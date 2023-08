Warum ist die elektronische Gesundheitskarte so umstritten?

Es stellt sich doch generell die Frage, warum muss eigentlich in Deutschland, nach Auffassung der Verantwortlichen, alles so kompliziert und vielschichtig sein? Was es dann im Resultat doch nicht ist! Ohne meine eigene Freigabe hat keine Person an bzw. mit meinen Patientendaten zu arbeiten, lesen, vervollständigen, etc. Die alleinige Hoheit obliegt mir und niemandem anderen. Und was und in welchem Umfang ich in die Patientenakte hinterlege, lösche, sperre, etc. obliegt ausschließlich mir. Sollte doch eigentlich kein Problem für die Umsetzung sein. Aber da man staatlicherseits ja nicht mal in der Lage ist, das medizinische Netz effektiv und operationell aufzubauen, sehe ich hier noch auf Jahrzehnte Planungs- und Handlungsbedarf. Alleinig die Entwickler und die Bereitsteller der medizinischen Infrastruktur dürften sich hier über exorbitante Gewinne freuen; denn wirtschaftlich wurde dieses Netz bis heute nicht aufgebaut.

