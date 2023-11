Commerzbank-Konten leergeräumt: Nun ist der Grund klar

Etliche Kunden der Commerzbank sind Opfer einer Betrugsattacke geworden. Der Schaden soll in die Millionen gehen.

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin. Mal flugs die Banking-App aufmachen und den Kontostand prüfen - und dann feststellen, dass einem ein großer Teil des eigenen Gelds fehlt oder gar gähnende Leere herrscht. So ergangen ist es offenbar etlichen Kunden der Commerzbank. Berichten zufolge soll der Schaden in die Millionen gehen. Doch wer genau hinter dem Betrug steckt, ist noch nicht abschließend geklärt, wohl aber, wie es dazu kommen konnte, dass die Konten leergeräumt wurden.

Commerzbank-Kunden entdecken leergeräumte Konten

Normalerweise, so zeigt es eine Umfrage, haben Deutsche durchschnittlich einen vierstelligen Betrag auf dem Konto. Wie viel man davon übrigens am Tag abheben kann, hängt mitunter auch von der Bank ab. Doch als mehr als 100 Kunden der Commerzbank Mitte November auf ihre Konten blickten, dürfte es ihnen ganz schwarz vor Augen geworden sein. Und das nicht, weil sie einen von sechs großen Fehler in Finanzfragen begangen haben.

Wie das Portal finanz-szene berichtete, haben unbekannte Täter verdeckt hohe Beträge von etlichen Konten abgebucht. Das Handelsblatt zitiert in diesem Zusammenhang Finanzkreise: So sei "von einer dreistelligen Zahl von Konten insgesamt ein bedeutsamer zweistelliger Millionenbetrag" abgehoben worden.

Commerzbank-Konten: Das steckt hinter dem Betrug

Während Postbank-Kunden seit Monaten vor gesperrten Konten stehen, steckt hinter den Problemen der betroffenen Commerzbank-Konten ein anderer Grund. Offenbar handelt es sich um illegale Abbuchungen, die durch ein Datenleck möglich wurden. Eine Banksprecherin sagte, dass die abgehobenen Beträge jedoch unverzüglich wieder "bankseitig" korrigiert worden seien - denn nicht durch die Bank selbst, sondern durch einen Dienstleister sei es aus technischen Gründen zu "nicht autorisierten Abbuchungen von Kundenkonten“ gekommen. Die gute Nachricht aus Kundensicht: Durch die bereits erfolgte Korrektur soll bei den Bankkunden kein Schaden entstanden sein.

Die Betrüger nutzten offenbar Girocards, die die Maestro-Funktion von Mastercard haben. Durch diese ist es im Ausland möglich zu bezahlen. In Expertensprache wird bei derlei Funktionen von "Co-Badges" gesprochen. Und genau dort lauerte wohl eine Sicherheitslücke. Der Banken-Verlag, der die Co-Badge-Girokarten der Commerzbank betreut, versicherte dem Handelsblatt gegenüber: „Die Sicherheitslücke wurde unmittelbar nach Entdeckung des Betrugsfalls durch den Bank-Verlag im Rahmen des internen Kontrollsystems geschlossen.“

Girocard-Betrug bei Commerzbank-Konten: Offen ist die Schuldfrage

Wer letzten Endes Schuld am Konten-Raub der betroffenen Kunden trägt, scheint noch unklar. Wenigstens kommen diese abgesehen von einem großen Schreck mit einem blauen Auge davon, wurde das Geld ja zurückgebucht. Übrigens: Wenn man privat Geld an eine falsche Adresse überweist, besteht keine Garantie oder ein gesetzlicher Anspruch, dass das Geld wieder zurückgebucht wird.

Die Commerzbank selbst weist auf ihrer Homepage auf einer allgemeinen Ratgeberseite darauf hin, was zum Schutz vor Betrug zu beachten ist. Es werden so beispielsweise als Bedrohungen aufgeführt:

Dubiose Jobangebote, bei denen das Opfer für eine Provision für angebliche Bankmitarbeiter Überweisungen tätigt

Support-Anrufe, die darauf abzielen, dass man die Kontrolle über den PC abgibt

Phishing-Versuche per E-Mail

Kreditkartenmissbrauch

manipulierte Webauftritte

In dem Serviceportal warnt die Bank zudem: "Es gibt viele Arten von betrügerischen Handlungen, die Sie betreffen könnten." Dass Täter Sicherheitslücken bei Dienstleistern ausnutzen, gehört spätestens seit dem Vorfall leider auch zu derartigen Bedrohungen dazu.