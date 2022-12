Wie lange haben Geschäfte an Heiligabend und Silvester offen?

Heiligabend und Silvester fallen in diesem Jahr auf einen Samstag. Das bedeutet, dass die Geschäfte in Bayern geöffnet haben – jedoch nicht wie üblich.

Fehlt eine wichtige Zutat für die Weihnachtsgans? Oder sind die Batterien in den Christbaumkerzen leer? Keine Sorge, auch an Heiligabend haben die meisten Geschäfte in Bayern geöffnet – wenn auch nicht den ganzen Tag über.

So lange haben Geschäfte in Bayern an Heiligabend offen

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Weil der 24. Dezember nicht als gesetzlicher Feiertag gilt, dürfen die meisten Geschäfte öffnen. Geregelt ist das im Ladenschlussgesetz des Bundes beziehungsweise in den Ladenöffnungsgesetzen der Bundesländer. Diese gibt es überall außer in Bayern.

Die Geschäfte dürfen ihre Öffnungszeiten an Heiligabend selbst bestimmen – sofern sie dabei den gesetzlichen Rahmen einhalten. Sofern es nicht anders vereinbart ist, müssen Supermärkte bundesweit um 14 Uhr schließen. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und im Saarland dürfen sie lediglich von sechs bis 14 Uhr öffnen. Neben Supermärkten haben auch die meisten anderen Geschäfte des täglichen Bedarfs am 24. Dezember geöffnet. Für sie gelten dieselben Regeln wie für Supermärkte. Doch es gibt auch Ausnahmen. Beispielsweise in Bahnhöfen und Flughäfen. Dort dürfen Supermärkte oft bis 17 Uhr geöffnet haben. Apotheken und Tankstellen dürfen den ganzen Tag öffnen.

Öffnungszeiten in Bayern an Silvester

Auch Silvester ist ähnlich wie Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag. Während es in vielen anderen Bundesländern Vorschriften gibt, dürfen die Geschäfte in Bayern am 31. Dezember theoretisch bis 20 Uhr öffnen. Doch in der Praxis sieht es anders aus; die meisten Läden schließen freiwillig schon früher – meist zwischen zwölf und 14 Uhr. Wer sichergehen möchte, dass er an Heiligabend oder an Silvester nicht vor verschlossenen Ladentüren steht, sollte sich vorher im jeweiligen Geschäft oder auf dessen Homepage nach den Öffnungszeiten erkundigen.

