieb ohne Tarifvertrag im Schnitt 2031 Euro brutto im Monat. In einem Betrieb, in dem ein Tarifvertrag gilt, liegt das durchschnittliche Einkommen bei 2382 Euro. Außerdem sind in Tarifverträgen meist auch Urlaubsgelder und andere Sonderzahlungen festgeschrieben. Insgesamt arbeiten nur 28,6 Prozent der LKW-Fahrer und -Fahrerinnen in Betrieben, in denen ein Tarifvertrag gilt. Hier gilt die Faustregel: je größer ein Betrieb, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er an einen Tarifvertrag gebunden ist. Bei Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten lag der Anteil derer, bei denen Tarifverträge gelten, bei 48,5 Prozent. Bei Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten sogar bei 60,8 Prozent.