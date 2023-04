Handy-Blitzer soll Autofahrer in Rheinland-Pfalz überführen

Mindestens 100 Euro Bußgeld und ein Punkt erwartet Autofahrer, die zum Handy greifen. In Rheinland-Pfalz soll nun ein "Blitzer" helfen, Verstöße zu erkennen.

Verstöße gegen das Handyverbot im Auto gehören auf Deutschlands Straßen zur Tagesordnung. Das Verbot dient vor allem der Verkehrssicherheit. Das Risiko für einen Unfall steigt enorm, wenn die Augen des Fahrers auf dem Smartphone ruhen. Die Polizei in Rheinland-Pfalz geht dagegen nun vor. Mit Kameras will sie landesweit Auto- und Lkw-Fahrer ermitteln, die am Steuer das Smartphone benutzen.

Pilotprojekt zu Handy-Blitzern in Rheinland-Pfalz

An zwei Standorten in Trier und Mainz gab es im vergangenen Jahr ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt. In zwei Erprobungsphasen zunächst von Juni bis August und dann noch einmal von September bis November wurde das in den Niederlanden entwickelte System Monocam getestet.

Dieses erkennt in einem Livestream, wenn ein Auto- oder ein Lkw-Fahrer zum Smartphone oder Tablet greift und macht dann automatisch ein Foto. Anschließend werten geschulte Polizisten die Bilder an einem mit der Kamera verbundenen Computer aus. Denn nicht alle Aufnahmen sind eindeutig. Das Pilotprojekt habe dazu geführt, dass die Zahl der Ablenkungsverstöße mindestens halbiert wurde, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag.

Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz: Strafen für Handy am Steuer

Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, muss ein Bußgeld von 100 Euro bezahlen und bekommt zusätzlich einen Punkt beim Fahreignungsregister in Flensburg. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, kostet der Verstoß 150 Euro. Dazu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot, so der ADAC. Als Gefährdung gelten beispielsweise ein plötzliches Ausweichen auf eine andere Spur oder den Radweg oder Schlangenlinienfahren. Entsteht eine Sachbeschädigung, also wenn beispielsweise an anderes Auto angefahren wird, steigt das Bußgeld auf 200 Euro an. Auch dann gibt es zusätzlich zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. (mit dpa)

