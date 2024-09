Das kostet der neue Hyundai Santa Fe

Hyundai bringt den neuen Santa Fe an den Start. Die fünfte Generation tritt an gegen Modelle wie den Kia Sorento oder den Skoda Kodiaq und kostet ab 56.700 Euro. Dafür gibt es ein 4,83 Meter langes SUV mit kantigem Design und einem Innenraum, der auf Wunsch Platz für drei Sitzreihen bietet – wahlweise mit Bank oder Einzelsesseln in der Mitte. Der Kofferraum fasst je nach Konfiguration 621 bis 2.032 Liter, so Hyundai. Angeboten wird der Santa Fe immer als Hybrid – wahlweise mit oder ohne Stecker. Basis dafür ist ein 1,6 Liter Vierzylinder-Benziner von 118 kW/160 PS, der mit einem E-Motor und einem Pufferakku gekoppelt wird und auf Wunsch auch alle vier Räder antreibt. Beim seriellen Hybrid steht ihm eine E-Maschine mit 48 kW/65 PS zur Seite, beim Plug-in hat sie 72 kW/98 PS. Der Akku fasst dann 13,8 kWh und die elektrische Reichweite liegt bei 54 Kilometern.

Sauberes Detail im Innenraum

Zwar fehlt dem Santa Fe ein reiner E-Antrieb, doch stempelt ihn zumindest ein Detail am Ende doch zum Saubermann: Im Cockpit gibt es eine Ablage mit UV-Licht, in dem das Smartphone auf Knopfdruck keimfrei gereinigt wird.