Wie lange H-Milch haltbar ist – geöffnet und ungeöffnet

In Milch ist eine gute Portion Vitamin B2 enthalten, außerdem gilt sie als Jod-Lieferant. Da Frischmilch aber in wenigen Tagen verbraucht werden muss, greifen viele zur H-Milch. Sie wird "ultrahocherhitzt" und so länger haltbar gemacht, bei dem Prozess verändert sich aber der Geschmack. Wie lange ist H-Milch ungeöffnet haltbar? Wie lange ist sie im Kühlschrank haltbar? Hier gibt es die Antworten.

Haltbarkeit im Überblick: Wie lange hält H-Milch?

Die Haltbarkeit von H-Milch kann von Hersteller zu Hersteller variieren. Nach dem Öffnen gelten aber meist die gleichen Bedingungen. Hier der Überblick:

H-Milch, ungeöffnet bei Zimmertemperatur: Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) beachten, etwa 3 bis 6 Monate

H-Milch, geöffnet, im Kühlschrank (unter 8 Grad): bis zu vier Tage

H-Milch, geöffnet, bei Zimmertemperatur: wenige Stunden

H-Milch, geöffnet, in der Gefriertruhe: zwei bis drei Monate

Milch kann ohne Probleme eingefroren werden. Das gilt auch für H-Milch. Bei einer geschlossenen Packung lohnt sich das Einfrieren nicht. Falls eine geöffnete Packung aber nicht innerhalb weniger Tage verbraucht werden kann, können die Reste in der Gefriertruhe aufbewahrt werden.

Wie lange hält H-Milch geöffnet im Kühlschrank?

Ungeöffnet hält H-Milch mehrere Monate. Eine Aufbewahrung im Kühlschrank ist nicht notwendig, nach dem Öffnen der Verpackung sollte H-Milch aber unbedingt gekühlt werden. Laut der Verbraucherzentrale Bundesverband sollte sie innerhalb von vier Tagen verbraucht werden. Das Bundeszentrum für Ernährung gibt eine Haltbarkeit von sieben Tagen an.

Wie prüft man, ob H-Milch verdorben ist?

Laut der Verbraucherzentrale sollte man bei länger geöffneten Lebensmitteln immer einen Sinnescheck machen. Verdorbene Frischmilch ist leicht am Geschmack und dem Aussehen erkennbar, außerdem wölbt sich die Verpackung durch die Vermehrung der Milchsäurebakterien nach außen. Bei H-Milch trifft das nicht zu: Sie kann verderben, ohne, dass sich Flocken oder ein saurer Geruch bilden. Bei der Ultrahocherhitzung werden die Milchsäurebakterien nämlich abgetötet. Daran erkennen Sie, wenn H-Milch nicht mehr genießbar ist:

Geschmack: Schmeckt die H-Milch bitter oder muffig? Nicht mehr trinken!

Aussehen: Bilden sich Flocken im Kaffee? Nicht mehr trinken!

Aussehen: Hat die H-Milch eine schleimige Konsistenz? Bitte entsorgen!

Ein Geruchstest ist bei H-Milch nicht ausschlaggebend, da sie keine Milchsäurebakterien besitzt und daher keinen sauren Geruch bildet.

H-Milch abgelaufen: Kann man sie noch trinken?

H-Milch hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, kein Verbrauchsdatum. Wenn die Verpackung keine Schäden aufweist, sollte ein Sinnescheck durchgeführt werden, um zu testen, ob die H-Milch noch verzehrt werden kann. Nach dem Öffnen sollte sie zügig verbraucht werden.

H-Milch richtig lagern, um die Haltbarkeit zu verlängern

Ungeöffnete H-Milch sollte am besten an einem relativ kühlen und dunklen Ort aufbewahrt werden. Ist die Packung bereits geöffnet, muss sie in den Kühlschrank. Dabei sollte darauf geachtet werden, die Verpackung immer gut zu schließen, da Milch leicht Fremdgerüche annehmen kann.