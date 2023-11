Gehalt mit Führungsverantwortung: Wie hoch ist der Mehrverdienst?

Aus welchem Grund verdient man mehr? Erfahren Sie, ob sich die Führungsverantwortung in verschiedenen Branchen und Berufen auf das Gehalt auswirkt.

Führungskräfte sind die Hauptverantwortlichen für die Leitung, Koordination und Motivation von Mitarbeitern. Es ist allgemein bekannt, dass Führungsverantwortung mit einer Erhöhung des Gehalts einhergehen kann, aber wie groß ist dieser Mehrverdienst wirklich?

Je nach Beruf erhöht sich der Mehrverdienst bei einer großen Verantwortung erheblich. Daher werden Ihnen hier verschiedene Branchen und Berufe vorgestellt, bei denen ein nennenswerter Mehrverdienst möglich ist.

Woher stammen die Daten?

Der kununu Gehaltscheck basiert auf einer Auswertung von mehr als 566.000 Gehaltsangaben – darunter über 500.000 aus dem Jahr 2022. Berücksichtigt werden die Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten aus Deutschland. Mit dieser Grundlage werden Ihnen Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder ermöglicht.

Diese 10 Branchen haben den höchsten Mehrverdienst mit Führungsverantwortung

Die folgende Auflistung zeigt Ihnen den jeweiligen Anstieg des Gehalts (Prozentzahl in Klammern), wenn man Personalerfahrung aufweisen kann. Diese Daten wurden basierend auf dem durchschnittlichen Gehalt der jeweiligen Branche errechnet.

Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung (+73%) Versicherung (+48%) Banken (+47%) Marketing/Werbung/PR (+45%) Finanz (+44%) Chemie (+41%) Energie (+40%) Medien (+39%) Medizin/ Pharma (+39%) Forschung/Entwicklung (+36%)

Die folgenden 5 Berufe haben einen besonders hohen Mehrverdienst bei Führungsverantwortung

Ingenieur:

Ingenieure entwerfen, entwickeln und optimieren Systeme, Produkte und Prozesse in einer Vielzahl von Branchen, von der Elektronik bis zur Bauindustrie. In diesem Beruf sind kompetente Führungskräfte besonders geschätzt und haben einen durchschnittlichen Mehrverdienst von über 11.000€ im Jahr. Um eine solche Position einzunehmen, sind sowohl ein fundiertes technisches Wissen als auch die Fähigkeit die Führungskompetenzen lösungsorientiert anzuwenden, erforderlich.

Durchschnittliches Gehalt mit Führungsverantwortung : 76.391€

: 76.391€ Mehrverdienst : 11.718€

: 11.718€ Anteil der Führungskräfte mit 10-jähriger-Berufserfahrung: 63%

Controller:

Auch der Beruf des Controllers wird mit Führungsverantwortung deutlich höher vergütet. In der Regel sind Controller für die Finanzplanung und Kontrolle in einem Unternehmen verantwortlich. Mit Führungsverantwortung spielen Controller eine wichtige Rolle bei der Einhaltung der Unternehmensstrategie. Denn nur wenn das Team an einem Strang zieht, kann die Strategie erfolgreich angewendet werden.

Durchschnittliches Gehalt mit Führungsverantwortung : 66.727€

: 66.727€ Mehrverdienst : 10.281€

: 10.281€ Anteil der Führungskräfte mit 10-jähriger-Berufserfahrung: 63%

Vertriebsmitarbeiter:

Die Arbeit im Vertrieb erfordert Kommunikationsgeschick und gute Marktkenntnisse. Bei Führungsverantwortung steigt die Vergütung dementsprechend. Als Vertriebsleiter sind sowohl analytische Fähigkeiten als auch Kenntnisse in der Teamentwicklung hilfreich.

Durchschnittliches Gehalt mit Führungsverantwortung : 57.528€

: 57.528€ Mehrverdienst : 8.499€

: 8.499€ Anteil der Führungskräfte mit 10-jähriger-Berufserfahrung: 51%

Softwareentwickler:

Dieser Beruf ist heute und in der Zukunft immer begehrter. Die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice, vielfältige Entwicklungschancen und attraktive Vergütungen werden von vielen Arbeitnehmern geschätzt. Laut den Angaben von Statista wird die Anzahl an Softwareentwicklern weltweit im Jahr 2024 auf 28,7 Millionen geschätzt.

Durchschnittliches Gehalt mit Führungsverantwortung : 56.908€

: 56.908€ Mehrverdienst : 7.400€

: 7.400€ Anteil der Führungskräfte mit 10-jähriger-Berufserfahrung: 40%

Marketing Manager:

Marketing Manager, die für die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien verantwortlich sind, haben eine breite Palette von Aufgaben zu bewältigen. Obwohl langjährige Berufserfahrung für sie vorteilhaft ist, ist der Anteil der Führungskräfte mit einer 10-jährigen Berufserfahrung vergleichsweise gering. Daher kann die Übernahme von Führungsverantwortung durch die richtige Kombination von Kompetenzen erreicht werden.

Durchschnittliches Gehalt mit Führungsverantwortung : 55.520€

: 55.520€ Mehrverdienst : 7.268€

: 7.268€ Anteil der Führungskräfte mit 10-jähriger-Berufserfahrung: 29%

