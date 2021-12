Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka und Co. an Heiligabend

An Heiligabend haben Supermärkte und Discounter wie Aldi oder Edeka nur nachmittags geöffnet. Hier lesen Sie, welche Öffnungszeiten am 24. Dezember 2021 gelten.

Obwohl Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag ist, haben Supermärkte und Discounter meist nur bis nachmittags geöffnet. Teilweise gibt es bei verschiedenen Niederlassungen eines Unternehmens auch abweichende Öffnungszeiten. Das kann dazu führen, dass Filialen einer Supermarktkette in derselben Stadt unterschiedlich geöffnet sind.

Manche Märkte entscheiden nämlich unabhängig vom Mutterkonzern, wie lange sie am 24. Dezember geöffnet haben. Und manchmal befinden sich die Filialen in einem Einkaufscenter, wo die Öffnungszeiten vorgeben sind. Trotzdem orientieren sich alle an ähnlichen Öffnungszeiten. Wir haben für Sie zusammengestellt, bis wann sie an Heiligabend in welchen Supermärkten oder Discountern für Weihnachten 2021 einkaufen können.

Übersicht der Öffnungszeiten an Heiligabend 2021

Aldi Nord : 24. Dezember 2021 von 07:00 bis 13:00 Uhr

24. Dezember 2021 von 07:00 bis 13:00 Uhr Aldi Süd : Heiligabend 2021 grundsätzlich von 07:00 bis 14:00 Uhr

2021 grundsätzlich von 07:00 bis 14:00 Uhr Edeka : 24. Dezember 2021 von 07:00 beziehungsweise 08:00 Uhr bis spätestens 14:00 Uhr

24. Dezember 2021 von 07:00 beziehungsweise 08:00 Uhr bis spätestens 14:00 Uhr Kaufland : Heiligabend 2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr

2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr Lidl : 24. Dezember 2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr

24. Dezember 2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr Netto: Heiligabend 2021 von 06:30 bis 14:00 Uhr

2021 von 06:30 bis 14:00 Uhr Penny: 24. Dezember 2021 von 07:00 beziehungsweise 08:00 Uhr bis spätestens 14:00 Uhr

24. Dezember 2021 von 07:00 beziehungsweise 08:00 Uhr bis spätestens 14:00 Uhr Real: 24. Dezember 2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr

24. Dezember 2021 von 07:00 bis 14:00 Uhr Rewe : Heiligabend 2021 von 07:00 bis spätestens 14:00 Uhr

Öffnungszeiten von Aldi Nord an Heiligabend

Bei Aldi Nord können sich Kunden an Heiligabend von 7 Uhr bis 13 Uhr für die Weihnachtstage mit Lebensmitteln eindecken. Bei Aldi Süd dürfen sich die Kunden über längere Öffnungszeiten am 24. Dezember freuen: im Süden Deutschlands hat Aldi am 24. Dezember 2021 bis 14 Uhr geöffnet.

Wann hat Edeka am 24. Dezember auf?

Im Vollsortimenter Edeka können Kunden in Deutschland an Heiligabend in der Regel ab 7 Uhr bis spätestens 14 Uhr einkaufen. Teilweise öffnen die Filialen aber auch erst um 8 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten sind auch immer im Internet auf der Webseite der jeweiligen Filiale oder per Google einsehbar.

Heiligabend: Öffnungszeiten im Kaufland

Wer an Heiligabend im Kaufland einkaufen gehen möchte, kann dies ab 7 Uhr tun. Die Filialen schließen um 14 Uhr und öffnen – wie alle anderen Supermärkte und Discounter – erst am Montag, den 27. Dezember 2021 wieder.

Öffnungszeiten am 24. Dezember 2021 in Lidl-Filialen

Am 24. Dezember haben die Filialen von Lidl in Deutschland von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Generell ist an Heiligabend in allen Lebensmittelmärkten mit mehr Andrang als sonst und deshalb mit längeren Wartezeiten an den Kassen zu rechnen.

Heiligabend: So hat Netto geöffnet

Der Lebensmittelhändler Netto hat an Heiligabend schon sehr früh geöffnet: Frühaufsteher können hier am 24. Dezember 2021 bereits ab 6:30 Uhr einkaufen. Geöffnet haben die Netto-Filialen bis 14 Uhr.

Einkaufen an Heiligabend im Penny

In deutschen Penny-Filialen können Kunden ab 7 Uhr, beziehungsweise teilweise auch erst ab 8 Uhr, für die Weihnachtstage einkaufen. Möglich ist das bis spätestens 14 Uhr.

Heiligabend 2021: Öffnungszeiten von Real

Wer an Heiligabend in Filialen des Supermarkts Real einkaufen will, kann das ab 7 Uhr morgens bis 14 Uhr am Nachmittag tun. Danach ist zu bis Montag.

Wann hat Rewe am 24. Dezember geöffnet?

Rewe öffnet seine Filialen auch am 24. Dezember 2021 um 7 Uhr. Kunden können hier bis spätestens 14 Uhr Last-Minute Einkäufe für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage erledigen.

In allen Bundesländern in Deutschland dürfen alle Personen unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus in Lebensmitelgeschäften einkaufen. Das gilt auch für Apotheken und Drogerien. In manchen Bundesländern sind auch Buchhandlungen, Blumenläden, Gartenmärkte und Spielzeuggeschäfte für alle Kunden zugänglich.