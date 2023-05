Anis: Wirkung und Wissenswertes zum Alleskönner

Anis wird häufig in Arzneitees für den Magen verwendet und soll gegen Blähungen helfen. Welche Wirkung wird der Pflanze noch nachgesagt?

Anis hat einen ganz besonderen Duft. Und nicht nur das: Der Pflanze werden etliche gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt. In der traditionellen Medizin wird sie deshalb bereits seit Jahrhunderten verwendet. Was ist Anis und welche Wirkungen soll die Pflanze haben?

Anis im Steckbrief: Wuchshöhe, Wirkstoffe und Eigenschaften

Botanischer Name: Pimpinella anisum

Blütezeit: Juni bis September

Arten: insgesamt etwa 150

Standort: sonnig, nährstoffreiche Böden

Wuchshöhe: bis zu 50 Zentimeter

Wirkstoffe: unter anderem ätherische Öle wie Estragol und Anethol

Anbaugebiete: unter anderem Südostasien , Mexiko , Argentinien

, , Was ist der Unterschied zwischen Anis und Sternanis? Wie die Verbraucherzentrale Bayern schreibt, duften Anis und Sternanis ähnlich, gehören aber zu verschiedenen Pflanzenfamilien. Anis schmeckt schärfer und würziger als Sternanis.

Was ist Anis?

Anis gehört zu der Pflanzengattung der Bibernellen (Pimpinella), deren Arten hauptsächlich in Europa, Asien und Afrika verbreitet sind. Die Anisfrüchte haben einen charakteristischen Geruch und Geschmack. Als Gewürz werden sie zum Beispiel in dem bekannten griechischen Getränk Ouzo verwendet und verleihen dem Schnaps seinen charakteristischen Geschmack. Doch auch als Heilpflanze findet Anis Verwendung. Die Früchte enthalten ätherische Öle, wie Anethol und Estragol, die in der chinesischen Medizin zur Behandlung verschiedener Krankheiten bereits seit Langem zum Einsatz kommen.

Anis: Welche Wirkung wird der Pflanze nachgesagt?

Laut der Apotheken-Umschau kann Anis schleimlösend und entkrampfend wirken. Auch bei Verdauungsbeschwerden soll Anis helfen – zum Beispiel in Form eines Arzneitees. Anis-Tees wird auch eine anregende Wirkung auf die Milchbildung bei stillenden Müttern nachgesagt. Laut eines Artikels in der National Library of Medicine fehlen aber aktuelle wissenschaftlich valide Studien, um diese Aussage zu stützen. In der traditionellen iranischen Medizin wurde Anis auch als Desinfektionsmittel genutzt. Zwischen 1970 und 2011 wurden etliche Studien oder Forschungsarbeiten veröffentlicht, die sich mit der Wirkung von Anis auseinandersetzen. Darunter wurden laut eines Artikels in der National Library of Medicine neben verschiedenen Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt folgende Eigenschaften von Anis beschrieben:

antimikrobiell

antimykotisch

antiviral

antioxidativ

muskelrelaxierend

analgetisch

krampflösend

Anis soll außerdem eine Morphinabhängigkeit und Hitzewallungen von Frauen in den Wechseljahren verringern können. Einige Studien wurden aber an Ratten durchgeführt und lassen sich deshalb nicht mit Sicherheit auf den Menschen übertragen. Obwohl Anis also ein breites Spektrum an pharmakologischen Wirkungen aufweist, sind weitere klinische Studien nötig, um die Wirkungen am Menschen besser zu bewerten und auch eventuelle Risiken auszuarbeiten. Zum Beispiel hat das Bundesinstitut für Risikobewertung im Jahr 2002 empfohlen, Arzneitees mit Anis und Fenchel über einen längeren Zeitraum nur nach Rücksprache mit einem Arzt zu sich zu nehmen. In Tierversuchsreihen habe sich gezeigt, dass unter anderem der Inhaltsstoff Estragol, der auch in Anis vorkommt, krebsauslösend wirken könne. Die Deutsche Apotheker-Zeitung hat das Thema aufgegriffen und beurteilt das Risiko aber als "verschwindend gering, sollte es ein solches Risiko überhaupt geben."