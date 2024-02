Diese sechs Spiele punkten im Fasching

Lust auf Spaß und ausgelassene Stimmung? Wer mit Freunden, Bekannten oder der Familie eine Feier plant, kann zu lustigen Gesellschaftsspielen greifen. Doch welche sind so richtig gute Partykracher?

Es fehlt ein Programmpunkt für ein Treffen mit Freunden oder die Narrenparty? Egal, ob mit oder ohne Verkleidung: Wie gut, dass es gelungenen Gesellschaftsspiele gibt, die für Frohsinn und prima Unterhaltung sorgen. Hier eine Auswahl an gelungenen Titeln für lustige Stunden in der Kneipe, auf der Skihütte oder einfach nur zu Hause.

1. Für Reaktionsschnelle: „Speed Letters“

Bei „Speed Letters“ sollten die Spieler eigentlich zwei Augenpaare haben: Eines, das im eigenen Kartenstapel nach Buchstaben sucht, und eines, das registriert, welche Buchstaben die Mitspieler in die Spielschachtel werfen. In der Box landen sollten all jene Buchstaben, mit denen man das Wort auf der aktuellen Schatzkarte bilden kann. Bei „Flummi“ wären das also zweimal M, ein F, ein L, ein U und ein I. Wer glaubt, dass bereits ein F in der Box liegt, sollte kein zweites hineinwerfen – überschüssige Buchstaben geben nämlich Minuspunkte. Gut ist, dass sich die Karten-Sets der Spieler farblich unterscheiden. Beim Prüfen der passenden Buchstaben können also die Punkte eindeutig zugeordnet werden. Fazit: rasant und spaßig.

Das Spiel: „Speed Letters“ von Erwan Morin, erschienen bei HCM Kinzel. Zwei bis fünf Spieler, ab sieben Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 25 Euro.

Welche Karten passen? Bei „Speed Letters“ müssen die Spieler schnell die passenden Buchstaben suchen und in die Spielbox werfen. Foto: Tanja Liebmann-Décombe

2. Für Assoziationskünstler: „Mind Match“

Denken wie die anderen – darauf kommt es bei „Mind Match“ an. Tatsächlich sollen die Spieler nämlich die Gedanken des sogenannten Mediumspielers erraten. Will dieser maximal viele Punkte, sollte er so assoziieren, dass seine Mitspieler auf den gleichen Gedanken kommen wie er. Lautet der Startbegriff etwa „Maus“, könnte der Mediumspieler „Nagetier“ notieren. Oder doch lieber „Käse“? Für einen Begriff muss sich das Medium entscheiden – die Mitspieler hingegen können mehrere Worte notieren. Weniger Notizen bringen allerdings mehr Punkte. Fazit: ein Spiel voller Spannung und Emotionen, denn welch ein Geschrei, wenn das Medium in eine völlig andere Richtung denkt – zum Beispiel an die Maus an einem Computer.

Das Spiel: „Mind Match“ von Klaus-Jürgen Wrede und Ralf zur Linde, erschienen bei HUCH!. Drei bis sechs Spieler, ab acht Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 20 Euro.

3. Für Spaßkatzen: „Ross, the Boss“

Wer bei „Ross, the Boss“ kein Herzklopfen bekommt, spielt offenbar nicht mit. Denn klar ist: Wird das Hundesymbol gewürfelt, wird es spannend. Dann nämlich gilt es den batteriebetriebenen Katzenangreifer Ross zu starten. Aufgeregt wuselt er von einer Ecke der aufgeklappten Spielschachtel – seinem umzäunten Garten – in die andere. Cool gemacht ist, dass die Katzenfiguren der Spieler am Zaun so befestigt sind, dass sie immer dann, wenn Ross gegen sie boxt, im hohen Bogen durch die Luft fliegen. Und au, weia: Alle geboxten Katzen fallen zurück. Wie ärgerlich! Sieger wird nämlich diejenige Katze, die es dank Glück und hoher Zahlen beim Würfeln zuerst ins Ziel schafft. Fazit: ein Glücksspiel voller Nervenkitzel, Jubel und Geschrei. Lustig!

Das Spiel: „Ross, the Boss“, erschienen bei Piatnik. Zwei bis vier Spieler, ab fünf Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 30 Euro.

4. Für Teamspieler: „Ghost Writer“

Außenstehende sind baff: Da notieren die Chefs zweier Teams Buchstaben. Und wow: Nach einiger Zeit errät eine Mannschaft, welches geheime Wort nur die beiden Teamchefs kennen – etwa „Schneemann“. Wie kann das sein? Nun, tatsächlich schreiben die jeweiligen Chefs die Anfangsbuchstaben von Antworten auf Fragen auf, die ihnen ihre Teammitglieder geheim stellen. Mit der Notiz „W-E-I“ erfährt etwa dasjenige Team, welches die Frage „Welche Farbe hat es?“ kennt, dass das Objekt weiß ist. Die Gegenmannschaft kann das nur vermuten. Doch auch deren Teamchef notiert Buchstaben – etwa „G-A-R-T“ auf die Frage „Wo findet man es?“, nämlich im Garten. Fazit: funktioniert verblüffend gut und macht total viel Spaß; klasse!

Das Spiel: „Ghost Writer“ von Mary Flanagan und Max Seidman, erschienen bei Pegasus Spiele. Drei bis acht Spieler, ab zwölf Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 22 Euro.

5. Für Risikobereite: „Ready Set Bet“

Auch ohne Donnern von Hufen ist „Ready Set Bet“ Nervenkitzel pur. Welches der neun Rennpferde wird es wohl zuerst über die rote Linie schaffen? Welche Zahlen wird der Spielleiter würfeln – oder der Zufall in der App bestimmen – und damit vorgeben, welches Tier nach vorn zieht? Und ach, herrje: Was tun, wenn nach dem Start ein Pferd klar in Führung geht? Gleich auf dessen Sieg setzen oder lieber warten? So schnell kann sich das Rennfeld ändern. Aber so schnell sind auch die lukrativsten Wettfelder besetzt – vor allem, wenn viele Spieler mitmachen. Wer setzt seine Chips am besten und kassiert das meiste Geld? Fazit: ein Spiel zum Jubeln und zum Haareraufen, denn wer falsch tippt, kann auch Geld verlieren. Spannend!

Das Spiel: Ready Set Bet von John D. Clair, erschienen bei AEG/Strohmann Games. Zwei bis neun Spieler, ab zehn Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 37 Euro.

6. Für Kenner: „Schätz it – if you can“

Farbige Klötze in eine passende Reihenfolge zu sortieren – diese Aufgabe haben die Spieler bei „Schätz it – if you can“. Was einfach klingt, ist stellenweise ziemlich herausfordernd. Nehmen wir als Beispiel, die geforderte Reihenfolge soll Gebäude in aufsteigender Höhe zeigen. Hand aufs Herz: Weiß jeder sofort, ob der Klotz, der dem Begriff Reichstag zugeordnet wurde, vor oder nach dem Klotz eingereiht werden soll, der das Ulmer Münster symbolisiert? Cool gemacht ist, dass dank einer pfiffigen Karten-Schiebe-Halterung die aktuell richtige Reihe bei Bedarf einsehbar wird. Hat sich ein Spieler für eine Sortierung entschieden und zweifelte der nachfolgende Spieler die Lösung an, kassiert er einen Minuspunkt, falls er Unrecht hat. So oder so muss er danach ein weiteres Klötzchen platzieren. Wer richtig sortiert, bekommt Punkte, wobei auch Falschsortierer punkten, wenn ihr Tun nicht angezweifelt wird. Fazit: Hier haben Bluffer gute Chancen auf den Sieg – Kenner aber noch viel mehr.

Das Spiel: „Schätz it – if you can“ von Ralf zur Linde, erschienen bei moses. Zwei bis fünf Spieler, ab 14 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 30 Euro.