Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin: Wie viel verdient man?

Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen können im Ernstfall wichtige Hilfe leisten. Ihr Gehalt unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland – ihre Arbeit nicht.

Bei einem Notfall können Sekunden entscheidend sein. Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter leisten bei Einsätzen Ersthilfe und unterstützen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Sie fahren die Rettungstransporte und behalten unterwegs die lebenswichtigen Körperfunktionen der Patientinnen und Patienten im Blick. Doch wie viel Gehalt verdienen Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen im Schnitt? Diese und weitere Fragen sollen im Artikel näher beleuchtet werden.

Bei Rettungssanitätern und Rettungssanitäterinnen entscheiden verschiedene Faktoren über die Höhe des Gehalts. So kann es einen deutlichen Unterschied machen in welchem Bundesland oder in welcher Stadt man arbeitet. Außerdem spielt die Art der Einrichtung eine nicht unwesentliche Rolle. Auch die Berufserfahrung kann sich positiv auf das Gehalt von Rettungssanitätern und Rettungssanitäterinnen auswirken.

Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin

Das durchschnittliche Gehalt von Rettungssanitätern und Rettungssanitäterinnen liegt in Deutschland bei einer Vollzeitstelle laut Bundesagentur für Arbeit bei 3629 Euro brutto pro Monat. Je nach Berufserfahrung, Art der Einrichtung und Bundesland unterscheidet sich dieses Gehalt.

Ausbildungsgehalt zum Rettungssanitäter und zur Rettungssanitäterin

Da die Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zur Rettungssanitäterin nicht staatlich anerkannt ist, können die Bedingungen hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. In der Regel beträgt die Ausbildungszeit etwa 13 Wochen in Vollzeit. Dabei besteht etwa ein Drittel der Ausbildungszeit aus Theorieunterricht und die restlichen zwei Drittel aus einer praktischen Ausbildung. Je nach Bundesland und Ausbildungseinrichtung kann sowohl ein klinisches Praktikum als auch ein Praktikum an einer Lehrrettungswache absolviert werden.

In dieser Zeit verdienen die Auszubildenden kein Gehalt, da es sich um einen Lehrgang im Eiltempo handelt. Allerdings können für die Zeit der Ausbildung Kosten anfallen. Diese übernimmt in der Regel der Ausbildungsanbieter, wenn die Auszubildenden sich im Voraus dazu verpflichten im Anschluss an die Ausbildung für diesen Betrieb zu arbeiten.

Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin im öffentlichen Dienst

Je nach Art der Einrichtung, in der Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen arbeiten, kann sich das Gehalt unterscheiden. Neben staatlichen Einrichtungen, die in der Regel an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) gebunden sind, gibt es noch kirchliche und private Träger öffentlicher Rettungsdienste.

Laut Tariftabelle des öffentlichen Dienstes werden Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter mit keinerlei Berufserfahrung, also direkt nach der Ausbildung, nach Entgeltgruppe 4, Stufe 1 bezahlt. Somit verdienen Berufseinsteiger im öffentlichen Dienst 2456 Euro brutto im Monat. Mit wachsender Berufserfahrung steigt auch das Gehalt. Nach sechs Jahren können Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen zum Beispiel bereits 2883 Euro verdienen.

Stufe Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter Gehalt pro Monat ( Entgeltgruppe 4) 1 2456 Euro 2 2637 Euro 3

(nach 2 Jahren in Stufe 2) 2789 Euro 4

(nach 3 Jahre in Stufe 3) 2883 Euro 5

(nach 4 Jahren in Stufe 4) 2978 Euro 6

(nach 5 Jahren in Stufe 5) 3033 Euro

Quelle: TVöD-B, ab April 2022

Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin bei kirchlichen Einrichtungen

Zu den kirchlichen Trägern der Rettungsdienste gehören die Caritas oder die Diakonie. Die beiden Organisationen orientieren sich bei der Bezahlung der Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter der Entgelttabelle der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR). Nach der Ausbildung werden Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter hier ebenfalls wie beim TVöD in die Entgeltgruppe 4 eingeteilt und verdienen mit knapp 2550 Euro brutto im Monat sogar noch etwas mehr als im öffentlichen Dienst.

Stufe Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter Gehalt pro Monat ( Entgeltgruppe 4) 1 2550 Euro 2 2684 Euro 3 2818 Euro

Quelle: AVR Diakonie Entgelttabelle

Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin bei privaten Hilfsorganisationen

Zu den privaten Hilfsorganisationen, die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter beschäftigen, zählen beispielsweise der Arbeiter-Samariter-Bunde, die Johanniter oder das Rote Kreuz. Diese haben mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di umfangreiche Haustarife ausgehandelt, nach denen sich auch das Gehalt von Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern richtet. Auch hier wird das Gehalt für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern je nach Berufserfahrung angehoben.

Stufe Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter Gehalt pro Monat 1 2411 Euro 2 2605 Euro 3 2759 Euro 4 2994 Euro 5 3112 Euro 6 3173 Euro

Quelle: DRK Entgelttabelle

Gehalt als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin nach Bundesländern

Auch je nach Bundesland unterscheidet sich das Gehalt von Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern. Während das durchschnittliche Gehalt bei 3511 Euro brutto im Monat für Vollzeitbeschäftigte liegt, kann das Einkommen in manchen Bundesländern stark von diesem Wert abweichen.

Bundesland Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter Gehalt pro Monat Schleswig-Holstein 3995 Euro Rheinland-Pfalz 3877 Euro Baden-Württemberg 3874 Euro Saarland 3868 Euro Hessen 3831 Euro Niedersachsen 3683 Euro Brandenburg 3677 Euro Nordrhein-Westfalen 3649 Euro Bayern 3597 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3596 Euro Sachsen-Anhalt 3553 Euro Sachsen 3419 Euro Thüringen 3373 Euro Hamburg 3044 Euro Berlin 2540 Euro

*fehlende Daten Bremen: Da nicht genügend Daten vorhanden sind, ist die Aussagekraft nicht ausreichend.

Quelle: Entgeltatlas