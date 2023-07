Haustiere im Urlaub

Diese Krankheiten lauern auf den Hund im Mittelmeer-Urlaub

Plus Ferien mit Hund – was für eine traumhafte Vorstellung. Doch in Mittelmeerländern gibt es heimtückische Krankheiten. Zum Beispiel Leishmaniose.

Von Tanja Warter

Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage bis zum Ferienbeginn. Nach Berichten der Reisebüros ist die Lust auf Meer bei vielen Menschen groß wie nie – und zahllose Hundebesitzer träumen von langen Strandspaziergängen mit dem Vierbeiner, von Ballspielen am Ufer und vom Baden im Sonnenschein. Einfach herrlich!

Und nun kommt hier die Tierärztin und vernichtet all die schönen Bilder, die soeben vor dem geistigen Auge aufgetaucht sind. Tut mir wirklich leid, aber ich habe triftige Gründe. Einer dieser Gründe, warum Urlaub mit Hund im Mittelmeerraum riskant ist, heißt Leishmaniose. Dabei handelt es sich um die häufigste eingeschleppte Hundekrankheit. Auslöser sind winzige Blutparasiten, die Leishmanien, die über Mückenstiche in die Blutbahn eines Hundes gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

