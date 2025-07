Vitamin E und Magnesium: Diese Reissorte ist besonders gesund

Er zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit, ist für Milliarden Menschen Grundnahrungsmittel und in vielen Ländern Süd- und Ostasiens sogar Hauptnahrungsquelle: Reis. Ob als Beilage zum Curry, in der Paella oder der Hühnersuppe, als cremiges Risotto, klassischer Milchreis oder Sushi – Reis hat sich einen Platz in den Küchen der Welt erobert. Auch in deutschen Küchenschränken hat er, vielfältig wie er ist, ein Zuhause: der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt inzwischen bei fast sieben Kilogramm – Tendenz steigend.

Vor rund 7000 Jahren trat der Reis seinen Siegeszug von irgendwo zwischen Südchina und dem östlichen Indien aus an. Heute stammen etwa 90 Prozent der weltweiten Ernte aus Asien. Aber auch im Iran, in Indien, den USA oder in Italien und Spanien wird heutzutage Reis angebaut.

Sushireis ist besonders weich und klebrig

Dabei ist Reis nicht gleich Reis. Man unterscheidet die verschiedenen Sorten zum einen anhand der Kornlänge und Form in Lang-, Mittel- oder Rundkornreis. Langkornreis wie Basmati- oder Jasminreis eignet sich ideal als Beilage. Er bleibt beim Kochen locker und körnig. Mittelkornreis wie Arborio sorgt bei Risotto oder Paella für die typisch cremig-sämige Konsistenz mit Biss. Rundkornreis wie Milch- oder Sushireis ist besonders weich und klebrig.

Naturreis, auch als Vollkorn- oder Braunreis bekannt, enthält die nährstoffreiche Silberhaut und den Keimling. Dadurch liefert er neben langkettigen Kohlenhydraten Ballaststoffe, Vitamin E und B-Vitamine, Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Eisen sowie Antioxidantien. Naturreis punktet mit positiven Effekten auf den Blutzuckerspiegel, die Herzgesundheit und die Verdauung. Der beliebte weiße Reis hingegen ist geschält und poliert – praktisch nur noch ein Stärkekern, der schnell Energie in Form von Kohlenhydraten liefert. Er ist doppelt so schnell gar wie Vollkornreis, aber nährstoffärmer, lässt den Blutzuckerspiegel schneller steigen und sättigt weniger lang.

Reis kann Arsen aus dem Boden aufnehmen

Weißer Reis gilt als besonders bekömmlich und schont Magen und Darm. Parboiled-Reis ist eine vorgekochte Alternative, die in puncto Farbe und Garzeit mit weißem Reis mithält. Bei der Herstellung wird mithilfe von Dampf und Druck ein großer Teil der Mineralstoffe und Vitamine aus den Randschichten in das Innere des Korns überführt. So bleiben sie trotz Politur weitgehend erhalten.

Für Menschen mit Zöliakie ist Reis eine wertvolle Alternative zu Weizen & Co, weil er kein Gluten enthält. Gleichzeitig birgt er – wie viele Naturprodukte – Risiken: Je nach Anbaugebiet kann Reis Arsen aus dem Boden aufnehmen, ein Schwermetall, das in höheren Dosen gesundheitsschädlich ist. Besonders betroffen sind Naturreis, Reiswaffeln und andere Reisprodukte. Um die Aufnahmemenge möglichst gering zu halten, hat die EU Höchstwerte festgelegt, die für Produkte für Säuglinge und Kleinkinder besonders niedrig sind.

Beim Reisanbau werden Klimagase freigesetzt

Gründliches Waschen und das Kochen in viel Wasser mit anschließendem Abgießen reduzieren den Arsengehalt deutlich. Die Arsenaufnahme kann man zusätzlich minimieren, indem man nicht ausschließlich auf Reis als Getreideersatz baut. Mit glutenfreien Alternativen wie Hirse, Mais, Buchweizen, Amaranth und Quinoa oder glutenhaltigen wie Gersten- oder Dinkelgraupen lässt sich Abwechslung auf den Tisch bringen.

Auch für das Klima ist Reis problematisch. Nassreisanbau, bei dem die Felder geflutet werden, setzt erhebliche Mengen Methan frei – ein Treibhausgas, das deutlich klimaschädlicher ist als CO₂. Wer Reis abwechselnd mit anderen Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Gersten- oder Dinkelgraupen usw. auf den Speiseplan setzt, kann ihn ohne Reue genießen.

Zur Person: Anja Schwengel-Exner ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bayern

