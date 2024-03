Warum klauen Hunde Schuhe?

Häufig getragen und meist leicht müffelnd: Schuhe sind bei Hunden ein beliebtes Spielzeug, auf dem vor allem gekaut wird. Alle Infos dazu erhalten Sie hier.

Eine Quietscheente, ein geflochtenes Tau oder doch ein einfacher Ball? Für Hunde gibt es massenweise Spielzeug auf dem Markt. Doch am Ende wählen sie nicht das bunte, quietschende Tier, sondern den getragenen Schuh ihres Besitzers. Die Gründe dafür sind vielfältig und können bei andere sein als bei ausgewachsenen Hunden. Doch warum klauen Hunde die Schuhe ihrer Besitzer und was haben die Pheromone von Menschen damit zu tun?

Aus diesen Gründen klauen Hunde Schuhe

Dass im Haushalt immer wieder Dinge verschwinden und diese plötzlich im Körbchen oder in einem Versteck des Hundes auftauchen, kennen wahrscheinlich die meisten Hundebesitzer. Dieses Verhalten ist aber weitestgehend normal, wie die Agila Haustierversicherung berichtet. Sie nennt zudem folgende Gründe, warum Hunde die Schuhe ihrer Besitzer klauen:

Sie sehen den Schuh als Beute an. Das Klauen und anschließend darauf herumkauen ist ein Erfolgserlebnis für Hunde und macht ihnen Spaß.

und anschließend darauf herumkauen ist ein Erfolgserlebnis für Hunde und macht ihnen Spaß. Hat der Hund Langeweile oder ist gestresst, ist das Klauen von Schuhen ebenfalls eine beliebte Beschäftigung.

von Schuhen ebenfalls eine beliebte Beschäftigung. Hunde, die unter Trennungsangst leiden, klauen Schuhe und kauen auf ihnen aus zwei Gründen herum. Zum einen lenkt das Kauen sie vor der Angst ab. Zum anderen riecht der Schuh nach ihrem Besitzer, wodurch die Trennungsangst gelindert werden kann.

Bei Hündinnen kann das Klauen von Schuhen ein Anzeichen sein, dass sie trächtig sind und sich bereits ein Nest bauen. Auch bei einer Scheinträchtigkeit, die wenige Wochen nach der Läufigkeit einer Hündin auftreten kann, ist das Klauen von Schuhen normal.

von Schuhen ein Anzeichen sein, dass sie trächtig sind und sich bereits ein Nest bauen. Auch bei einer Scheinträchtigkeit, die wenige Wochen nach der Läufigkeit einer Hündin auftreten kann, ist das von Schuhen normal. Sucht der Hund vermehrt die Aufmerksamkeit seines Besitzers, kann er sie durch das Klauen von Schuhen bekommen.

von Schuhen bekommen. Welpen klauen Schuhe und kauen auf ihnen, um mögliche Schmerzen während des Zahnens zu lindern.

Geruch des Menschen: Deshalb ist er so anziehend für Hunde

Hunde riechen in getragenen Schuhen und verschwitzten Klamotten die Pheromone der Menschen. Diese sind nach Angaben des American Kennel Clubs (AKC), dem größten Dachverband der Rassehundezüchter in den Vereinigten Staaten, anziehend für Hunde. Denn sie können durch ihren Geruchssinn aus den Pheromonen alle möglichen Informationen über ihren Besitzer ziehen, wie zum Beispiel das Alter, das Geschlecht oder die Stimmung. Doch warum beobachten Hundebesitzer immer wieder, dass sich ihre Vierbeiner in dreckiger Wäsche wälzen? Dieses Phänomen ist nach Angaben des AKC noch nicht aufgeklärt. Es gibt nur verschiedene Theorien darüber:

Hunde wälzen sich in getragener und verschwitzter Kleidung, um ihren eigenen Geruch zu überdecken. So ist es für Beutetiere und Angreifer schwieriger, den Hund zu entdecken.

Das Wälzen in anderen Gerüchen stammt noch von den Wölfen. Sie haben so interessante Düfte in das Rudel getragen, um andere Wölfe darauf aufmerksam zu machen.

Durch das Wälzen in den getragenen Klamotten des Besitzers möchten Hunde ein Gefühl der Rudeleinheit bekommen.

So können Hunde vom Schuhe-Klauen abgehalten werden

Hundebesitzer, die nicht wollen, dass ihre Schuhe von ihren Hunden geklaut werden, sollten sie an einem Ort lagern, der für Hunde unzugänglich ist - zum Beispiel ein geschlossener Schuhschrank. Hundebesitzer können ihrem Hund allerdings einen alten, ausrangierten Schuh anbieten, mit dem der Hund machen kann, was er möchte. Das empfiehlt auch die Agila Haustierversicherung. Denn dadurch hat der Hund nicht das Gefühl, dass ihm etwas weggenommen worden ist. Auch ist eine körperliche und geistige Auslastung wichtig, damit ihm nicht langweilig wird. Sollte der Hund trotzdem Schuhe klauen und wird dabei erwischt, kann der Besitzer den Hund tadeln. So verknüpft der Hund den Tadel mit seinem Verhalten und lernt, dass er es nicht machen soll.

Klaut ein Welpe Schuhe, weil er sich im Zahnwechsel befindet, können Hundebesitzer Kauspielzeug zur Verfügung stellen. Das kann vorab auch im Kühlschrank gelagert werden, um das Zahnfleisch zu kühlen.