So lassen sich die Kosten bei der Krankenversicherung drücken

Die Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel sind gefürchtet – und werden für immer mehr Versicherte zur Finanzfalle. Wie sich Kosten am besten drücken lassen.

Neues Jahr, neuer Beitragssprung: Liegt zum Jahresende Post vom Versicherer im Briefkasten, bekommen viele privat Krankenversicherte inzwischen Schweißausbrüche. Vor allem für die Älteren unter den etwa sieben Millionen Privatversicherten sind Prämienverteuerungen um jährlich vier, zehn oder 15 Prozent oder gar mehr ein drückendes Problem. Wer jetzt eine Erhöhung für 2023 erhält, aber knapp bei Kasse ist, sollte rasch aktiv werden und Rat einholen, bevor sich Schulden auftürmen, empfiehlt Madlen Müller, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen. "Auf keinen Fall die Zahlung einstellen, das ist keine Lösung", warnt sie. Es gebe vielmehr gute Wege, um die Misere der Beitragslast zu mildern.

Sind Prämien von 500 oder 700 Euro monatlich nicht mehr zu stemmen, sollten Betroffene als Erstes Folgendes tun: Die aktuelle Beitragsrechnung auf Risikozuschläge überprüfen und versuchen, die Extra-Zahlung loszuwerden. Das kann bestenfalls mehrere hundert Euro pro Monat sparen. „Wir stellen häufig fest, dass Risikozuschläge seit Jahren schon in den Verträgen stehen, obwohl sich die Gesundheit des Versicherten verbessert hat und das nicht mehr nötig wäre", erklärt Müller. Wer etwa zu Vertragsbeginn eine spezielle Behandlung brauchte, jetzt aber als geheilt gilt, darf den Aufpreis überprüfen lassen. Will der Versicherer ein ärztliches Gutachten, kann oft der Hausarzt aushelfen. Laut Versicherungsvertragsgesetz müsse ein veralteter Risikozuschlag gestrichen werden.

Wollen privat Krankenversicherte bei den Beiträgen Geld sparen, können sie Leistungen streichen oder den Tarif wechseln. Foto: Peter Kneffel, dpa

Versicherte sollten sich g ünstigere Tarife einholen

Wird das Geld knapp, sollten Privatversicherte sofort mit ihrem Versicherer reden, rät Daniela Hubloher von der Verbraucherzentrale Hessen. Assekuranzen sind verpflichtet, vergleichbare günstigere Alternativen vorzuschlagen. Die Verbraucherzentralen halten dafür einen kostenfreien Musterbrief zum Herunterladen bereit. Aber aufgepasst: Ältere Tarife waren nach dem Geschlecht der Versicherten kalkuliert. Ein Wechsel aus diesen Tarifen heraus muss wohl überlegt sein. Er rechnet sich oft nicht. Wenig sinnvoll ist der Wechsel zu einem neuen Versicherer, vor allem nicht im Alter ab 40 Jahren aufwärts. Wer seinem Versicherer den Rücken kehrt, verliert Alterungsrückstellungen und muss sich einer neuen Gesundheitsprüfung stellen.

„Wer in einen anderen Tarif des gleichen Unternehmens wechselt, kann viel Geld sparen", betont Hubloher. Aber: Den gleichen Versicherungsschutz für weniger Geld wird es nicht geben. Eine Ersparnis muss in der Regel durch abgespeckte medizinische Leistung erkauft werden. Etwa durch Verzicht auf Chefarztbehandlung, Homöopathie oder Einbettzimmer. "Wir raten, neue Angebote des Versicherers genau unter die Lupe zu nehmen, damit Leistungen bei Hilfsmitteln, Heilmitteln, bei Zahnersatz und Reha nicht ganz verloren gehen", so Müller. Die Erstattungssätze der Ärzte sollten möglichst nicht reduziert werden. Verbraucherzentralen beraten gegen geringe Gebühr.

Wer den Selbstbehalt nach oben schraubt, kann Beiträge sparen

Wer seinen Selbstbehalt nach oben schraubt, kann Beiträge sparen. "Aber das entpuppt sich häufig als Milchmädchenrechnung", winkt Müller ab. Wer zum Beispiel 1200 Euro Selbstbehalt im Jahr vereinbart, um 100 Euro weniger im Monat zahlen zu müssen, gewinnt nichts, wenn er erkrankt. Wer überlegt, seinen Selbstbehalt hochzuschrauben, sollte davon ausgehen, dass er die Kosten bei schwerer Erkrankung jedes Jahr von Neuem tragen muss. Dazu kommt: Ist die Summe erhöht, lässt sie sich später nicht mehr absenken.

Wer 55 Jahre oder älter ist, für den kann der versicherungsinterne Wechsel in den Standardtarif eine bezahlbare Alternative sein, so Müller. Die Beiträge sind für lang­jährig Versicherte meist nied­rig. Aktuell liegen sie bei durch­schnitt­lich 390 Euro im Monat. Aber auch hier sind Abstriche unumgänglich. Der Standardtarif orientiert sich grob an den Leistungen der gesetzlichen Versicherung (GKV), kann aber auch darunter liegen. Anspruch darauf haben Versicherte, die vor 2009 einen Vertrag abgeschlossen haben und bestimmte Alters-, Renten- respektive Einkommensvorgaben erfüllen. Wichtig: Wer einmal im PKV-Standardtarif ist, kann nicht mehr zurück.

Der Wechsel in einen Basistarif kann sinnvoll sein

Der Wechsel in einen Basistarif kann sinnvoll sein, wenn ein Privatversicherter Sozialleistungen wie ALG II oder Grundsicherung bekommt - oder bald auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Der Basis­tarif bietet GKV-ähnliche Leistungen zum monatlichen Beitrag von meist knapp 770 Euro. Die Versicherer müssen die üppige Prämie halbieren, solange finanzielle Hilfebedürftig­keit vorliegt oder droht.

Mithilfe von Jobcenter oder Sozialamt kann sich der Basistarif also lohnen. Was klamme Versicherte meiden sollten, ist der Notlagentarif. Er ist eine Notlösung für Kunden mit Beitragsschulden. Wer von seinem Versicherer dorthin umgestuft wird, bekommt nur noch die nötigsten medizi­nischen Leistungen bezahlt. Je länger jemand im Notlagen­tarif steckt, umso teurer wird es, wenn später ein Wechsel in einen Normal­tarif wieder möglich wird.

Wer seine hohen Prämien nicht mehr zahlen kann, sollte rasch aktiv werden. Beratung zu günstigeren, akzeptablen Tarifen und möglichen Leistungsfallen bieten viele Verbraucherzentralen. Auch ein Zurück in die gesetzliche Krankenversicherung kann ein Weg sein. Ein Ausstieg aus der PKV kann vor allem über die beitrags­freie Familienversicherung möglich werden. Diese Option ist unabhängig vom Alter.