Gericht verbietet Aldi Verkauf von Dubai-Schokolade: Das ist der Grund

Niederlage vor Gericht: Aldi Süd muss ein Produkt, das der Discounter als „Dubai-Schokolade“ verkauft, aus dem Sortiment nehmen. Das hat das Landgericht Köln entschieden, das eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen erlassen hat, um den Verkauf vorläufig zu verbieten. Der zugehörige Beschluss liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Aldi Süd hatte die „Alyan Dubai Handmade Chocolate“ in seinen Filialen ab Dezember angeboten. Herstellungsland der Schokolade ist die Türkei, was so auch auf den Verpackungen nachzulesen ist. Doch genau das stört das Gericht.

Dubai-Schokolade: Gericht verbietet Aldi Süd Verkauf eines Produkts

Der Grund, warum es die einstweilige Verfügung erließ, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund des Namens annehmen würden, dass die Schokolade auch tatsächlich in Dubai hergestellt worden sei, heißt es im Beschluss über die Begründung. Dubai-Schokolade darf demnach nur als solche verkauft werden, wenn sie auch tatsächlich in dem Emirat am Persischen Golf hergestellt wurde - oder einen sonstigen geografischen Bezug zu Dubai hat.

Ansonsten bestehe die Gefahr der Irreführung. Geklagt hatte der Süßwarenimporteur Andreas Wilmers, der selbst Dubai-Schokolade der Marke Fex in Deutschland verkauft. Aldi Süd kann gegen den Beschluss noch Widerspruch einlegen, wenn der Discounter gegen die einstweilige Verfügung verstößt, droht ein Ordnungsgeld.

Streit um Dubai-Schokolade ist nicht neu

Der Streit ist dabei nicht neu. Bereits vor Weihnachten hatte sich der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) dafür ausgesprochen, dass der Begriff „Dubai-Schokolade“ als Oberbegriff für eine bestimmte Rezeptur der Schokoladenfüllung zu verstehen sei - und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Schokolade.

„‚Dubai-Schokolade‘ ist lebensmittelrechtlich als eine typische ‚Gattungsbezeichnung‘ anzusehen: Der Name bezieht sich zwar auf ein geografisch umgrenztes Gebiet (Emirat Dubai), die Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden damit aber eine Information zur Beschaffenheit des Erzeugnisses“, begründet der BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth, „insbesondere zur Zusammensetzung der überwiegend nicht lokalen Zutaten.“ Deshalb dürfe Dubai-Schokolade nicht nur in Dubai, sondern überall auf der Welt hergestellt werden, wie es in einer Mitteilung des BDSI (externer Link) heißt.

Tiktok-Trend löste Hype um Dubai-Schokolade aus

Das sieht das Landgericht Köln aber nun anders. Kläger Wilmers hat auch den Discounter Lidl sowie den Süßwarenhersteller Lindt abgemahnt - in diesen Verfahren steht eine Entscheidung aber noch aus.

Was ist Dubai-Schokolade eigentlich? Wie die Verbraucherzentrale Bayern erklärt, handelt es sich um eine Vollmilchschokolade, die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist. Ein Tiktok-Trend löste dann einen wahren Hype um die Schokolade aus. Diese wird meist sehr teuer angeboten - eine Tafel kostet nicht selten 15 Euro oder mehr.