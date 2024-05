Dürfen Hunde Wassermelone essen?

Hunde vertragen nicht alle Lebensmittel, die Menschen ohne Bedenken essen können. Wie sieht es mit der Wassermelone aus?

An heißen Sommertagen wird die Wassermelone besonders häufig gegessen. Denn der hohe Wasseranteil kühlt ab und wirkt gleichzeitig erfrischend. Von der Frucht, die Menschen ohne Bedenken essen können, wollen häufig auch Hunde etwas haben. Aber dürfen sie Wassermelone überhaupt essen?

Dürfen Hunde Wassermleone essen?

Hunde dürfen Wassermelone essen. Sie ist ein gesunder Snack an heißen Tagen, der zudem den Wasserhaushalt des Hundes auffüllt. Denn sie besteht zu 92 Prozent aus Wasser, wie der American Kennel Club (AKC), der größte Dachverband der Rassehundezüchter in den Vereinigten Staaten, berichtet. Die Wassermelone ist zudem kalorienarm und voller Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B6 und Kalium.

Welche Risiken gibt es, wenn Hunde Wassermelone essen?

Obwohl Hunde Wassermelone essen dürfen, sollte auf einige Dinge geachtet werden, wie die Lincolnway Veterinary Clinic in den Vereinigten Staaten berichtet:

Hunden sollten Wassermelone nur in Maßen essen, da sie sonst Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Erbrechen und Magenschmerzen bekommen können.

Verdauungsbeschwerden können auch auftreten, wenn Hunde die Samen oder die Schale der Wassermelone essen. Aus diesem Grund sollten Hundebesitzer beides entfernen.

Wassermelonen enthalten natürlichen Zucker. Dieser kann zu Gewichtssteigerungen und anderen gesundheitlichen Risiken führen, wie zum Beispiel Diabetes.

Manche Hunde können gegen Wassermelone allergisch sein. Das zeigt sich durch Nesselsucht, Husten, Niesen und Atembeschwerden.

Wassermelone verfüttern: Diese Möglichkeiten gibt es

Da Hunde nicht zu viel Wassermelone essen sollten, sollte sie am besten in kleinen Stücken verfüttert werden. Dadurch behalten Hundebesitzer den Überblick über die Menge. Wer seinem Hund im Sommer eine Abkühlung anbieten möchte, kann diese Stücke auch einfrieren. Der AKC schlägt zudem vor, die Wassermelone zu pürieren - auch gemeinsam mit Äpfeln oder Bananen. Der daraus entstandene Smoothie kann dem Hund so angeboten oder in Eiswürfelformen eingefroren werden.

