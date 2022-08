Wie man den Hund vor Giftködern schützt

Giftköder können für Haustiere tödlich enden. Für die Tierhaltenden ist es wichtig, Symptome zu erkennen. Auch ein Fress-Training und Apps helfen.

Es ist der Albtraum eines jeden Hundebesitzers. Man flaniert sorglos entlang der Gassimeile und lässt seinen vierbeinigen Weggefährten wie gewohnt die Welt erschnuppern. Doch plötzlich bricht dieser mit Vergiftungssymptomen zusammen und kämpft ums Überleben. Für Hundebesitzer ist es daher unerlässlich, über Giftköder Bescheid zu wissen und wie man im Ernstfall schnell und richtig reagiert. Probleme mit Giftködern werden auch in unserer Region wiederholt gemeldet.

Grundsätzlich können Giftköder an allen möglichen Plätzen und Orten ausgelegt worden sein. Man findet sie an herkömmlichen Gehwegen mit Rasenflächen am Rand, in dichten Gebüschen von Parks und in gut frequentierten Hundeauslaufgebieten. Die rechtzeitige Erkennung ist für viele Hundebesitzer oftmals nicht einfach, da die Köder in vielen unterschiedlichen Formen, Farben und Verpackungen vorkommen können. „Legt jemand mutwillig Gifte zur Schädigung von Hunden und Katzen aus, so können diese sogar tief in Lebensmittel verpackt werden. Manche Täter verwenden auch Schadmaterialien wie Rasierklingen oder Nägel in ihren Ködern“, erklärt der Münchner Fachtierarzt Dr. Klaus Sommer. Häufig findet man sie als Bällchen aus Hackfleisch mit scharfen Gegenständen wie Rasierklingen, Scherben oder Schrauben vor oder auch in Fleischbällchen mit Rattengift oder Schneckenkorn.

Häufig finden sich Gift oder Rasierklingen in Hackbällchen oder Wurst

Aber auch andere, für den Hund schmackhafte Lebensmittel, wie zum Beispiel Wurst werden mit Giften präpariert und als Köder verwendet. Deshalb ist es besonders wichtig, Hunde beim Spazieren nicht aus den Augen zu lassen und niemals aufgefundene Lebensmittel vom Boden fressen zu lassen.

Ein typischer Giftköder ist ein mit einer Rasierklinge präpariertes Stück Fleischwurst. Foto: Marcel Kusch, dpa

„Die Symptome der üblichen Gifte sind vielfältig. Während einige Gifte erst nach einigen Tagen ihre Wirkung entfalten und die Symptome vom Besitzer nicht mehr mit einer möglichen Giftaufnahme in Zusammenhang gebracht werden, zeigen sich die Symptome von Akutgiften deutlich schneller. Die Symptome reichen von Erbrechen und Durchfall bis hin zu Atemnot, Apathie, Benommenheit bis Koma und Unterkühlung der Tiere“, so Sommer. Auch starkes Speicheln, Futterverweigerung, das schmatzende Kauen mit und ohne Schaumbildung, Hecheln, schwankender Gang, Fiepen, Würgen, Jaulen, Krampfen sowie Erbrechen, Durchfall, Blutungen in der Haut, im Kot, Urin oder Erbrochenem sind Anzeichen einer Vergiftung.

