Wie viel Gehalt verdient Bundeskanzler Olaf Scholz?

Anders als vermutlich erwartet gehört der Bundeskanzler in Deutschland nicht zu den Spitzenverdienern im Bund. Das Gehalt des Regierungschefs setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen.

Der Bundeskanzler ist in Deutschland Regierungschef aber nicht Staatsoberhaupt. Das hängt mit der Geschichte des Amts zusammen, die bis in die Weimarer Republik zurückreicht. Jedoch bedeutet das nicht, dass der Bundeskanzler damit unwichtiger ist, als der Bundespräsident – der als erster Mann im Staat gilt. Im Gegenteil: das Bundeskabinett und die sogenannte Richtlinienkompetenz liegen ganz in der Verantwortung des Regierungschefs. Das bedeutet, dass der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür auch die Verantwortung trägt.

Dessen war sich Olaf Scholz bewusst, als er 2021 die Nachfolge Angela Merkels antrat. Mit viel Macht kommt eben auch viel Verantwortung. Doch geht damit auch ein höheres Gehalt einher? Wie viel verdient Olaf Scholz als Bundeskanzler? Dieser Frage soll im folgenden Artikel auf den Grund gegangen werden.

Gehalt von Olaf Scholz: Amtsbezüge nach Besoldungsgruppe B11

Wie fast alle Ämter im Öffentlichen Dienst fällt auch das des Bundeskanzlers unter eine bestimmte Besoldungsgruppe. Die Amtsbezüge, wie das Gehalt des Bundeskanzlers genannt wird, richten sich dabei nach dem Bundesministergesetz. Dieses wird zu Beginn des Kalendermonats ausgezahlt und orientiert sich in Scholz‘ Fall an der Besoldungsgruppe B11. Bundesminister und Bundesministerinnen erhalten laut Bundesministergesetz Eineindrittel des Grundgehaltes nach der Beamtenbesoldung B11, Kanzler Olaf Scholz erhält dagegen Einzweidrittel von B11. Hinzu kommen Ortszuschlag, Dienstaufwandsentschädigung und gegebenenfalls eine Entschädigung, sollte der Bundeskanzler seinen Wohnsitz nicht nach Berlin verlegen können.

Nachdem der Bundestag im Juli 2022 zuletzt die Diäten für Bundestagsabgeordnete angehoben hat, erhält Olaf Scholz nun 30.189,81 Euro monatlich. Dabei sind verschiedene Zulagen bereits mit inbegriffen.

Gehalt von Olaf Scholz im Einzelnen

Der Bundeskanzler erhält einen Ortszuschlag in Höhe von Eineindrittel des in der Besoldungsgruppe B11 zustehenden Ortszuschlags. Diese Möglichkeit entfällt, wenn Olaf Scholz sich entschließen sollte, eine Amtswohnung in Anspruch zu nehmen, die ihm zur Verfügung gestellt würde. Außerdem erhält er eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 24.000 DM (also umgerechnet etwa 12.271 Euro). Neben den Amtsbezügen als Bundeskanzler erhält Olaf Scholz auch weiterhin die Hälfte der Bezüge für seine Rolle als Abgeordneter im deutschen Bundestag. Das monatliche Gehalt von Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich also aus folgenden Komponenten zusammen:

Monatliches Gehalt des Bundeskanzlers Stand März 2022 Amtsgehalt 19.434,78 Euro Allgemeine Stellenzulage 30,68 Euro Ortszuschlag 1066,58 Euro Dienstaufwandsentschädigung 1022,58 Euro Abgeordnetenentschädigung

(um 50 Prozent gekürzt) 5147,51 Euro Aufwandspauschale

(um 25 Prozent gekürzt) 3437,54 Euro Summe 30.139,67 Euro

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags

Wieso diese Angabe nicht hundertprozentig mit denen der Bundesregierung im vergangenen Jahr zusammenpasst, lässt sich schnell erklären. Als Teil der Bundesregierung hat der Bundeskanzler auch Anspruch auf weitere Leistungen. Zum Beispiel die Zahlung von Tagegeldern für amtliche Tätigkeiten außerhalb des Sitzes der Bundesregierung oder Reisekosten.

Wer verdient mehr Gehalt als Olaf Scholz

Trotzdem gehört Olaf Scholz laut Bundesfinanzministerium nicht einmal zu den Spitzenverdienern im Bund. Viele Chefs bundeseigener Unternehmen und Anstalten verdienen mehr als der Bundeskanzler. Insgesamt verdienen mindestens 21 Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglieder von deutschen Bundesunternehmen oder -anstalten mehr Gehalt als Olaf Scholz, der auf ein Jahresgehalt von rund 360.000 Euro kommt. Der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, etwa gilt als der Topverdiener im Bund. Mit 900.000 Euro jährlich liegt er weit über dem Jahreseinkommen des Bundeskanzlers. Direkt auf Platz zwei folgt ihm der Geschäftsführer der Bundesdruckerei mit einem Jahreseinkommen von 863.000 Euro.