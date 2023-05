Rückruf: Haribo warnt vor Metallteilchen in Lakritzmischung

Haribo warnt vor Metallteilchen im "Matador Mix" und ruft die Süßigkeit zurück. Nicht alle Packungen sind verunreinigt – woran Sie die betroffenen Produkte erkennen.

Schlechte Nachrichten für Süßigkeitenliebhaber: Haribo ruft eines seiner bekanntesten Produkte zurück. In der Lakritz-Mischung "Matador Mix" sind laut dem Unternehmen Verunreinigungen mit Metallpartikeln festgestellt worden. Darüber informierte Haribo in einer Mitteilung auf der Website des Süßigkeiten-Unternehmens.

Von denen Rückruf betroffenen Produkten handelt es sich jedoch nicht um alle Verpackungen des beliebten "Matador Mixes", gab Haribo bekannt. Nur bestimmte Verpackungen, die aus Dänemark importiert wurden, sind von den Verunreinigungen betroffen. Sie wurden auf einer Verpackungsstraße in Dänemark abgepackt. Auch in Deutschland waren sie erhältlich.

Süßigkeiten-Rückruf von Haribo: "Matador Mix" enthält Metallpartikel

Es handelt sich um folgende Chargen, die von dem aktuellen Rückruf betroffen sind:

Matador Mix im 375 Gramm Beutel: Chargennummer L451-00223-3253902

L451-00223-3253902 Matador Mix im 375 Gramm Beutel: Chargennummer L451-01023-3253901

L451-01023-3253901 Matador Mix in der 1000 Gramm Runddose: Chargennummer L451-00223-3252801

L451-00223-3252801 Matador Mix in der 1000 Gramm Runddose: Chargennummer L451-02723-3252701

Laut Haribo lassen sich die Chargenummer auf der Rückseite der Tüten links und auf der Seitenwand der Dosen ablesen. Erkennbar sind die vom Rückruf betroffenen Produkte auch anhand eines anderen Merkmals: Da sie aus Dänemark stammen, haben sie eine dänische Aufschrift. Der dänische Haribo-Slogan "Luk op for noget godt, luk op for HARIBO!" steht auf der Vorderseite der vom Rückruf betroffenen Beutel. Auf der vom Rückruf betroffenen Dosen steht dagegen der englische Haribo-Werbespruch: "Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo!"

Bei Aldi erhältlicher "Matador Mix Dark" nicht von Rückruf betroffen

Die Rückruf-Aktion umfasst nicht den "Matador-Mix Dark" von Haribo, den es bei Aldi zu kaufen gibt. Auch andere Haribo-Produkte sind nicht davon betroffen. Verbraucherinnen und Verbraucher können die vom Rückruf betroffenen Haribo-Produkte dort zurückgeben, wo sie sie erworben haben. Die Kosten werden auch ohne Kassenbon erstattet.

