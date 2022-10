Handy verloren? Das sollten Sie tun

Wenn das Handy verloren geht oder gestohlen wird, ist das mehr als nur ärgerlich. Was man dringend tun sollte, wenn es so weit kommt und wie man sich vorbereiten kann.

Im Alltag ist das Smartphone nicht mehr wegzudenken. Es ist mittlerweile mehr als nur ein Mobiltelefon, es beherbergt unsere Daten, in manchen Fällen sogar unsere Kreditkarten und natürlich viele Erinnerungen in Form von Fotos. Wenn das Handy also verloren geht oder sogar geklaut wird, ist das mehr als nur der Verlust eines Gegenstands. Aber was sollte man eigentlich tun, wenn man sein Handy verliert? Und wie kann man sich auf dieses Ereignis vorbereiten?

Handy verloren: Was sind die ersten Schritte?

Zunächst einmal sollten Sie sicherstellen, dass das Handy nicht doch irgendwo steckt. Das geht zum Beispiel, indem man sich selbst mit einem anderen Handy anruft. Klappt das nicht, sollte man mit einem anderen Handy eine SMS an sein Handy mit Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse an sein Handy schicken. So kann ein potenzieller Finder Sie kontaktieren. Man könnte auch im Vorhinein einen Sticker mit Kontaktinformationen in der Handyhülle anbringen.

Handy verloren: SIM-Karte sofort sperren

Sobald sichergestellt wurde, dass das Handy sich nicht doch noch in der Nähe befindet und ein Diebstahl nicht ausgeschlossen werden kann, sollte man sofort die SIM-Karte sperren. Ein Dieb könnte mit langen Telefonaten oder Telefonaten ins Ausland unerwünscht hohe Kosten verursachen. Die SIM-Karte können Sie entweder über den Online-Service Ihres Netzbetreibers, seine Hotline oder die allgemeine Notrufnummer 116 116 veranlassen. Im Ausland lautet die allgemeine Notrufnummer +49 30 4050 4050.

Sollten Sie kein anderes Handy zu Verfügung haben, um die Karte telefonisch zu sperren, geht es meist auch über eine E-Mail. Einige Anbieter verlangen eine Gebühr für das Sperren der SIM-Karte. Welche Daten Sie für eine solche Sperre benötigen, teilen wir Ihnen später unter dem Punkt Vorsichtmaßnahmen mit.

Sobald das Handy wieder auftaucht, ist es meist eine Leichtigkeit, die SIM-Karte wieder zu entsperren. Sollte es nicht wieder auftauchen, kann man bei seinem Netzbetreiber eine neue Karte bestellen oder in einer Filiale abholen. Dafür benötigt man meist seinen Ausweis. Die Kosten für eine Ersatzkarte variieren je nach Anbieter, bei einigen kostet sie sogar 30 Euro. Bereits abgeschlossene, laufende Verträge werden übernommen und auch die Rufnummer kann behalten werden.

Handy gestohlen: Passwörter ändern

Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie das Handy nicht einfach irgendwo liegen gelassen haben, sondern dass es geklaut wurde, sollten Sie schnell Ihre Passwörter zu wichtigen Konten ändern, damit der Dieb keinen Zugriff darauf hat. Dazu zählen vor allem Finanzapps auf dem Handy, der E-Mail-Account, diverse Social-Media-Apps und Shopping-Apps wie Amazon. Ein Dieb müsste zwar zunächst den Code des Handys knacken, sollte der aber nicht so schwierig sein, stünde ihm danach der Weg frei, wenn Sie etwa den Passwort-Manager von Apple selbst nutzen. Um diesen Schritt zu vereinfachen, ist es ratsam, eine Liste parat zu haben mit Passwörtern, die im Falle eines Diebstahls geändert werden müssen.

Im Notfall: Daten löschen

Wenn sich auf dem Handy sensible Daten befinden, von denen Sie auf keinen Fall möchten, dass sie in fremde Hände geraten, ist es möglich, die Daten aus der Ferne zu löschen. Dafür darf das Handy allerdings nicht gesperrt oder ausgeschaltet sein. Denken Sie also daran, das zu tun, bevor Sie die SIM-Karte sperren lassen.

Verlorenes Handy: Standort suchen

Die meisten Smartphones haben eine Funktion, das Gerät zu suchen. Bei Android-Handy heißt die Funktion "Mein Gerät finden", bei Iphones läuft sie über die Icloud und man braucht seine Apple-ID und das Passwort. Damit die Funktion aktiviert ist, müssen Ortungsberechtigungen im Vorhinein erteilt werden und das Handy darf nicht ausgeschaltet oder leer sein.

Handy geklaut: Diebstahl bei der Polizei melden

Sollte das Handy geklaut worden sein, sollte man diesen Diebstahl sofort bei der Polizei melden. Eine solche Anzeige kann man entweder vor Ort in einem Polizeirevier aufgeben, oder online. Damit man die Anzeige aufgeben kann, müssen die Beamten in der Lage sein, im Fall eines Fundes das geklaute Smartphone genau identifizieren zu können. Dafür brauchen Sie die IMEI-Nummer Ihres Handys. Diese sollten Sie sich unbedingt notieren, bevor Ihr Handy verloren geht oder geklaut wird. Zusätzlich brauchen Sie den Kaufvertrag und eine Produktbeschreibung. Aber wo findet man die IMEI-Nummer und welche anderen Schritte kann man vorsorglich unternehmen, um sich auf den Fall eines verlorenen oder geklauten Handys vorzubereiten?

Vorsorge vor verlorenem Handy: IMEI-Nummer notieren

Die Abkürzung IMEI steht für "International Mobile Station Equipment Identity". Es handelt sich dabei um eine einzigartige Seriennummer, die Ihr Handy von jedem anderen auf der Welt unterscheiden kann. Um herauszufinden, welche IMEI-Nummer Ihr Handy hat, müssen Sie nur *#06# in Ihrem Handy eingeben, als würden Sie einen Anruf tätigen wollen. Die IMEI-Nummer erscheint dann automatisch. Notieren Sie die Nummer für den Fall, dass Sie sie einmal brauchen.

Handy-Diebstahl erschweren: Sicheres Passwort einrichten

Die erste und größte Hürde für Diebe bei einem Smartphone ist die Bildschirmsperre. Ist diese gemeistert, steht der Weg zu den Daten frei. Es ist also sehr wichtig, dass das Passwort nicht so leicht zu knacken ist. Das Problem ist, dass viele Leute ein sehr leichtes Passwort eingerichtet haben, oft um im Alltag nicht viel Zeit zu verschwenden und nicht zu riskieren, das eigene Passwort zu vergessen. Das rächt sich dann, wenn das Handy geklaut wird.

Experten raten dazu, einen PIN-Code von mindestens sechs bis acht Zeichen zu verwenden. Einfache Kombination wie der eigene Geburtstag sollten vermieden werden. Auch das Zeichnen von Mustern, wie es vor allem bei Android-Handys beliebt ist, sei kein guter Schutz.

Vorbereitet auf Handy-Diebstahl: Daten regelmäßig sichern

Sicherlich am frustrierendsten, wenn man sei Handy verliert oder es geklaut wird, ist der Verlust der Daten. Die vielen Fotos, Chat-Verläufe, Notizen. Deshalb lohnt es sich, diese Daten auf seinem Handy regelmäßig zu sichern. Eine Cloud, wie die Icloud von Apple, ist sicherlich der einfachste Weg dafür. Der Vorteil bei einer Cloud ist, dass dadurch die Daten auf dem Handy gelöscht werden können, damit der Dieb keinen Zugriff auf sie hat, aber sie nicht verloren gehen.

Wem handy-spezifische Daten wie Kalendereinträge oder Adressbücher nicht so wichtig sind, der kann seine Fotos, Videos und Musikdateien auch einfach regelmäßig manuell auf einen Computer übertragen. So oder so wird der Verlust des Handys nicht so schwer wiegen, wenn damit nicht auch noch der Verlust aller Daten darauf einhergeht.

Versicherung: Lohnt es sich, sein Handy zu versichern?

Das Handy ist durch die normale Hausratsversicherung abgedeckt. Allerdings zahlt diese nur, wenn das Handy bei einem Einbruch in der Wohnung oder bei einem Überfall gestohlen wird. Dafür muss der Diebstahl unter Vorzeigen der IMEI-Nummer bei der Polizei angezeigt werden.

Zusätzliche Handyversicherungen sind laut Verbraucherzentrale oft sehr teuer und eher überflüssig. Es lohnt sich hier nur, das Handy zu versichern, wenn es sich um ein sehr teures und hochwertiges Gerät handelt.