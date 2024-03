Raus aus der Falle: Wie Frauen ihr Gehalt besser verhandeln

Wer seine Arbeitsstelle wechselt, hat auch die Chance seine Bezahlung neu zu verhandeln. Was besonders Frauen dabei beachten und wie sie sich auf so ein Gespräch vorbereiten können.

Wenn es im Bewerbungsgespräch für eine neue Stelle um das Gehalt geht, sollten sich insbesondere Bewerberinnen gut vorbereiten. Denn häufig kommt dann die Frage: Was haben Sie in ihrem letzten Job verdient?

Genau das kann zur Falle für Frauen werden, die bislang in einem eher schlechter bezahlten Arbeitsverhältnis sind. Wenn das die Benchmark bilde, reproduziere sich die Ungleichheit im nächsten Job, sagt Rea Eldem, Geschäftsführerin von In-Visible, in einem Interview auf Xing. Ihre Berliner Agentur beschäftigt sich mit gendergerechter Arbeitskultur.

Um den Kreislauf zu durchbrechen, rät Eldem, "das offen zu thematisieren – und zu fragen, was das jeweilige Unternehmen dafür tut, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Sachen Gehalt zu verhindern".

Wichtig sei, dass sich Frauen auf ein solches Gespräch gut vorbereiten. Dazu gehört Eldem zufolge auch, im vertrauten Rahmen über Geld und Verdienstmöglichkeiten zu sprechen. So schaffen Frauen sich gedanklich einen neuen Referenzrahmen und trauen sich daher eher zu fordern, was ihnen zusteht - also was männliche Kollegen oft schon verdienen.

(dpa)