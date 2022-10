Wenn die Roboter den Haushalt übernehmen

Saugen, wischen, mähen: Lästige Hausarbeiten können auch Roboter übernehmen. Sie erkennen selbstständig, was zu tun ist – doch ohne menschliche Unterstützung kommt selbst das schlaueste Gerät nicht aus.

Auf der Suche nach Krümeln und Staub fahren sie kreuz und quer durch die Wohnung, drehen Bürsten und Walzen so schnell es geht: Saug- und Wischroboter sollen das Saubermachen erleichtern und dabei helfen, Zeit zu sparen – so lautet das Versprechen der Hersteller. Die Geräte sind technisch anspruchsvoll und ausgefeilt – doch ganz ohne menschliche Unterstützung kommen sie nicht aus.

"Die meisten Saug- und Wischroboter schaffen eine Grundreinigung des Bodens", sagt Anne Kliem von Stiftung Warentest, "in die Ecken kommen viele Modelle aber nicht". Seitliche Bürsten würden häufig nicht an den Schmutz in Nischen herankommen. Da muss dann der alte Staubsauger aushelfen. Und an ihm führt auch kein Weg vorbei, um Polster zu reinigen oder unter Möbeln zu saugen. Denn die meisten Roboter schaffen es nicht, unter Schränke, Betten und Sofas zu fahren. "Käufer sollten vor dem Kauf unter den Möbeln nachmessen, ob er darunter saugen kann oder womöglich stecken bleibt", rät Markus Nohe, Produktexperte beim TÜV Süd.

Entweder gut für Teppich oder gut für Hartboden

Die meisten Saugroboter reinigen entweder auf Hartböden oder auf Teppichen gut, stellt die Stiftung Warentest fest. Vor allem preiswerte Modelle schwächeln auf einem der beiden Böden. "Für Teppichböden muss das Gerät eine Bürste haben, die tief in den Flor eingreift", so Kliem. Sonst wird der Schmutz nur oberflächlich beseitigt. Auf Hartböden sollten sich die Seitenbürsten wiederum nicht zu schnell drehen, damit der Schmutz nicht nur weggeschoben wird.

Saug- und Wischroboter haben Sensoren, damit sie sich im Raum zurechtfinden und Hindernisse erkennen. Die Navigation erfolgt über Laser oder Kameras. Beides hat Nachteile: "Lasermodelle lassen sich durch reflektierende Flächen leicht verwirren", sagt TÜV-Experte Nohe. "Kameras kämpfen bei schlechten Lichtverhältnissen mit der Orientierung." Was der Roboter mag, ist Tages- oder helles Kunstlicht – und geradlinige Räume. "Je verwinkelter der Grundriss einer Wohnung, desto eher hat ein Saugroboter Probleme", sagt Nohe. Komplexe Grundrisse können die Reinigungsdauer erhöhen.

Je besser die Wohnung aufgeräumt ist, desto schneller reinigt der Roboter

Wer nicht jedes Mal aufräumen will, bevor der Roboter fährt, sollte Ordnung halten. "Je freier der Boden von Gegenständen ist, desto schneller ist der Reinigungsvorgang insgesamt", sagt Expertin Kliem. Herumliegende Socken, die Zeitung von gestern oder kleinteiliges Spielzeug können das Saugen behindern und eine Störung verursachen. Was Saug- und Wischroboter gut schaffen, ist häufig zu fahren: Während man selbst nur ein- bis zweimal pro Woche zum Saugen kommt, steht der Roboter täglich rund um die Uhr bereit.

Verlässt den Akku die Energie, finden moderne Geräte den Weg zur Ladestation von selbst zurück. Manche saugen später an der Stelle weiter, wo sie zuvor unterbrochen wurden. Einige lassen sich per Smartphone bedienen: In den Apps kann man Reinigungszeiten festlegen oder die Fahrt auf einer digitalen Karte verfolgen.

Allergiker sollten wissen: "Wirklich hygienisch lässt sich kaum ein Saugroboter leeren. Sie sammeln Schmutz in einer Box, die beim Entleeren Staub aufwirbelt", sagt Kliem. Neuere Systeme können den Staub selbst an der Ladestation in einen Einwegbeutel umfüllen. Filter sollten regelmäßig ausgeklopft werden, damit die Reinigungsleistung nicht nachlässt. Bei Wischrobotern muss der Schmutzwassertank regelmäßig geleert werden – sonst fängt es an zu stinken. Schon beim Kauf lohne es sich darauf zu achten, dass Verschleißteile wie Bürste, Filter oder Akku austauschbar sind. So muss bei einem Defekt nicht das ganze Gerät ausgetauscht werden.

Ob im Garten oder auf Sportplätzen: Mähroboter sind praktisch. Foto: Matthias Becker

Auch im Garten sind die smarten Helfer längst angekommen. Anders als Saug- und Wischroboter nutzen Mähroboter aber weder Laser noch Kamera, sondern Stoßsensoren. "In der Regel wählen sie ihre Wege zufällig und wechseln die Richtung, wenn sie irgendwo anstoßen. Vereinzelt kommt zusätzlich Ultraschall zum Einsatz", berichtet Anne Kliem von Stiftung Warentest. Hochpreisige Geräte sind mit einem GPS-System ausgestattet, um sie auf großen Grundstücken leichter zu finden und vor Diebstahl zu schützen.

Um zu verhindern, dass der Roboter ins Blumenbeet fährt und dort Tabula rasa macht, muss die Fläche, die der Roboter mähen soll, mit einem Signaldraht begrenzt werden. Dieser wird flach in die Grasnarbe verlegt, der Roboter erkennt ihn über seine Sensoren – und dreht ab. Handelsübliche Geräte können für Flächen bis 400 Quadratmeter gut eingesetzt werden. Es gibt aber auch spezielle Modelle für Flächen von 1000 Quadratmetern und mehr. Mähroboter bevorzugen prinzipiell ebene Böden und allenfalls leichte Steigungen, um gut zu funktionieren.

Entleert werden muss ein Mähroboter nie. Sie schneiden nur kurze Stücke von den Halmen ab und lassen die Grasschnipsel als Dünger liegen. Das Mulchen verhindert, dass der Rasen Moos bildet und verfilzt. Wie häufig ein Mähroboter von Hand gereinigt wird, hängt vom Boden ab: Lehmiger Boden verursacht mehr Dreck als Sandboden oder dichtes Gras. Einmal im Jahr empfehlen die Hersteller eine professionelle Wartung.

Was Haushaltsroboter in Zukunft erledigen könnten

Haushaltsroboter sind aber erst der Anfang: Amazon, das mit der digitalen Sprachassistentin Alexa bereits eine führende Position im vernetzten Zuhause innehat, hat zuletzt "Astro" vorgestellt. Das Gerät hat einen Bildschirm, kann seine Umgebung mit Kamera und Mikrofon erfassen und bewegt sich auf Rädern durchs Haus. Der Home-Roboter kann zur Kommunikation oder als eine Art mobile Sicherheitsanlage verwendet werden.

Das Gerät, das ungefähr die Größe eines Staubsaugers hat, kann auch ältere Familienangehörige durchs Haus begleiten. Die Daten, die für die Navigation notwendig sind, werden auf dem Gerät verarbeitet und gehen nicht in die Cloud, wie Amazon betonte. Es seien permanente komplexe Berechnungen notwendig, damit der Roboter Hindernisse erkennt – und nicht eine Treppe herunterfällt …

Er habe "Astro" rund ein Jahr zuhause getestet, sagt Amazons Geräte-Chef Dave Limp. Er prüfe etwa von unterwegs, ob seine Hunde aufs Sofa springen. Die Kamera des Roboters kann auf eine Höhe von einem Meter ausgefahren werden. Amazon will die Astro-Roboter zunächst ausgewählten Nutzern zum Preis von rund 1000 Dollar zur Verfügung stellen. Auch andere Unternehmen arbeiten an Haushaltshelfern – und machen sich Gedanken über Maschinen mit Greifarmen, die einfache Aufgaben übernehmen könnten.