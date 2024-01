Diese zwei Pflanzen vertreiben Spinnen aus dem Haus

Haben Sie Angst vor Spinnen? Dann haben wir einen nützlichen Haushaltstrick für Sie. Tatsächlich soll es Pflanzen geben, die Spinnen nicht ausstehen können. Hier erfahren Sie, welche das sind.

Spinnen in der Wohnung verbinden die meisten wohl mindestens mit einem mulmigen Gefühl. Für manche ist der Besuch der achtbeinigen Tiere sogar der absolute Horror. Aber es gibt einen neuen Weg, um Spinnen fernzuhalten. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass Spinnen auf gewisse Gerüche reagieren. Dabei gibt es Pflanzen, deren Duftstoffe Spinnen gar nicht ausstehen können. Welche Pflanzen das sind?

Welchen Duft mögen Spinnen nicht?

Drei internationale Forscher untersuchten in einem Experiment, das im "Journal of Economic Entomology" veröffentlicht wurde, dass es tatsächlich Pflanzen gibt, die von Spinnen gemieden werden: Pfefferminze und Kastanie.

Die Wissenschaftler untersuchten die Reaktion der Spinnen in der Nähe von Zitronenöl, Pfefferminzöl und in der Nähe von Kastanienfrüchten. Warum sie gerade diese drei aussuchten? Im Volksmund seien alle drei Pflanzen bekannt dafür, Spinnen aus dem Haus zu vertreiben. Während die Spinnen bei Zitronenöl nicht zurückwichen, konnte man aber tatsächlich eine Aversion gegen Pfefferminze und Kastanie bei den Tieren feststellen.

Was hilft, damit Spinnen nicht ins Haus kommen?

Was sollte man nun also tun, um zukünftig keine Spinnen mehr im Haus zu haben? Ganz einfach: Pfefferminz-Pflanzen kriegt man meistens sogar im Supermarkt und es reicht, sie einfach im Haus aufzustellen. Am besten holt man sich mehrere Pfefferminz-Pflanzen. Immerhin duften sie - zumindest für uns Menschen - gut und man kann die Blätter gut zum Kochen oder als Heilmittel gebrauchen.

Kastanien findet man im Herbst überall. Einmal beim Spaziergang gesammelt, kann man sie auch in der ganzen Wohnung verteilen. Man kann sie auch hübsch anrichten, damit sie dekorativ aussehen. Nach etwas einem Monat verlieren sie aber leider ihre Wirkung, denn dann vertrocknen die Früchte langsam und sollten ausgetauscht werden.

Wer nun aber nicht überall Pfefferminz-Pflanzen und Kastanien in der Wohnung aufstellen will, der kann auch einfach auf Öle zurückgreifen. Pfefferminzöl findet man in der Drogerie oder der Apotheke. Ein paar Tropfen in kleine Vasen oder Schalen und schon verteilt sich der Duft im Haus.

Auch wenn sich mit diesen Tricks nicht garantieren lässt, dass gar keine Spinnen mehr ins Haus kommen, sind sie doch einen Versuch wert. Ansonsten hilft nur noch einsaugen.