Haustiere

vor 25 Min.

Wie sich Hund und Katze gut verstehen

So entspannt kann es zwischen Hund und Katze auch aussehen: Wichtig ist, dass die Tiere grundsätzlich vom Temperament her zusammenpassen.

Plus Hund oder Katze? Am liebsten beides? Klingt schwierig, aber wenn man es richtig angeht, können sie sich gut verstehen. Dabei komm es darauf an, mit Bedacht Freundschaft anzubahnen.

Von Tanja Warter

Eine Katzenbesitzerin fragte mich kürzlich, was ich von der Idee halte, wenn sie sich zu ihrer Katze einen kleinen Hund anschafft. „Aber“, ergänzte sie sofort: „Ich will auf gar keinen Fall meine Katze verärgern. Ich möchte, dass sich die beiden anfreunden. Haben Sie da Tipps für mich?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

