Diese Anrufer dürfen keine Whatsapp-Kontakte werden

«Hallo, ich muss mit Ihnen über einen Job sprechen. Bitte fügen Sie mich auf Whatsapp hinzu.» Wer einen Anruf bekommt und dann eine computergenerierte Stimme dies oder Ähnliches sagen hört, sollte seine Neugierde bremsen und die Anrufnummer keinesfalls als Kontakt zu einem Messenger hinzufügen.

Denn hinter den ungewöhnlichen Anrufen von unterschiedlichsten Mobilfunknummern mit Auslandsvorwahlen steckt nichts anderes als der Versuch einer ersten Kontaktaufnahme zum Anwerben für unseriöse Jobs. Denn wahrscheinlich, so die Warnung des Landeskriminalamts Niedersachsen, handelt es sich dabei um den Anwerbeversuch als sogenannter Finanz- oder Warenagent. Im Klartext heißt das: Man soll als Geldwäscher missbraucht werden.

Hier geht es um Geldwäsche

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass persönliche und sensible Daten eingefordert werden, wenn man in Kontakt tritt - etwa Personalausweis-Angaben, Kontodaten oder persönliche Fotos. Diese Daten könnten Kriminelle dann ebenfalls für Geldwäsche missbrauchen.

Deshalb rät das Landeskriminalamt dringend drei Dinge:

- Stellen Sie Ihr Konto oder Ihre Postanschrift niemals für Geldüberweisungen und -weiterleitungen beziehungsweise Paketannahmen und -weiterleitungen zur Verfügung.

- Eröffnen Sie niemals ein Bankkonto, wenn Sie von jemandem dazu aufgefordert werden - auch nicht für angeblich andere Tätigkeiten wie etwa Produkttests.

- Durchlaufen Sie niemals Videoidentverfahren, wenn Sie für einen vermeintlichen Job dazu aufgefordert werden - auch nicht zur angeblichen Verifizierung der Personalien für ein Jobangebot. Hier laufen Sie Gefahr, unwissentlich und ungewollt ein Konto zur Geldwäsche für Kriminelle zu eröffnen.

Nummer im Telefon sperren

Auch wenn die Nummern wechseln, laufen die Anrufe immer nach dem gleichen Schema ab: Eine Computerstimme fordert die Angerufenen auf, die jeweilige Nummer zu Whatsapp hinzuzufügen. Danach wird die Verbindung sofort getrennt. An dieser Stelle blockiert man die Rufnummer am besten gleich in der Telefon-App des Smartphones.

Wer auf die Masche hereingefallen ist und schon Daten preisgegeben hat, sollte seine oder ihre Bank kontaktieren und Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstatten.