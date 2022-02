Wie nachhaltig sind Putzmitteltabs?

Brausetabletten für Küche, Bad, WC: Feste Putzmittel, die man zu Hause mit Wasser selbst zum Reiniger rühren kann, kommen mehr und mehr auf den Markt. Doch sind sie auch umweltfreundlicher?

Vor nicht allzu langer Zeit gab es Öko-Putzmittel versteckt in Reformhausregalen neben Holzbürsten und Waschnüssen. Nun ist Öko zum Trendprodukt geworden. Putzmitteltabs oder -pulver gehören dazu. Man kauft sie in der Packung und rührt sie dann zu Hause mit Wasser an. Vom Allzweck- bis zum Küchenreiniger reicht das Angebot. Ist das die grüne Revolution im Haushalt?

Am meisten Aufmerksamkeit im Markt für Putzmitteltabs zieht wohl das Unternehmen Everdrop auf sich. Es wirbt vor allem online und in Sozialen Netzwerken für Putzmitteltabletten und -pulver, etikettiert seine Produkte gar mit dem Label "Weltretter". Doch auch in der Drogerie gibt es inzwischen Tab-Eigenmarken. "Blaue Helden" heißen die Tabs des gleichnamigen Anbieters, die auch in der Drogerie verkauft werden, und damit mit ähnlich viel Pathos unterwegs sind, wie die "Weltretter".

Sind Reinigertabs günstiger als klassische Putzmittel?

Andere Hersteller wie etwa Biobaula aus dem Oberbayerischen Bruckmühl sind marketingtechnisch etwas weniger laut. Auch das Augsburger Unternehmen Weltbild hat nun mit der Marke "Weltbewusst" drei Reiniger-Granulate auf den Markt gebracht. "Nachhaltige Aspekte werden für Konsumenten zunehmend entscheidend", sagt Sprecherin Eva Großkinsky über die Entscheidung. Die Produkte verbänden Nachhaltigkeit und Einsparpotenzial bei CO 2 und Zeit. Denn eine Packung soll für 40 Liter Reiniger reichen. Preislich bewegen sich die Produkte dabei auf ähnlichem Niveau wie fertige Reiniger, sie sind mit 2,50 bis 3,30 Euro pro Liter teils sogar etwas günstiger.

Werden feste Reiniger den Markt umkrempeln?

Putzmittelhersteller wissen, was sie tun, wenn sie mit ökologischen Innovationen werben. Die Corona-Krise hat, so Christina Wessels vom Marktforschungsunternehmen Mintel, der Putzmittelindustrie einen Schub gegeben. Neben Desinfektionsmitteln boomten auch andere Sparten: Insgesamt, so stellt Wessels fest, ging der Trend im Jahr 2020 zu umweltfreundlichen Reinigungsmitteln, oder zumindest fand sich ein Öko-Versprechen auf der Verpackung: 74 Prozent der neu auf den Markt gekommenen Produkte für die Reinigung von Oberflächen zählten zur Kategorie „Ethisch – umweltfreundliches Produkt". Ohne grünen Anstrich scheint also auf dem Reinigungsmarkt nur mehr wenig zu gehen.

Gerade Reinigertabs kommen demnach bei der jungen Generation an: "Im Jahr 2020 haben 14 Prozent der deutschen Konsumenten Reinigungstabs, die sich im Wasser auflösen, wie etwa von Everdrop oder Blaue Helden, bereits verwendet", so die Analystin. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jähringen seien es sogar bereits 19 Prozent. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar vergangenen Jahres.

Sind Reinigertabs auch wirklich nachhaltiger?

Doch sind die Tabs tatsächlich nachhaltiger? Marcus Gast vom Umweltbundesamt hat darauf nicht die eine Antwort. "Meist handelt es sich bei solchen Produkten um Konzentrate. Die sind grundsätzlich sinnvoll, weil die Verpackung und das geringere Gewicht Transportenergie spart." Der Hauptbestandteil fertiger Reiniger sei schließlich Wasser und das ist schwer. Allerdings seien Konzentrate auch teils gefährlicher, weil sie aggressiver seien.

Vergiftungsgefahr: Reinigerflaschen gut kennzeichnen

Dann gilt: Hautkontakt vermeiden. Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Reinigungstabs ist die Vermeidung von neuen Reinigerflaschen. Zwar kann man meist entsprechende Behälter zu den Tabletten erwerben, die Hersteller weisen jedoch darauf hin, dass man auch eigene Flaschen benutzen kann. Denn den Neukauf von immer neuen Sprühflaschen will man ja schließlich mit einem solchen Reiniger vermeiden.

Gast weist jedoch darauf hin, dass man die Flaschen mit den selbst gemischten Reinigern gut kennzeichnen sollte. Denn eine falsche Etikettierung von Haushaltsmitteln sei ein möglicher Grund für Probleme bei der Behandlung von Vergiftungen. Und der Giftnotruf brauche im Notfall zwingend Informationen zu Inhaltsstoffen, um bei einer akuten Vergiftung helfen zu können.

Sind natürliche Inhaltsstoffe besser als andere?

Gerade Hersteller von umweltfreundlichen Reinigungstabs und -pulvern werben mit den natürlichen Inhaltsstoffen ihrer Produkte: Sind die dann nicht eigentlich ungiftig? Gast vom UBA verneint das. "Manche Labels wie etwa Ecocert garantieren nur, dass die Stoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe gewonnen werden."

Die seien jedoch nicht immer umweltfreundlich, wenn sie in Gewässer oder den Körper gelangen. "Besonders verschiedene ätherische Öle können gesundheitsschädlich und nicht umweltverträglich sein." Unterscheiden müsse man also zwischen verschiedenen Bewertungskriterien hinter Bio-, Öko- und Industrielabeln.

Ein typisches Beispiel sei das häufig in Reinigungsmitteln verwendete Zitrus- oder Orangen(schalen)öl, das die Stoffe Limonen und Citral enthalte. "Einfach gesagt: Dass etwas auf dem Kompost gut abgebaut werden kann, heißt nicht, dass es auch ins Wasser gelangen soll. Ein Orangenbaum wächst schließlich auch nicht im Wasser", sagt Gast.

Der zweite Blick verrät mehr über Umweltfreundlichkeit

Viele Label und Zertifikate würden nur aussagen, woher die Rohstoffe stammten, nicht unbedingt, wie verträglich sie für Mensch und Natur seien. Gast empfiehlt daher Produkte mit dem Blauen Engel und dem EU-Ecolabel. Das Umweltbundesamt erarbeitet die wissenschaftlichen Vergabekriterien für das Blaue-Engel-Siegel. Das wird, anders als andere Zertifikate, unabhängig von der Industrie vergeben.