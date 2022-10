Mit diesen Tipps können Sie bei der Grundsteuer noch Geld sparen

Plus Nicht unnötig viel Wohnfläche angeben, notfalls den Zollstock holen und dem blauen Fragezeichen folgen: So vermeidet man bei der lästigen Pflicht teure Fehler.

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist nun verlängert worden. Aber weiter rausschieben, bringt nichts, irgendwann muss man sie ja doch abgeben. Mit diesen Ausfüllhilfen, kommen Sie schneller durch - und sparen vielleicht auch noch ordentlich Geld: