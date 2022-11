Wie viel Gehalt bekommt man als Krankenschwester?

Sie gelten als die guten Seelen eines jeden Hospitals – die Krankenschwestern. Doch wie viel Gehalt bekommen sie eigentlich in ihrem Beruf?

Nicht erst die Corona-Pandemie hat eindrucksvoll vor Augen geführt, wie essenziell ein gut funktionierendes Gesundheitssystem für das gesamte Land ist. Damit diese wichtigen Institutionen einwandfrei funktionieren können, bedarf es natürlich qualifizierten Personals - zum Beispiel Krankenschwestern und Krankenpfleger. Ihr Einsatzbereich erstreckt sich dabei längst nicht mehr nur auf Krankenhäuser selbst. Vielmehr finden sie beispielsweise auch Beschäftigung in Gesundheitszentren, Fachpraxen oder ambulanten sozialen Diensten. Weiterhin kommt eine Anstellung etwa in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, in Altenwohn- und Pflegeheimen sowie in Krankenkassen infrage.

Der Arbeitsalltag von Krankenschwestern und Krankenpflegern ist in der Praxis sehr vielseitig. So können zu den täglichen Aufgaben unter anderem das Waschen und Lagern von Patienten, die Sauerstoffverabreichung oder auch administrative Tätigkeiten wie das Erstellen von Pflegeplänen gehören. Doch ehe man den abwechslungsreichen Beruf der Krankenschwester und des Krankenpflegers überhaupt ausüben kann, bedarf es einer qualifizierten Ausbildung.

Wichtige Änderungen bei der Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger

Zum Jahresstart 2020 erfolgte im Zuge des neuen Pflegegesetzes und der überarbeiteten Ausbildungs- und Prüfungsordnung eine grundlegende Neuausrichtung der bisherigen staatlich anerkannten Berufsausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Alle in diesen genannten Bereichen angebotenen Ausbildungen wurden in die gemeinsame Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann zusammengefasst, die eine Dauer von zwei Jahren umfasst. Erst danach erfolgt eine Spezialisierung, die nach dem dritten Jahr schließlich mit einem Abschluss in der Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege endet.

Gehalt in der Ausbildung als Krankenschwester und Krankenpfleger

Angehende Krankenschwestern und Krankenpfleger werden sowohl in der Theorie als auch der Praxis ausgebildet. Der theoretische Teil umfasst dabei zusammengenommen 2100 Stunden, die praktischen Phasen hingegen werden in Einrichtungen wie Kliniken oder Pflegeheimen abgeleistet.

Mit Blick auf das Gehalt während der Ausbildung gibt es im Falle von Krankenschwestern und Krankenpflegern nach wie vor keine einheitlichen Regeln. Die Höhe der Entlohnung hängt vielmehr davon ab, in welcher Institution man angestellt ist und ob dort nach Tarif bezahlt wird oder nicht. Das Arbeitsentgelt variiert somit teilweise stark, je nachdem, ob der entsprechende Träger einer Einrichtung dem öffentlichen Dienst, der Kirche oder der Privatwirtschaft zuzurechnen ist. Durchschnittsangaben belaufen sich für Krankenschwestern und Krankenpfleger in der Ausbildung jedoch auf zwischen 1150 Euro und 1200 Euro im ersten Ausbildungsjahr sowie circa 1300 Euro bis 1350 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Die Gehälter beziehen sich dabei stets auf Bruttoangaben.

Gehälter für ausgebildete Krankenschwestern und Krankenpfleger

Das durchschnittliche Bruttogehalt für examinierte Krankenschwestern und Krankenpfleger beläuft sich nach Informationen der Münchner Klinik auf rund 3800 Euro monatllich. Allerdings gibt es einige wichtige Unterschiede, die es zu beachten gilt. Diese wollen wir Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten. Zunächst allerdings eine Entgelttabelle für staatliche/öffentliche Einrichtungen:

Entgeltgruppe 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Stufe P 16 4.490 € 4.648 € 5.156 € 5.749 € 6.010 € P 15 4.394 € 4.538 € 4.898 € 5.329 € 5.494 € P 14 4.288 € 4.428 € 4.780 € 5.257 € 5.344 € P 13 4.181 € 4.318 € 4.661 € 4.909 € 4.973 € P 12 3.969 € 4.099 € 4.424 € 4.624 € 4.717 € P 11 3.756 € 3.879 € 4.187 € 4.392 € 4.485 € P 10 3.545 € 3.660 € 3.985 € 4.142 € 4.241 € P 9 3.373 € 3.545 € 3.660 € 3.880 € 3.973 € P 8 3.108 € 3.257 € 3.448 € 3.602 € 3.818 € P 7 2.932 € 3.108 € 3.379 € 3.514 € 3.654 € P 6 2.473 € 2.634 € 2.797 € 3.142 € 3.230 € 3.392 € P 5 2.376 € 2.596 € 2.661 € 2.769 € 2.851 € 3.042 €

Wie viel Krankenschwestern und Krankenpfleger in kirchlichen Einrichtungen verdienen können, sehen Sie anhand der untenstehenden Tabelle:

Entgeltgruppe 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe EG 1 1939,12 € 2033,58 € EG 2 2216,85 € 2325,26 € EG 3 2367,98 € 2492,61 € 2617,24 € EG 4 2550,02 € 2684,23 € 2818,43 € EG 5 2778,63 € 2924,87 € 3071,12 € 3217,36 € EG 6 2885,36 € 3037,22 € 3189,09 € 3340,96 € EG 7 3257,8 € 3425,73 € 3593,66 € 3761,58 € 3845,55 € EG 8 3586,21 € 3771,07 € 3955,93 € 4140,78 € 4233,21 € EG 9 3918,84 € 4120,84 € 4322,84 € 4625,85 € EG 10 4454,13 € 4683,72 € 4913,32 € 5142,91 € 5257,71 € EG 11 5057,88 € 5318,59 € 5579,3 € 5840,02 € 5970,38 € EG 12 5329.00 € 5603.70 € 5878.39 € 6153.08 € 6290.43 € EG 13 6022.23 € 6332.66 € 6643.08 € 6953.50 € 7108.72 €

Quelle: AVR Diakonie 2022

So zahlen beispielsweise medizinische Einrichtungen, die zu öffentlichen und gemeinnützigen Trägern gehören, besser als privat verwaltete Institutionen. Letztere sind gewinnorientiert und versuchen aus betriebswirtschaftlichen Gründen daher, die Personalkosten und damit auch die Löhne möglichst gering zu halten. Entscheidend kann zudem sein, ob ein Haustarifvertrag vorhanden ist oder das Gehalt weitgehend frei verhandelt werden kann.

Gehalt einer Krankenschwester und eines Krankenpflegers: Tarifverträge bei öffentlichen und gemeinnützigen Trägern

Ist eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger im öffentlichen Dienst angestellt, wird sich das Gehalt am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes sowie der dort geltenden Entgeltgruppen orientieren. Wer als Krankenschwester und Krankenpfleger eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen hat, wird gemäß dem TVöD-P mit einem Einstiegsgehalt von knapp 2932 Euro brutto im Monat starten, das sich über die Jahre allerdings deutlich auf bis zu 3818 Euro steigern lässt.

Gleichzeitig ist für Krankenschwestern und Krankenpfleger auch eine Anstellung bei großen Wohlfahrtsverbänden wie etwa der Caritas oder der Diakonie denkbar. Dort lehnen sich die Gehälter an den sogenannten Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) an, die wiederum eng mit dem TVöD in Verbindung stehen. Aus diesem Grund sind die Löhne von Krankenschwestern und Krankenpflegern im öffentlichen Dienst und solchen, die für kirchliche Träger arbeiten, zu einem großen Teil gut miteinander vergleichbar.

Weniger Gehalt für Krankenschwestern und Krankenpfleger bei privaten Trägern

Mit der Einführung der Pflegeversicherung in den 1990er Jahren erlebten auch ambulante Pflegedienste einen echten Aufschwung. Diese bieten examinierten Krankenschwestern und Krankenpflegern ebenfalls Anstellungsmöglichkeiten, zahlen aufgrund der häufigen Haustarife jedoch zwischen 10 Prozent und 30 Prozent weniger als öffentliche beziehungsweise kirchliche Einrichtungen. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel.

Unterschiede im Gehalt für Krankenschwestern und Krankenpfleger auch vom Bundesland abhängig

Das nach wie vor gültige West-Ost-Gefälle zeigt sich nicht zuletzt in der Bezahlung von Krankenschwestern und Krankenpflegern. So verdiente basierend auf Erhebungen aus dem Jahr 2019 eine ausgebildete Krankenschwester und ein ausgebildeter Krankenpfleger im Saarland zum Beispiel 3644 Euro brutto im Monat, während sich der Verdienst in Mecklenburg-Vorpommern auf lediglich 2962 Euro brutto belief. Zu den besser zahlenden Bundesländern in dieser Hinsicht gehören zudem unter anderem Baden-Württemberg, Bremen sowie Nordrhein-Westfalen. Etwas weniger üppig sieht das Gehalt für Krankenschwestern und Krankenpfleger dagegen in Brandenburg oder Sachsen aus.