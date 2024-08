Gesundheitsgefahr durch Fremdkörper im Brot: Hersteller ruft Produkte zurück

Backwaren-Hersteller Lieken ruft seine Brotsorte „Lieken Urkorn Fit & Vital Vitaminbrot“ zurück. „Wir können nicht ausschließen, dass das genannte Produkt mit Kunststoffpartikeln verunreinigt sein könnte“, heißt es jetzt in einer Mitteilung des Unternehmens aus Lutherstadt Wittenberg. Das Brot sei deutschlandweit in vielen Handelsunternehmen gelistet. So wird das betroffene Produkt etwa bei den Lebensmitteleinzelhändlern Rewe und Penny verkauft.

Produktrückuf: Lieken Urkorn Fit & Vital Vitaminbrot könnte verunreinigt sein

Nicht alle Packungen von „Lieken Urkorn Fit & Vital Vitaminbrot“ sind von dem Rückruf betroffen, sondern nach Angaben des Herstellers nur jene 400-Gramm-Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 26.8.2024. Das MHD kann auf dem Clipverschluss der jeweiligen Tüten abgelesen werden.

Auf produktwarnungen.eu wird vor den Gesundheitsgefahren gewarnt, die der Verzehr des Brotes haben könnte. So könnten metallische Fremdkörper, Glasscherben oder -splitter, Holz- und Kunststoffsplitter „zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen“ können, wie es auf der Seite heißt. Deshalb sollten Verbraucherinnen und Verbraucher das Produkt nicht mehr verwenden.

Brot zurückgerufen: Warnung vor Gesundheitsgefahren

Lieken verweist darauf, dass Kundinnen und Kunden, die das Brot gekauft hätten, dieses in den Filialen wieder zurückgeben könnten. Zudem habe das Unternehmen eine kostenfreie Hotline, bei der Verbraucheranfragen beantwortet werden könnten. Diese sei unter der Nummer 0800/7044200 rund um die Uhr zu erreichen.