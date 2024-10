Sieben Schulen in Unterfranken von Cyberangriff betroffen

Ein Cyberangriff hat die IT-Systeme von sieben weiterführenden Schulen im Landkreis Kitzingen in Unterfranken getroffen. Die Unregelmäßigkeiten wurden am Morgen festgestellt, woraufhin die betroffenen Schulen vorsorglich von den zentralen IT-Diensten und dem Internet getrennt wurden. Der Unterricht ist nach Angaben des Landratsamts nicht eingeschränkt, jedoch sind die Schulen bis auf Weiteres nur telefonisch erreichbar.

Betroffen sind die staatlichen Realschulen in Kitzingen und Dettelbach, das Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen, das Gymnasium Marktbreit, die Berufsschule, Fach- und Berufsoberschule sowie die Erich-Kästner-Schule in Kitzingen. Der IT-Dienstleister und externe Spezialisten arbeite mit Hochdruck an der Analyse des Vorfalls. Derzeit sei unklar, wie es zu dem Angriff kam und welcher Schaden entstanden ist. Auch die Polizei wurde der Behörde zufolge in die Ermittlungen eingeschaltet.