Grüne Soße: Sieben Kräuter sollt ihr sein

Angeblich liebte schon Goethe die Frankfurter Grüne Soße. Zu ihrem Schutz existiert sogar ein Verein, es gibt ein Festival – im Sommer ist sie eine kühle Wohltat, passt nicht nur zu Kartoffeln und Ei.

Eine Soße, die ein Denkmal ihr Eigen nennen darf? Doch, so etwas gibt es. Genauer gesagt seit 2007 und das in Frankfurt am Main. Im dortigen Stadtteil Oberrad stehen sieben Gewächshäuser, die nachts leuchten – und das jeweils in den Grüntönen, die charakteristisch sind für die jeweiligen Kräuter, die sie symbolisieren: Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Zusammen ergibt das dann das Frankfurter Nationalgericht: die Grüne Soße. Angebaut wird in den sieben Gewächshäusern übrigens nichts, sie dienen lediglich als ehrendes Denkmal.

Das ist jedoch nicht die einzige Hommage an das hessische Regionalgericht: Seit 2006 existiert der „Verein zum Schutz der Frankfurter Grünen Soße“; alljährlich im Mai findet das Grüne-Soßen-Festival statt inklusive der Krönung der besten „Grie Soß“.

Und auch die Politik hat sich der Spezialität längst angenommen: Die EU-Kommission stellte 2016 die Grüne Soße unter den ihr gebührenden Schutz. Die Kräuter müssen entweder in Frankfurt am Main oder zumindest nahe der Stadtgrenzen angebaut werden. Die Grie Soß hat seither das offizielle Siegel „geschützte geografische Angabe“. Das bedeutet: Mindestens eine der Produktionsstufen Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung muss im Herkunftsgebiet durchlaufen werden. Damit steht das Produkt auf einer Stufe mit anderen hessischen Spezialitäten wie Handkäs mit Musik oder Ebbelwei.

"Ein junges, leuchtend grünes Kraut am Soßenhimmel"

Thomas Södler vom hessischen Gärtnereiverband ist einer der Gründer des Vereins – 2011 gingen die Verantwortlichen juristisch gegen einen Berliner Unternehmer vor, der tiefgekühlte Kräuter aus Nordrhein-Westfalen mit der Bezeichnung „Sieben-Kräutermischung für Frankfurter Grüne Soße“ verkauft hatte, das Verfahren endete mit einem Vergleich. Vor zwei Jahren war er eigens mit Kollegen nach Brüssel gereist, um die EU-Kommission von der Einzigartigkeit der Soß zu überzeugen – mit Erfolg. Der Verein „Grie Soß United“ bezeichnet sich als „Verein für alle Fans der Grünen Soße. Ein junges, leuchtend grünes Kraut am Soßenhimmel“. Und weiter: „So wie ein kleiner Stein ins Wasser geworfen immer weitere Kreise zieht, schreiben wir uns die Verbreitung des Kulturguts Grüne Soße auf unsere grün-weißen Tischdecken – über die Grenzen Frankfurts hinaus in die Welt.“ Grüne Soße müsste man sein.

Viele Legenden ranken sich um diese Spezialität der Main-Metropole. Die populärste hat mit dem wohl bekanntesten Kind der Stadt zu tun: mit Johann Wolfgang von Goethe – besser gesagt mit seiner Mutter Aja. Die nämlich, so wird gerne bei Äppelwoi und Grie Soß in einer der zahlreichen Apfelwein-Kneipen in Sachsenhausen gemunkelt, hat die Soße erfunden. Ihr Sprössling sei dermaßen begeistert gewesen davon, dass er sie kurzerhand zu seinem Lieblingsgericht erkoren habe. Die Crux bei der Sache: In keinem der unzähligen Werke des großen Dichters finden sich Hinweise darauf – was zumindest bei den Goethe-Experten erhebliche Zweifel aufkommen lässt.

Die Grie Soß soll in Frankfurt, so eine andere Version der Entstehungsgeschichte, seit über 2000 Jahren bekannt sein. Demnach hätten die Römer das Gericht aus dem Orient mitgebracht. Unklar ist jedoch, wie die Soße ihren Weg nach Deutschland und speziell nach Frankfurt am Main fand. Die wohl wahrscheinlichste Theorie besagt, dass die Hugenotten aus Frankreich das Rezept ins heutige Hessen gebracht haben, sie ließen sich Ende des 17. Jahrhunderts hier nieder.

Und zu was nun reichen? Zu Pell- oder Salzkartoffeln, zu hart gekochten Eiern oder auch zu Ochsenbrust, Tafelspitz oder Fisch. Sagen die Frankfurter. Wobei die Grüne Soße sich im Sommer auch zum Topping des Grillguts eignet. Eine kühle Wohltat, nebenbei auch ausgesprochen gesund.

Die sieben Kräuter Kresse (l-r, im Uhrzeigersinn), Schnittlauch, Borretsch, Petersilie, Sauerampfer, Pimpinelle und Kerbel (m) für die Frankfurter Grüne Soße. Foto: Andreas Arnold, dpa

Das sind die sieben Kräuter:

Gartenkresse: Sie hat einen hohen Gehalt an Vitamin C und unterstützt damit den Aufbau von Bindegewebe. Zusätzlich gehören zu den guten Inhaltsstoffen auch verschiedene Gruppen von Vitamin B, Kalium, Calcium und Eisen. Kresse wächst schnell und kann nach 10 bis 14 Tagen geerntet werden.

Petersilie: Petersilie wirkt also ähnlich wie Acetylsalicylsäure auf die Blutplättchen. Da die entwässernde Eigenschaft der Petersilie für die Regulation des Blutdrucks günstig ist, wird die schützende Wirkung auf Herz und Gefäße zusätzlich unterstützt. Durch das reichlich enthaltene Spurenelement Mangan, unterstützt das Kraut die Leber bei der Entgiftung.

Gartenkerbel: Wie die meisten Kräuter hat auch Kerbel wohltuende Eigenschaften. So wirkt er sich positiv auf Verdauung und Leber aus und ist blutverdünnend. In der Volkskunde werden mit ihm Erkältungskrankheiten und Kopfschmerzen gelindert.

Pimpinelle: Dieses Rosengewächs wird aufgrund seiner Würzigkeit in der Küche besonders für Salate oder Soßen eingesetzt. Die Blätter enthalten wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und vor allem Gerbstoffe. Letztere sind in herkömmlichen Nahrungsmitteln häufig weniger zu finden. Ihre Gerbstoffe machen die Pimpinelle auch für die Naturheilkunde interessant. Unter anderem durch diese Bitterstoffe wirkt sie entwässernd, krampflösend und verdauungsfördernd.

Borretsch: Borretsch wird eine stimmungsaufhellende und beruhigende Wirkung nachgesagt. Auch bei Beschwerden am Herzen, Bluthochdruck oder Schlafproblemen soll das Kraut helfen. Borretsch soll zudem fiebersenkende Eigenschaften besitzen und entzündungshemmend wirken. Schwangere, Stillende und Kleinkinder sollten auf den Verzehr dieser Pflanze lieber verzichten.

Schnittlauch: Die Pflanze mit ihren röhrenförmigen, bis zu 50 Zentimeter langen und innen hohlen Blättern blüht im zweiten Jahr je nach Sorte weiß, violett oder pink. Schnittlauch liefert wichtige Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C sowie Carotinoide und wertvolle Mineralstoffe wie z. B. Kalium, Calcium und Magnesium.

Sauerampfer: Der Sauerampfer enthält viel Vitamin C, Eisen und Oxalsäure. Schon in geringen Mengen wirkt er blutreinigend und fördert die Verdauung. Sebastian Kneipp beschrieb ihn als „gutes Heilmittel und vorzügliche Kost für Kranke, da er das Blut reinigt und verbessert“. In der Homöopathie wird er gegen Erkältungen und Magen-Darm- Erkrankungen eingesetzt.

Ein Teller Frankfurter Grüne Soße - mit Schnittlauch dekoriert und mit Kartoffeln und Eiern angerichtet. Foto: Andreas Arnold, dpa

Das Rezept für eine klassische Grie Soß

Zubereitung: Die Eier hart kochen, das heißt, ca. zehn Minuten in kochendem Wasser kochen lassen. Während die Eier kochen, die Kräuter gut waschen und trocken schütteln beziehungsweise tupfen. Harte Stiele, sofern vorhanden, entfernen. Vom Sauerampfer, Borretsch und Pimpinelle werden nur die Blätter benötigt. Die Kräuter fein hacken – am besten von Hand und nicht mit der Maschine, dadurch verlieren sie weniger Aroma, nun mit der sauren Sahne gut vermischen. Das wiederum funktioniert super in einem Mixer oder mit einem Pürierstab. Sind die Eier hart gekocht, werden sie geschält. Eigelb und Eiweiß voneinander trennen und beide Komponenten fein hacken. Zusammen mit dem Essig und dem Öl in die Kräutermasse geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Masse gut durchmischen. Die Grüne Soße mindestens zwei bis drei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Bei Bedarf noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Kresse garnieren und zusammen mit Pellkartoffeln und hart gekochten Eiern servieren.

Rezept in Gedichtform: Der hessische Mundartdichter Hans W. Wolff hat dieses Rezept der Grie Soß in Reimform geschrieben: Grie Soß gibts heut zum Middaachesse mit siwwe Kräuder, all aus Hesse. Borretsch, Schniddlauch sinn debei Pimbinell kimmt aach enei, eweso e Porzjon Kresse. Saueramfer net vergesse! Dann noch Kerwel, Pedersillje: E Festmahl fer die ganz Famillje. Gebraucht wern fer drei, vier Persone dreihunnert Gramm, dann duht sischs lohne. Des Griezeusch is ja net so deier. Als neeschsdes, hadd gekocht, zwaa Eier, en Leffel Eel, en Leffel Essisch – so schbrischt mer des korreggt uff hessisch – zwaa Zwiwwele muss mer dann scheele, die derfe in der Soß net fehle, e bissi Jogurt, sauer Sahne, sieße Sahne brauch mer kaane, zum Schluss noch Zugger, Peffer, Salz. Des reischt. Mehr brauch mer keinesfalls. Jetz Kräuder, Zwiwwel, feigehackt, in e groß Schissel neigepackt, un Salz un Peffer druffgeschdreut. Dann lesst mer – nur Geduld, ihr Leut! – des ganze Zeusch mitsamt de Brieh e Schdundlang odder zwaa dorschzieh. Die Eier hackt mer dann schee klaa un gibt se schbeder aach noch draa. E bissi Salz un Zugger noch dezu? Je nach Geschmack. Un dann is Ruh. Mein Abbedidd is RIESEGROSS: Jetz gibts Gequellde mit Grie Soß.

Der Koch: Hincooker Andreas Schuler ist Journalist und begeisterter Hobbykoch, verbindet beides in seinen kulinarischen Texten, nachzulesen auch unter www.hincooker.de Schuler ist in Kronberg unweit von Frankfurt geboren, zur Grünen Soße serviert er übrigens auch gerne Ei, aber nicht gekocht, sondern pochiert.