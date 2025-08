So hält das Make-up auch an heißen Sommertagen

Hohe Temperaturen und Schweiß stellen das Make-up im Sommer oft auf die Probe. Foundation kann verlaufen, die Haut beginnt zu glänzen und die Lippenfarbe verblasst oft schneller.

Doch wer bei der Auswahl der Produkte und beim Auftragen ein paar Dinge beachtet, kann sich auch im Sommer über ein haltbares Make-up freuen. Das Portal «haut.de» gibt Tipps.

Leichte Texturen statt schwerer Foundation

Statt das Gesicht mit mehreren Schichten zu schminken, reicht im Sommer laut «haut.de» oft eine leichte Grundierung, um den Teint auszugleichen. BB- und CC-Cremes sind hierfür besonders gut geeignet, da sie Feuchtigkeit spenden und gleichzeitig den Teint mattieren. Wer sich längere Zeit in der Sonne aufhält, sollte außerdem auf zusätzlichen UV-Schutz achten. Viele Tagescremes haben Lichtschutzfaktoren in unterschiedlichen Stärken.

Wer glänzende Hautpartien mattieren möchte, greift am besten zu Kompaktpuder, so das Portal. Alternativ kann sogenanntes «Blotting Paper», also ein mattierendes Puderpapier, überschüssiges Öl aufnehmen.

Wasserfestes Make-up für die Augen

Für die Augen sind im Sommer wasserfeste Mascara, Kajal und Eyeliner ratsam. Sie halten nicht nur beim Schwimmen, sondern verschmieren auch bei hohen Temperaturen nicht.

Lidschatten sollte vorzugsweise in Puderform verwendet und durch einen Primer fixiert werden, damit sich die Farbe nicht in der Lidfalte absetzt oder verläuft. Wer es gerne etwas glänzender mag, kann auf wasserfesten Creme-Lidschatten zurückgreifen, der den Augen einen strahlenden Look verleiht.

Lang anhaltende Lippenfarbe trotz Wärme

Auf Lippenstift muss auch an heißen Tagen nicht verzichtet werden. Um die Farbe länger haltbar zu machen, empfiehlt sich laut «haut.de» das Auftragen eines Primers, der zudem kleine Unebenheiten auf der Lippenoberfläche ausgleicht.

Lipliner gibt es ebenfalls in wasserfester Form. Besonders geeignet sind bei Hitze matte Farben, da sie weniger Öle und Wachse enthalten und deshalb auch bei Hitze nicht so schnell verlaufen.