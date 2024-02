An diesen 6 Anzeichen merken Sie, dass Ihr Hund glücklich ist

Was bedeutet eine wedelnde Rute bei Hunden? Und können sie überhaupt lachen? Erfahren Sie hier, an welchen Anzeichen Sie merken, dass Ihr Hund glücklich ist.

Wie Hunde denken und fühlen, können ihre Besitzer nicht wissen. Einzig die Körpersprache und ihr Verhalten verraten den Menschen, was in ihnen vorgeht. Lesen Sie hier, welche sechs Anzeichen Ihnen zeigen können, ob Ihr Hund glücklich ist.

Daran erkennen Sie, ob Ihr Hund glücklich ist

Auch wenn Hunde nicht mit ihren Besitzern sprechen können, zeigen sie auf unterschiedliche Weise, wie sie sich gerade fühlen. So kann das Wedeln mit der Rute ein guter Indikator sein, in welcher Stimmung sich der Hund befindet, wie die Uelzener Versicherung schreibt. Aber auch das Verhalten des Hundes, zum Beispiel, ob er die Nähe seines Besitzers sucht, kann die Stimmung aufzeigen. Anhand von zwei Indikatoren kann man prüfen, ob die Stimmung des Hundes eher gut oder schlecht ist:

Körpersprache

Verhalten des Hundes

Wedeln mit der Rute: Dann ist Ihr Hund glücklich

Wedelt ein Hund mit seiner Rute hin und her befindet er sich in erster Linie in einer emotionalen Erregungssituation, wie die Uelzener Versicherung schreibt. Dabei kann der Hund sowohl positiv als auch negativ gestimmt sein. Hundetrainerin Saskia Katharina Siebel schreibt zudem, dass Hundebesitzer beim Wedeln der Rute beachten müssen, wie sie sich bewegt. Ist die Rute hoch aufgestellt, gerade, angespannt und hat nur eine geringe Schwingweite, zeigt der Hund seinem Gegenüber, dass er bereit für eine Konfrontation ist. Schwingt die Rute dagegen in großer Schwingweite und mit schnellen Bewegungen, ist der Hund positiv erregt, wodurch sich auch die Hüfte mitbewegen kann. Das passiert nach Angaben von Siebel zum Beispiel, wenn der Hund auf seinen Besitzer trifft.

Eine entspannte Gangart zeigt, dass ein Hund glücklich ist

Sind Hundebesitzer mit ihrem Hund spazieren und er läuft leicht tänzelnd mit entspannter Körperhaltung, ist das nach Angaben der Uelzener Versicherung ein Anzeichen, dass der Hund entspannt und in einer glücklichen Stimmung ist. Auch spielendes Herumlaufen um den Halter zeigt meist gute Laune.

Die Freude des Hundes zeigt sich auch in seinen Augen

Ist ein Hund glücklich, zeigt das sich auch in seinen Augen. Dabei sind die Pupillen weit geöffnet und die Augenlider nicht verengt, wie die Uelzener Versicherung schreibt. Fühlt sich der Hund dagegen bedroht, verengen sich die Augenlider und der Blick wird starr. Ist ein Hund ängstlich, weicht er mit seinem Blick aus, blinzelt häufiger und hat die Augen halb geschlossen.

Ist ein Hund glücklich, wenn er lacht?

Wenn Menschen lächeln und dabei ihre Zähne zeigen, wird es nicht als Bedrohung angesehen. Anders ist es bei Hunden, wie die Kynologin Dr. Dorit Feddersen-Petersen von der Universität Kiel berichtet. Sie hat die verschiedenen Arten des "Lächelns" bei Hunden untersucht. Folgende Merkmale unterscheiden sich beim Grinsen von Hunden:

Wenn Hunde lächeln, senken und heben sie ihre Oberlippe in schnellen Bewegungen und zeigen dabei für einen kurzen Moment ihre Zähne. Das kann für viele Menschen bedrohlich wirken. Allerdings entsteht dieses "Lächeln" nur in entspannten Momenten mit Menschen wie zum Beispiel beim Kraulen oder bei der Begrüßung und nicht in Momenten, in denen sich Hunde bedroht fühlen.

Hunde können zudem das Furchtgrinsen zeigen. Es ist ein Beschwichtigungssignal, dass andere Hunde aber auch Menschen freundlich stimmen soll. Das Furchtgrinsen dauert länger und der Blickkontakt wird gemieden. Weitere Merkmale des Furchtgrinsens sind abgespreizte Ohren, eine straff gespannte Stirn und schlitzförmige Augen.

zeigen. Es ist ein Beschwichtigungssignal, dass andere Hunde aber auch Menschen freundlich stimmen soll. Das dauert länger und der Blickkontakt wird gemieden. Weitere Merkmale des sind abgespreizte Ohren, eine straff gespannte Stirn und schlitzförmige Augen. Auch während des Spielens kann der Hund seine Mundwinkel zurückziehen und seine Zähne zeigen, sodass es für Menschen als ein Lächeln angesehen wird. Allerdings fehlt dabei meist das ruckartige Zucken der Lefzen, wenn die Zähne immer wieder gezeigt werden, weshalb Feddersen-Petersen es nicht als normales "Lächeln" einstuft. Trotzdem ist der Hund in solchen Situationen entspannt, was sich vor allem an der faltenfreien Stirn erkennen lässt. Dies ist ein gutes Anzeichen, dass Hunde keine Konfrontation suchen.

Ein glücklicher Hund bei der Heimkehr des Besitzers

Manche Hunde müssen nur hören, wie der Schlüssel im Schloss der Haustür gedreht wird, um sich über die Ankunft des Besitzers zu freuen. Das zeigen sie auch mit dem typischen glücklichen Wedeln mit der Rute. Japanische Forscher haben in diesem Zusammenhang sogar herausgefunden, dass Hunde beim Wiedersehen vor Freude weinen können.

Glückliche Hunde suchen Nähe zum Besitzer

Die Uelzener Versicherung schreibt, dass ein Hund glücklich und zufrieden ist, wenn er die Nähe seines Besitzers sucht und ihm im Alltag nicht von der Seite weicht. Wenn der Hund sogar an der Seite des Besitzers einschläft, zeigt er damit sein großes Vertrauen. Dies zeigt er zum Beispiel auch, wenn sich ein Hund auf den Rücken dreht und seinen ungeschützten Bauch zum Streicheln anbietet.





Weitere Artikel zum Thema Haustiere: "5 Situationen, in denen sich Ihr Hund womöglich unwohl fühlt" und "So alt ist ein Hund in Menschenjahren wirklich".