Grippesaison 2022: Apotheken in Bayern bekommen zusätzlichen Impfstoff

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung – in Bayern wird zusätzlich Impfstoff bestellt. Aber wer braucht die Impfung überhaupt?

In Zeiten der Corona-Pandemie, in denen wir bei Gliederschmerzen, Schnupfen und Husten gleich an eine Covid-Infektion denken, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass sich mit dem Herbst auch die Grippesaison ankündigt. Die Influenza ist eine Virus-Erkrankung, die nicht als normale Erkältung abzutun ist. Das Robert Koch-Institut ging 2017 und 2018 von über 20.000 Todesfällen in Deutschland aus, die mit der Grippe assoziiert werden konnten. Vorbeugend kann man sich gegen die Erkrankung impfen lassen – deutsche Apotheken stocken bereits für die Grippesaison 2022/2023 auf.

Bayern bestellt zusätzliche Dosen an Grippe-Impfstoff

Das RKI definiert eine Grippesaison als den Zeitraum, in dem die Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren. Auf der nördlichen Halbkugel beginnt diese Zeit üblicherweise im Oktober. Von einer Grippewelle ist aber erst dann die Rede, wenn in dem Zeitraum besonders viele Menschen erkranken. Dieser Zustand kann sich über mehrere Monate hinziehen. Von Bund und Land wird deshalb eine Impfung gegen Influenza empfohlen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) sagte zuletzt, dass besonders durch das Zusammentreffen von steigenden Corona-Infektionen und der Grippe eine Impfung besonders wichtig sei.

Rund 14,2 Millionen Impfdosen stehen (Stand 14.08.2022) in Deutschland zur Verfügung. Bayerische Apotheken sollen 100.000 zusätzliche Impfdosen bekommen und diese ab Mitte Oktober an Ärzte im Freistaat verteilen. Gleichzeitig die Grippe-Impfung und die Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu bekommen, sei möglich, sagte Holetschek. Besonders Menschen aus der Risiko-Gruppe sollten sich dabei für eine Influenza-Impfung entscheiden. Darunter fallen chronisch Kranke, Schwangere und über 60-Jährige.

Holetschek betonte, dass die Grippe-Impfung beim gleichen Arztbesuch verabreicht werden könne wie eine Auffrischimpfung gegen Corona. "Je mehr Menschen sich gegen Grippe impfen lassen, desto besser – denn in diesem Jahr ist eine Impfung besonders wichtig", sagte der Gesundheitsminister.

Grippe: Symptome und Unterschiede zu Corona erkennen

Und bekommt man die Grippe doch, ist es manchmal schwierig einzuschätzen, ob es auch wirklich die Influenza ist: Eine Erkältung, Corona oder Grippe – viele der Symptome ähneln sich:





Grippe Corona Erkältung Husten Husten Husten hohes Fieber Fieber Niesen Kopfschmerzen Schnupfen Schnupfen Gliederschmerzen Kurzatmigkeit Halsschmerzen Müdigkeit Verlust Geruch- und/oder Geschmackssinn Gliederschmerzen





Auf wissenschaftlicher Ebene könne man die Krankheiten sehr gut auseinanderhalten, so das Robert Koch-Institut. Eine Influenza-Erkrankung wird durch Influenzaviren ausgelöst. Eine Erkältung hingegen wird zum Beispiel durch Rhino- und Coronaviren hervorgerufen. Auch wenn es in Einzel­fällen, etwa bei immunschwachen Menschen und Klein­kin­dern, zu schweren Komplikationen führen kann, gibt es gegen Erkältungsviren keinen Impfstoff.

Video: ProSieben

Um schlussendlich auszuschließen, was man nicht hat, empfiehlt das RKI den Besuch beim Hausarzt. Wenn der Verdacht auf eine Grippe-Erkrankung besteht, solle idealerweise die Praxis vorher informiert werden. Seit der COVID-19-Pandemie wird Personen mit Atemwegserkrankungen empfohlen, generell zu Hause bleiben und wenn möglich im Voraus abzuklären, ob eine Infektion mit Corona vorliegt. Zum Beispiel durch einen Antigentest zu Hause.

Grippe: Was tun ohne Impfung?

Nach dem Arztbesuch bestätigt sich der Verdacht: Man hat die Grippe und doch nicht Corona oder eine Erkältung. Was nun? Andere erst einmal vor einer Ansteckung schützen: Das heißt, zuhause bleiben und es vermeiden, unter Menschen zu gehen. Steht doch der Gang zu einer Apotheke oder zum Supermarkt an, kann auch im Fall einer Grippe das Tragen einer FFP2-Maske helfen, die Viren nicht weiterzuverbreiten.

Die Grippe verbreitet sich nämlich überwiegend durch virushaltige Tröpfchen. Diese gelangen beim Husten oder Niesen von Erkrankten über kurze Distanzen auf die Schleimhäute der Atemwege von empfänglichen Personen. Eine Übertragung sei auch über Hände und Oberflächen möglich, die durch virushaltige Sekrete verunreinigt sind, so das RKI. Regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten hilft nicht nur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sondern auch dabei, die Infektionszahlen in der Grippesaison niedrig zu halten.

Wer zuhause bleibt, sollte regelmäßig lüften: Frische Luft ist wichtig für das Immunsystem und verringert die Zahl der potentiellen Erreger in der Luft. Sollten die Beschwerden zunehmen, empfiehlt das RKI noch einmal zum Arzt zu gehen oder ihn telefonisch zu konsultieren, um einem schweren Verlauf vorzubeugen.