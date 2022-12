Gehalt als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin: Wie viel verdient man?

Als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin verdient man in Deutschland je nach Bundesland unterschiedlich viel Gehalt. Auch zwischen privaten und staatlichen Einrichtungen gibt es Unterschiede.

Als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin kann man in Krankenhäusern, Facharztpraxen oder sogar in Sportstätten oder Wellneshotels arbeiten. Der Einsatzbereich ist vielfältig – ähnlich wie das Gehalt. Je nach Einrichtung und regionalem Standort verdienen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen unterschiedlich viel. Wo genau hier die Unterschiede liegen und wie hoch diese sind, soll in diesem Artikel näher erläutert werden.

Gehalt als Physiotherapeut und Physiotherapeutin

Das Gehalt von Physiotherapeuten und Physiotherapeuten kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren drastisch unterscheiden. Daher lässt sich ein durchschnittliches Einkommen nur sehr schwer berechnen. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdienen Leitende Physiotherapeuten und -therapeutinnen im Mittel 3976 Euro brutto im Monat. Einfache Physiotherapeuten und Physiotherapeuten sind hier mit einem mittleren Einkommen von 2736 Euro brutto gelistet.

Faktoren, die die Höhe des Gehalts beeinflussen sind:

Berufserfahrung

Art der Einrichtung

Bundesland

Gehalt als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin während der Ausbildung

Bei einer Ausbildung zum Physiotherapeuten oder zur Physiotherapeutin handelt es sich um eine schulische Ausbildung. Diese wird in der Regel nicht vergütet. Im Gegenteil: je nachdem ob die Ausbildung an einer staatlichen oder an einer privaten Schule stattfindet, kann es sein, dass die oder der Auszubildende Ausbildungsgebühren zahlen muss. Ausnahme sind öffentliche Träger wie kommunale Krankenhäuser oder Unikliniken. Hier wird man nach dem geltenden Tarifvertrag der Einrichtung vergütet.

Ausbildungsjahr Monatliches Gehalt nach Tarif 1 1015 Euro 2 1075 Euro 3 1172 Euro

Gehalt als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin: Unterschiede bei Angestellten und Selbstständigen

Je nach Art der Einrichtung, in der ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin arbeitet, kann sich die Höhe des Gehalts gravierend unterscheiden. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass private Praxen im Gegensatz zu staatlichen Einrichtungen häufig nicht an Tarifverträge gebunden sind. Das Einstiegsgehalt liegt daher in staatlichen Praxen klar geregelt zwischen 2100 und 2500 Euro brutto monatlich. Private Praxen haben meist niedrigere Gehälter anzubieten. Hier beläuft sich das durchschnittliche Einstiegsgehalt auf 1500 bis 2100 Euro brutto monatlich.

Diese Gehaltsunterschiede bleiben auch im weiteren Berufsleben bestehen. Während Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen in staatlichen Einrichtungen tariflich gebunden bis zu 2950 Euro im Schnitt verdienen können, erreichen Arbeitnehmende in privaten Praxen meist nur 2400 Euro brutto im Monat.

Physiotherapeut oder Physiotherapeutin: Gehalt im öffentlichen Dienst

In öffentlichen Einrichtungen gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Diensts (TVöD). Demnach ist eine Steigerung des Gehalts mit wachsender Berufserfahrung vertraglich bereits festgelegt und muss nicht regelmäßig neu verhandelt werden wie in privaten Einrichtungen.

Entgeltgruppe 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Stufe E 15Ü 6122 Euro 6795 Euro 7432 Euro 7856 Euro 7955 Euro

E 15 5017 Euro 5358 Euro 5738 Euro 6258 Euro 6792 Euro 7144 Euro E 14 4542 Euro 4851 Euro 5255 Euro 5703 Euro 6202 Euro 6560 Euro E 13 4187 Euro 4526 Euro 4911 Euro 5329 Euro 5822 Euro 6089 Euro E 12 3752 Euro 4142 Euro 4597 Euro 5102 Euro 5695 Euro 5977 Euro E 11 3622 Euro 3980 Euro 4317 Euro 4682 Euro 5182 Euro 5463 Euro E 10 3492 Euro 3773 Euro 4092 Euro 4438 Euro 4823 Euro 4950 Euro E 9c 3099 Euro 3604 Euro 3908 Euro 4238 Euro 4597 Euro 4712 Euro E 9b 3099 Euro 3341 Euro 3619 Euro 3925 Euro 4261 Euro 4542 Euro E 9a 3099 Euro 3306 Euro 3363 Euro 3556 Euro 3909 Euro 4049 Euro E 8 2910 Euro 3104 Euro 3239 Euro 3373 Euro 3518 Euro 3587 Euro E 7 2733 Euro 2957 Euro 3091 Euro 3226 Euro 3353 Euro 3421 Euro E 6 2683 Euro 2867 Euro 2997 Euro 3125 Euro 3250 Euro 3314 Euro E 5 2576 Euro 2755 Euro 2875 Euro 3003 Euro 3122 Euro 3184 Euro E 4 2456 Euro 2637 Euro 2789 Euro 2883 Euro 2978 Euro 3033 Euro E 3 2418 Euro 2613 Euro 2660 Euro 2768 Euro 2850 Euro 2924 Euro E 2Ü 2261 Euro 2487 Euro 2569 Euro 2677 Euro 2752 Euro 2807 Euro E 2 2242 Euro 2439 Euro 2486 Euro 2555 Euro 2704 Euro 2861 Euro E 1

2015 Euro 2048 Euro 2090 Euro 2129 Euro 2229 Euro

Quelle: TVöD-B, ab April 2022

Physiotherapeut oder Physiotherapeutin: Gehalt in den Bundesländern

Wie in vielen Berufen spielt auch bei Physiotherapeuten und -therapeutinnen der Standort des Arbeitsplatzes eine tragende Rolle bei der Höhe des monatlichen Einkommens. Gerade hier liegt aber auch im Vergleich zu anderen Berufen ein gravierender Unterschied. Die neuen Bundesländer schneiden dabei im bundesweiten Vergleich deutlich schlechter ab, als die alten.

Bundesland Durchschnittliches Monatsgehalt Berlin 2983 Euro Hamburg 2896 Euro Baden-Württemberg 2856 Euro Bayern 2826 Euro Schleswig-Holstein 2788 Euro Nordrhein-Westfalen 2787 Euro Hessen 2775 Euro Rheinland-Pfalz 2774 Euro Saarland 2696 Euro Niedersachsen 2640 Euro Brandenburg 2609 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2506 Euro Sachsen-Anhalt 2498 Euro Sachsen 2377 Euro Thüringen 2365 Euro

Quelle: Entgeltatlas

*fehlender Wert Bremen: Dieses Bundesland kann nicht dargestellt werden, da die Beschäftigungszahl zu gering und die Aussagekraft somit zu schwach ist.