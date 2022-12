Mit diesen Spielen gibt es garantiert keine Langeweile an Silvester

Jetzt wird‘s lustig: Wer noch einen Programmpunkt für den 31. Dezember sucht, kann zu tollen Spieleneuheiten greifen. Damit gelingt jede Party – bei Alt und Jung.

Bevor an Silvester um Mitternacht die Sektkorken knallen, liegt die Zeit des Wartens. Wer sie verkürzen möchte, liegt mit witzigen und unterhaltsamen Partyspielen genau richtig. Eine Auswahl an gelungenen Titeln für unterschiedliche Geschmäcker:

"Lautsalat": Ein Spiel für Geräuschemacher

Wie klingt ein Drache? Womit lässt sich ohne Worte ein Gewitter vertonen? Und welches Geräusch macht „Tennis spielen“? Keine Frage: Die Spieler müssen bei "Lautsalat" spontan und kreativ sein. Ihre Aufgabe ist es, dem sogenannten Lauscher-Spieler innerhalb von wenigen Sekunden durch Geräusche klarzumachen, welche der ausliegenden Begriffskarten sie geheim zugeteilt bekommen haben. Je besser alle gemeinsam sind, desto näher rückt der Sieg. Problem für den Ratenden: Er kennt zwar die Begriffskarten, aber davon gibt es mehr als Spieler und alle Spieler machen ihre Geräusche wild durcheinander.

Fazit: Mit unterschiedlich anspruchsvollen Karten spielbar, originell und vergnüglich.

"Lautsalat" von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva, erschienen bei Schmidt Spiele. 3 bis 7 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 30 Euro.

"Draw the Line": Ein Spiel für Teamspieler

Bei "Draw the Line" bilden jeweils zwei Personen ein Team. Ein Spieler ist der Zeichner. Er verbindet Symbole auf seinem Skizzenblock so, dass die Umrisse ein gesuchtes Wort zeigen – etwa einen Fisch. Der Teampartner hat den gleichen Skizzenblock vor sich und muss herausfinden, was gezeichnet wurde. Klar ist, dass der Zeichner ihm Hinweise geben muss – allerdings ohne Worte. Nur Pantomime und Geräusche sind erlaubt. Wird es dem Zeichner gelingen, dem Ratenden zu verdeutlichen, dass er zum Beispiel die Symbole Katze und Flugzeug verbinden soll und es dann mit einer Fledermaus weitergeht?

Fazit: Spaßig und spannend, denn alle Ratenden haben das Ziel, sich als schnellste Suchwort-Finder zu erweisen.

"Draw the Line" von Chase Disher und Jay Cormier, erschienen bei Synapses Games/HeidelBÄR Games. 4 bis 8 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 28 Euro.

"Zwinkern": Ein Spiel für Komplizen

Kleine Packung, großer Spielspaß - diese Formel passt zu dem Partyspiel "Zwinkern". Wer punkten will, muss sich ständig wechselnden Komplizen durch Augenzwinkern zu erkennen geben, ohne von den Mitspielern erwischt zu werden. Wichtig ist es außerdem darauf zu achten, wer einem selbst zuzwinkert. Pfiffigerweise ergeben sich die jeweiligen Komplizen-Paarungen durch das Platzieren von Figuren auf offen ausliegenden Karten. Wer etwa eine Karte auf der Hand hat, deren Doppelgänger-Karte von Spieler X in der Auslage mit einer Figur besetzt wird, ist nun der Komplize von Spieler X. Dieser weiß allerdings erst dann davon, wenn man es geschafft hat, ihm unauffällig zuzuzwinkern.

Fazit: Ein lustiges Multitasking-Spiel für Konzentrierte.

"Zwinkern" von Fred Krahwinkel, erschienen bei Game Factory. 4 bis 8 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 16 Euro.

"Fake that!": Ein Spiel für Einfallsreiche

"Fake that!" ist ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem ein Ratender herausfinden muss, welche Antwort am ehesten wahr sein könnte. Beispiel einer Frage: Was wurde im 17. Jahrhundert für mehrere Jahre in England verboten? Reihum binden die Spieler, die die richtige Antwort kennen, dem Ratenden einen Bären auf und schmücken ihre selbst erfundenen Antworten – etwa „Schnaps“, „Kabarett“ oder „Schnupftabak“ – womöglich noch mit kuriosen Begründungen aus. Abzuwarten bleibt, ob der Ratende den Lügen aufsitzt oder erkennt, dass „Weihnachten“ die richtige Antwort ist. Ein Spieler muss nämlich die Wahrheit sagen!

Fazit: Das Spiel bietet 350 Frage-Karten, ist kurzweilig, herausfordernd und optimal für Spürhunde, Einfallsreiche und Bluffer.

"Fake that!" von Hervé Marly, erschienen bei Studio H/Asmodee. 4 bis 8 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 19 Euro.

"Hitster": Ein Spiel für Musikbegeisterte

Frage: Was haben Adele, Dr. Alban, Nena, Dschingis Khan, Udo Jürgens, Elvis Presley und Glenn Miller gemeinsam? Antwort: Sie haben Hits gelandet! Doch wann genau war das noch mal? Keine Angst: Bei dem Musikkartenspiel „Hitster“ muss kein exaktes Erscheinungsdatum genannt werden. Vielmehr geht es um die grobe Einordnung der Lieder auf einem Zeitstrahl. Nur: Kamen Nenas „99 Luftballons“ vor oder nach dem Hit „Upside Down“ von Diana Ross heraus? Ganz schön kniffelig! Das Genialste an dem Spiel ist, dass es mit einer kostenlosen App verknüpft ist, über die man sich via Kartenscan bei Spotify Ausschnitte der Lieder anhören kann.

Fazit: Ein Megaspaß für die ganze Familie; auch Kinder können im Team mitraten, mittanzen, mitschnippen und singen.

"Hitster", erschienen bei Jumbo. 2 bis 10 Spieler, ab 16 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 25 Euro.

"Der Abenteuer Club": Ein Spiel für Kombinierer

Wie lässt sich ein Raumschiff aus einem Baum oder der Weihnachtsmann aus einem Kamin holen? Solche und andere Fragen werden bei "Der Abenteuer Club" gestellt. Wer dran ist, sichtet seine Bild-Karten und wählt zwei passende Gegenstände aus, etwa eine Angel und ein Seil. Der Spieler notiert die Begriffe geheim und mischt zu den zwei Lösungskarten noch drei weitere Bild-Karten, möglichst solche, die eher verrückte als zur Aufgabe passende Gegenstände zeigen. Werden die Mitspieler die zwei gesuchten Bilder herausfinden?

Fazit: Erheiternd und kniffelig; gelungen ist, dass die Aufgaben in Abenteuergeschichten eingebettet sind und Kapitel um Kapitel aufs Neue anlocken, zum Teil auch mit Zeitdruck.

"Der Abenteuer Club" von Henrik Havighorst und Mathias Spaan, erschienen bei Piatnik. 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 21 Euro.