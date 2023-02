15 Last-Minute-Ideen zum Valentinstag: Wir haben unsere Leser gefragt

Valentinstag steht vor der Tür und Sie haben noch kein passendes Geschenk? Keine Sorge, es gibt Gleichgesinnte. Hier finden Sie Last-Minute-Ideen zum Valentinstag.

Nicht jeder legt Wert auf Valentinstag. Das zeigt auch unsere Leserumfrage: "Braucht man nicht, schenken kann man das ganze Jahr", schreibt eine Leserin. Trotzdem freuen sich die meisten über eine kleine Aufmerksamkeit – ob Valentinstag oder nicht. Im Alltagsstress kann es aber schnell passieren, dass man vergisst ein Geschenk zu besorgen. Wir haben unsere Leserinnen gefragt, was sie sich am Valentinstag wünschen und was sie verschenken. Alle Geschenkideen lassen sich auch "last minute", also in letzter Minute, umsetzen – ob für Mann oder Frau.

Last-Minute-Ideen zum Valentinstag: 6 Vorschläge unserer Leser

Blumen

Blumen zum Valentinstag sind ein Klassiker. Dabei steht nicht der Preis, sondern die Geste im Vordergrund. Diese Meinung teilt auch eine Leserin: "...da reicht auch ein kleiner und nicht 50 Euro plus". Ein kleiner Strauß lässt sich auch Last Minute auf dem Heimweg von der Arbeit besorgen. Und noch simpler: Ein selbst gepflückter Strauß mit "Blumen vom Wegesrand" erfüllt auch seinen Zweck, wie eine Leserin schreibt.

Alkohol

Für eine gute Flasche Alkohol als Geschenk an Valentinstag ist nicht viel Planung notwendig. Ein Leser würde sich über Whiskey freuen, andere bevorzugen Gin. Auch hier zählt: Die Geste steht im Mittelpunkt. Falls Sie eine Flasche wählen, die beiden schmeckt, können Sie den Abend sogar gemeinsam ausklingen lassen.

Ausgehen

Laden Sie Ihren Partner einfach zum Essen oder ins Kino ein. Eine Leserin hat beim Kinobesuch ein Fläschchen Prosecco bekommen und sagt, sie wäre dabei "sehr glücklich" gewesen. Einige Restaurants sind abends am Valentinstag vielleicht ausgebucht, für einen Kinobesuch reicht aber meist eine Reservierung wenige Stunden vorher. Bei weniger beliebten Filmen ist gar keine Planung notwendig.

Selbstgeschriebener Brief

Viele Leserinnen und Leser legen keinen Wert auf Konsum am Valentinstag. Mit einem persönlichen Geschenk können Sie auch Ihre Zuneigung zeigen. Wie wäre es also mit einem selbst geschriebenen Liebesbrief? Sicherlich ist es nicht einfach seine Gefühle auf Papier zu bringen, der Partner oder die Partnerin freut sich aber bestimmt. Vor allem, wenn die Worte von Herzen kommen. "Das rockt", schreibt eine Leserin.

Gemeinsame Erlebnisse

Gutscheine lassen sich auch Last Minute gut verschenken. Zum Valentinstag eignen sich primär gemeinsame Erlebnisse, denn man freut sich zweimal: beim Überreichen der Karte und beim Erlebnis selbst. Eine Leserin liefert ausreichend Inspiration: "Wein-Tasting, Dunkelessen, Schlittenhunde Workshop, Alpaka Wanderung, Wein Wanderung, Comedians oder Konzerte."

Süßigkeiten und Co.

Naschereien kommen immer gut an und lassen sich in letzter Minute besorgen. Dazu noch eine persönliche Karte mit Valentinstagssprüchen und das kleine Geschenk zum Valentinstag ist fertig. Tatsächlich könnte ein Gang zum Bauhaus auch nicht schaden. Ein Leser wünscht sich etwas Handfestes: "Werkzeug ist nie verkehrt."

9 Last Minute Ideen zum Valentinstag – günstige Tipps für Unentschlossene

Unliebsame Aufgaben abnehmen

Gibt es eine Tätigkeit, die Ihr Partner oder Ihre Partnerin partout nicht leiden kann und trotzdem immer wieder erledigt, weil es gemacht werden muss? Klos reinigen oder Müll rausbringen zum Beispiel. Am Valentinstag könnten Sie gezielt diese Aufgaben übernehmen, um ihrem Gegenüber eine Freude zu machen.

Rollentausch

Gibt es jemanden, der im Haushalt immer für das Essen zuständig ist? Oder jemanden, der immer das Auto wäscht? Wenn dem so wäre, könnten Sie am Valentinstag einen kleinen Rollentausch versuchen. Nicht nur müssen Sie einander dann kein Geschenk mehr besorgen, man bekommt auch ein ganz anderes Verständnis für das, was der Partner oder die Partnerin eigentlich jeden Tag leistet.

"10 Gründe warum ich dich liebe"

Wem ein Liebesbrief zu heikel ist, kann man eine vereinfachte Version probieren: Auf zehn kleinen Papier-Schnipseln werden Dinge aufgeschrieben, die Sie an Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin lieben. Entweder Sie kaufen eine kleine Schachtel, in der alle Liebesbekundungen gesammelt werden können, oder Sie verstecken die Schnipsel in der Wohnung. So kann sich Ihr Partner oder Ihre Partnerin auch noch lange nach dem Valentinstag über Mini-Liebesbriefe freuen, die am Tag selbst nicht gefunden wurden.

Ausgefallenes Dinner oder Frühstück

Am 14. Februar bietet es sich an, etwas Besonderes zu Essen. Vielleicht darf es an dem Tag statt Salamibrot, doch der Avocado-Toast sein? Zum Abendessen könnte etwa Steak, ein seltener Fisch oder ausgefallenes Gemüse als Freude für den Partner oder die Partnerin serviert werden.

Gutscheine, Gutscheine, Gutscheine

Gutscheine sind immer ein gutes Geschenk. Auch wenn sie manchmal als unpersönlich abgestempelt werden, erfüllen sie doch ihren Zweck. An fast jeder Supermarkt-Kasse gibt es eine Auswahl verschiedener Händler – unter anderem auch Online-Stores. Die Ultra-Last-Minute-Fraktion, die es nicht mehr in den Supermarkt schafft, kann selbstverständlich auch einen Gutschein selbst basteln. Da fehlt es auch nicht an der persönlichen Note. Es muss kein Geld-Gutschein sein, ein Gutschein für eine Massage oder den Wocheneinkauf machen ebenso Freude.

Fotocollage

Fotos aus gemeinsamen Urlauben oder Familienschnappschüsse eignen sich immer bestens als Geschenk. Wer dabei sogar noch etwas Eigeninitiative zeigt und daraus eine Fotocollage bastelt, macht dem Partner oder der Partnerin sicher eine Freude. Falls nicht mehr genug Zeit zum Entwickeln bleibt, gibt es einen Trick: Viele Drogeriemärkte bieten einen Sofortdruck an. Die Fotos können dann direkt mitgenommen werden.

Wohlfühlmomente schaffen

Am Valentinstag können Sie auch schlicht und einfach gemeinsam mit Ihrem Partner entspannen. Nehmen Sie ein Bad zusammen oder schenken Sie Ihrem Partner eine Massage. Gesichtsmasken komplettieren das kleine Spa-Erlebnis.

Selbstgebackener Kuchen

Zugegeben für einen Kuchen braucht es etwas Planung, schließlich müssen die Zutaten im Haus sein. Trotzdem zaubert ein selbst gebackener Kuchen an Valentinstag sicherlich ein Lächeln auf Gesichter gestresster Gemüter – vor allem mit ein wenig Deko.

Filmabend

Trotz etlicher Streaminganbieter kann es doch vorkommen, dass ein Film auf der To-Watch-List Ihrer Partnerin oder Ihres Partners in Vergessenheit gerät. Leihen Sie an Valentinstag genau diesen Film aus und organisieren Sie einen entspannten Filmabend auf der Couch – Snacks inklusive.