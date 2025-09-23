Lohnt es sich jetzt noch, in Gold zu investieren?

Wer in den vergangenen Jahren Geld anzulegen hatte, hat es nicht selten in Aktien oder Anleihen gesteckt. Doch derzeit dürfte sich mancher Anleger ein Stück weit ärgern, nicht stattdessen den ein oder anderen kleinen Goldbarren gekauft zu haben. An den Märkten ist in den letzten Monaten ein Goldrausch ausgebrochen. Der Kurs des Edelmetalls markiert Rekordwerte. Am Dienstag wurden fast 3800 US-Dollar (rund 3220 Euro) für die rund 31,1 Gramm schwere Feinunze Gold gezahlt. Das sind rund 40 Prozent mehr als zu Beginn des Jahres. Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex, der sich in dieser Zeit ebenfalls gut geschlagen hat, stieg um rund 20 Prozent.

Es sind mehrere Gründe, die den Goldpreis befeuern. Und - wie könnte es anders sein - ein großer Teil hängt mit der Politik von US-Präsident Donald Trump zusammen. Eine Hauptursache Anfang des Jahres waren die Zolldrohungen Trumps. „Da zwischenzeitlich ein Zoll auf Goldimporte in die USA möglich erschien, nahmen die Goldlieferungen in die USA spürbar zu“, schreibt Commerzbank-Experte Carsten Fritsch.

Goldpreis steigt wegen der Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank

Ein zweiter Grund für die Goldjagd ist die wachsende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. „Trump hat Fed-Chef Jerome Powell wiederholt öffentlich beschimpft, weil die Fed nicht, wie von ihm gefordert, die Zinsen gesenkt hat“, erinnert Fritsch. Weil sich deshalb inzwischen Zweifel an der Stabilität des US-Dollar breitmachen, suchen Anleger Alternativen. „Gold ist als sicherer Hafen und wertstabile Anlage entsprechend stärker gefragt.“

Inzwischen hat die Fed die Zinsen gesenkt. Dies ist ein dritter Grund: Fallen die Zinsen weiter, werfen Zinspapiere weniger Rendite ab, andere Anlagen werden attraktiver. Es seien „weitere Zinssenkungsphantasien für die US-Notenbank Fed, die den Goldpreis schieben“, sagt Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater unserer Redaktion. „Zudem verhelfen der schwache US-Dollar, die fallenden US-Anleiherenditen und nicht zuletzt die starken Zuflüsse in physisch gedeckte Gold-ETFs dem Edelmetall zu diesem Höhenflug.“ Gold-ETFs sind Fonds, die mit physischem Gold besichert sind. Der Commerzbank zufolge sind die Bestände an Gold-ETFs seit Jahresbeginn um gut 470 Tonnen gewachsen.

Ulrich Kater, Deka-Bank: Goldkäufe der Zentralbanken lassen längerfristigen Aufwärtstrend erwarten

Insbesondere die Zentralbanken weltweit kaufen Gold hinzu. In einer Umfrage unter Zentralbankmanagern erwarten 95 Prozent, dass die Notenbanken in den kommenden zwölf Monaten ihre Goldbestände erhöhen, 43 Prozent sagen dies für ihr eigenes Institut. Geschätzt werden laut einer Studie der Deutscher Bank heute 26.359 Tonnen Gold weltweit von Zentralbanken gehalten. Die größten Bestände entfallen auf die USA (8133 Tonnen), Deutschland (3350 Tonnen), Italien (2451), Frankreich (2437), Russland (2329) und China (2300). „Auf der Weltbühne vollzieht sich gerade eine Neupositionierung: Notenbanken einiger Schwellenländer wollen in diesem Zuge unabhängiger werden vom US-Dollar und ihre Reserven stärker diversifizieren“, sagt Deka-Chefvolkswirt Kater.

Was bedeutet das für den Anleger? Soll er jetzt noch Gold kaufen? Jenseits aller kurzfristiger Einflussfaktoren spreche insbesondere die Nachfrage der Notenbanken nach Gold „für einen länger anhaltenden Aufwärtstrend – trotz Rekordniveaus“, prognostiziert Kater. „Bei so einer starken Dynamik wie in den vergangenen Wochen muss man allerdings jederzeit mit einer Verschnaufpause rechnen, die die Goldhausse aber nicht grundsätzlich beenden dürfte.“ Die Commerzbank hat ihre Prognose für das Jahresende auf 3600 Dollar pro Feinunze erhöht. In der Studie der Deutschen Bank heißt es: „Gold könnte auf 4000 Dollar pro Unze im kommenden Jahr steigen.“

Diese Barren sind für Privatanleger geeignet

Allein auf Gold sollen Anleger aber keinesfalls setzen, rät Kater. „Gold eignet sich gut als Baustein im Rahmen einer breit angelegten und ausgewogenen Geldanlagestrategie“, sagt er. „Allerdings muss man bedenken, dass Gold keinerlei laufende Erträge abwirft, im Gegensatz zu Aktien und Anleihen. Daher sollte der Goldbaustein relativ klein gehalten werden.“

Wer physisches Gold kaufen will, hat die Auswahl zwischen Münzen und Barren unterschiedlicher Größe. Beispielsweise werden auch Ein-Gramm-Barren angeboten. Dabei gilt, dass sich kleine Einheiten zwar leichter stückweise verkaufen lassen, aber mit recht hohen Preisaufschlägen verbunden sein können. „Ein Investment beginnt bei zehn Gramm Gold“, sagt deshalb Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG aus Rheinstetten. „Zwischen zehn Gramm und 100 Gramm unterscheiden sich die Aufschläge gerade einmal um einen halben Prozentpunkt.“ Will man Gold später auch stückweise verkaufen können, bieten sich zum Beispiel teilbare 50-Gramm-Tafelbarren an, rät er.