Warum lecken Hunde an der Wand und anderen Oberflächen?

Ist es Langeweile oder eine Zwangsstörung? Warum Hunde Oberflächen und Möbel ablecken, erfahren Sie hier.

Zwar ist vor allem die Katze für ihre intensive Körperpflege bekannt, doch auch Hunde lecken sich ihr Fell und ihre Pfoten, um sie vor Dreck und Verunreinigungen zu befreien. Doch warum lecken manche Hunde auch Oberflächen und Möbel ab?

Gründe für das Ablecken von Wänden: Langeweile

Gelangweilte Hunde können dazu neigen, Oberflächen und Möbel abzulecken. Den Hunden fehlt es dann meist an anderen Reizen, die ihren Geist und Körper stimulieren, wie der American Kennel Club (AKC), der größte Dachverband der Rassehundezüchter in den Vereinigten Staaten, schreibt. Sie können vom Ablecken leicht abgelenkt werden, indem die Besitzer mit ihnen spielen. Wird der Hund über den Tag für mehrere Stunden alleine gelassen, sollten ihm zur Beschäftigung verschiedene Spielzeuge angeboten werden.

Stress kann ein Grund für das Ablecken von Möbeln und Oberflächen sein

Hunde sind Gewohnheitstiere. Wenn sich ihre Umgebung verändert oder ihre Routinen durchbrochen werden, führt es bei einigen Hunden zu Stress oder Angst, wie der AKC berichtet. Um sich selbst zu beruhigen, lecken sie daraufhin Möbel oder Wände ab. Wird das Verhalten nicht kontrolliert, kann es zur Gewohnheit werden.

Übermäßiges Ablecken von Wänden als Zwangsstörung bei Hunden

Können Hunde vom Ablecken nicht abgelenkt werden und der Hund wirkt währenddessen distanziert, kann es sich nach Angaben des AKC um eine Zwangsstörung handeln. Betroffen sind davon vor allem Hunde, die in sterilen Umgebungen wie angekettet in einem Hof oder in Käfigen ohne viel Bewegung und Sozialisation aufgewachsen sind. Dieses Verhalten kann auch in einer fürsorglichen Umgebung weiterhin auftreten, da es zu tief verwurzelt ist.

Aber auch Hunde, die als Welpe bereits in einer beständigen und liebevollen Umgebung aufgewachsen sind, können von einer Zwangsstörung betroffen sein. In beiden Fällen empfiehlt es sich, einen Tierarzt aufzusuchen.

Intensives Ablecken von Oberflächen: Anzeichen von Krankheiten

Hinter intensivem Ablecken von allen möglichen Oberflächen kann sich das "Excessive Licking of Surfaces Syndrom", kurz ELS, verbergen. Nach Angaben des Animal Hospital of Unionville tritt es vor allem in Verbindung mit anderen Krankheiten auf. Das können zum Beispiel folgende sein:

Magen-Darm-Erkrankungen, wie Geschwüre, Darmparasiten oder verschluckte Fremdkörper

Schmerzen im Mund- und Rachenbereich, zum Beispiel durch infizierte Zähne oder Tumore

Nebennierenerkrankungen, wodurch es zu Elektrolytstörungen und Übelkeit kommen kann

Um zwischen einer Zwangsstörung und einer möglichen Krankheit zu unterscheiden, sollten Hundebesitzer einen Tierarzt aufsuchen.