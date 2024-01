Wie trinken Hunde eigentlich?

Amerikanische Forscher haben untersucht, wie Hunde trinken. Wie das Trinken abläuft und warum es normal ist, dass sie dabei Wasser verspritzen, lesen Sie hier.

Sie schlabbern, es spritzt und am Ende ist der Boden nass - wenn Hunde Wasser trinken, geht es selten trocken zu. Doch wie genau trinken sie eigentlich? Amerikanische Wissenschaftler haben es untersucht.

Wie trinken Hunde? Technik und Ausführung

Wissenschaftler des Viriginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg in den Vereinigten Staaten haben im Jahr 2015 untersucht, wie Hunde trinken. Ihre Ergebnisse haben sie im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Society" veröffentlicht, wo sie ebenfalls erklären, wie der Vorgang des Trinkens bei Hunden abläuft:

Hunde klappen beim Trinken ihre Zunge nach hinten und formen sie zu einer Art Schöpflöffel.

Sie tauchen ihre Zunge in dieser Form ins Wasser und ziehen sie mit großer Geschwindigkeit wieder zurück.

Das Wasser bleibt an der Zunge haften und es entsteht eine kleine Wassersäule, die aus dem Napf herausragt.

Bevor die Wassersäule in sich zusammenfällt, schnappt der Hund danach.

Dadurch trinkt der Hund kleine Mengen an Wasser.

Übrigens: Japanische Forscher haben 2022 herausgefunden, warum Hunde beim Wiedersehen weinen.

So trinken Hunde: Ergebnisse der Wissenschaftler

Bei ihrer Studie haben die Wissenschaftler aus Blacksburg 19 Hunde unterschiedlicher Rassen und Größen untersucht. Dafür haben sie in ihre Wassernäpfe Actionkameras angebracht sowie die Hunde während des Trinkens von der Seite gefilmt. Dabei haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass sich die Zunge der Hunde bis zu 4 g beschleunigt. Das ist viermal so viel wie die Beschleunigung auf der Erdoberfläche beträgt. Zudem haben die Wissenschaftler die Geschwindigkeit der Zunge gemessen, die 0,7 Meter bis 1,8 Meter pro Sekunde erreicht hat.

Die Wissenschaftler haben außerdem Versuche im Labor mit abgerundeten Zylindern durchgeführt, die die Zunge der Hunde dargestellt hat. Diese sind in Wasser getaucht und schnell wieder herausgezogen worden. Die Wissenschaftler haben dadurch festgestellt, wie hoch die Wassersäule wird, bevor sie abreißt und wieder in den Wassernapf fällt.

Dadurch ist auch das Ergebnis der Studie festgestellt worden. Nur durch die große Beschleunigung der Zunge können Hunde das Wasser in ihr Maul transportieren.

Warum verspritzen Hunde Wasser, wenn sie trinken?

Nach Angaben der Wissenschaftler aus Blacksburg ist es für Hunde unausweichlich, Wasser zu verspritzen, wenn sie trinken. Das liegt vor allem an der Form der Zunge, mit der sie ins Wasser eintauchen. Durch die Form des "Schöpflöffels", sammelt sich vermehrt Wasser auf der Zungenrückseite. Das landet vor allem laut der Studie nicht im Maul, sondern spritzt links und rechts weg.





Weitere Empfehlungen zum Thema Hund: "Warum Hunde nicht allzu viel Schnee essen sollten" und "Hunde richtig füttern: Infos zur Uhrzeit und Häufigkeit".