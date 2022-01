Richtig trinken im Winter

Dass sie im Sommer zur Wasserflasche greifen müssen, wissen die meisten Menschen. Dabei kann der Flüssigkeitsbedarf an Frosttagen genauso hoch sein.

Im Winter hüllen wir uns dick ein, um nicht zu frieren, und verbringen viel Zeit in geheizten Räumen. Geschwitzt wird wenig und Durst stellt sich bei so manchem gar nicht ein. Besonders Ältere, bei denen das Durstgefühl nicht mehr so ausgeprägt ist, trinken dann häufig zu wenig. Doch auch im Winter ist es wichtig, sich ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Denn selbst bei etwa 20 Grad und ohne körperliche Anstrengungen verliert unser Körper über Atmung, Schleimhäute, Haut und Harn etwa 2,5 Liter Flüssigkeit pro Tag.

Höhere Temperaturen im Sommer oder winterliche verbunden mit trockener (Heizungs-)Luft lassen den Flüssigkeitsbedarf ansteigen. Trockene Luft lässt außerdem unsere Schleimhäute in Nase, Mund- und Rachenraum austrocknen. Krankheitserreger wie Viren haben dann leichtes Spiel, weil die Schleimhäute weniger gut durchblutet sind und ihre Barriere- und Schutzfunktion nicht mehr effektiv ausüben können.

Heizungsluft trocknet den Körper aus

Trinken wir zu wenig, kann das weitere spürbare Folgen haben: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche bis hin zu Verwirrtheit, eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit und Verstopfung. Längerer Mangel führt zu schweren gesundheitlichen Schäden wie Kreislauf- und Nierenversagen.

Doch warum ist das so? Unser Körper besteht zu fast zwei Dritteln aus Wasser. Es erfüllt viele wichtige Funktionen. Es ist Bestandteil unserer Zellen, transportiert Nährstoffe und ist an der Ausscheidung von Abbauprodukten über die Nieren beteiligt. Wasser ist außerdem notwendig, um die Körpertemperatur zu regulieren: Durch Schwitzen schützt sich unser Körper vor Überhitzung. Der Schweiß verdunstet, dabei entsteht Verdunstungskälte. Weil der menschliche Körper kein Wasser speichern kann, muss es regelmäßig nachgefüllt werden. So wird Austrocknung verhindert und Abbauprodukte können ausgeschieden werden.

Erwachsene sollten 1 bis 1,5 Liter am Tag trinken

Wie viel im Einzelfall aufgefüllt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Über unsere Nahrung nehmen wir etwa einen Liter Wasser am Tag auf. Der Rest muss über Getränke zugeführt werden. Erwachsene sollten 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinken. Das ist aber nur ein Anhaltspunkt. Je größer die Körperoberfläche, desto mehr Flüssigkeit wird abgegeben und muss ersetzt werden. Bei starker körperlicher Anstrengung oder Hitze kann der Bedarf sogar bis auf das Drei- bis Vierfache ansteigen. Auch Temperaturen unter null Grad steigern den Flüssigkeitsbedarf ähnlich wie hohe Temperaturen.

Durst entsteht erst, wenn der Körper mehr als 0,5 Prozent seines Gewichts in Form von Wasser verloren hat, das bedeutet bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm mehr als 400 Milliliter Flüssigkeitsverlust. Stellt sich Durst ein, sollte man etwas trinken. Bei älteren Menschen oder Erkrankten lässt das Durstgefühl häufig nach. Sie sollten auch dann zum Trinken angeregt werden, wenn sie nicht durstig sind. Am besten wird die Trinkmenge über den Tag verteilt. Stellt man sich die tägliche Flüssigkeitsmenge in Reichweite und trinkt vor und zu den Mahlzeiten, kommt man eher auf die notwendige Menge. Geeignete Getränke sind kalorien- und zuckerarme wie Wasser und ungesüßte Früchte und Kräutertees. Auch ungesüßter schwarzer Tee und Kaffee können in die Trinkmenge eingerechnet werden. Allerdings gehören sie wegen ihres Gehaltes an Koffein und Theophyllin zu den Genussmitteln. Drei bis vier Tassen täglich gelten aber als problemlos.

Heiße Schokolade oder erwärmte Säfte

Trinken wir im Sommer gerne Kühles, werden im Winter heiße Getränke bevorzugt. Eine Tasse heiße Schokolade oder eine „Goldene Milch“ (warme Milch mit Kurkuma) wärmen durch. Auch warme Smoothies, denen warmes Wasser, warmer Haferdrink oder warme Milch zugefügt werden, oder erwärmte Säfte und Schorlen sind beliebt. Bei kalorienreichen Getränken oder solchen mit Alkohol oder Zucker empfiehlt es sich, nur selten und in Maßen zuzugreifen. Liebhaber würzigen Geschmacks können gelegentlich auch zu Gemüsebrühe oder leichten Suppen greifen.

Zur Autorin: Anja Schwengel-Exner ist bei der Verbraucherzentrale Bayern als Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung tätig.

