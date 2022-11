Experte erklärt, warum Abfälle nicht in den Kachelofen gehören

Plus Daniel Dietrich ist Professor für Toxikologie an der Universität Konstanz. Er warnt vor der Befeuerung von Holzöfen mit Kunststoff. Bei Verstößen kann es schnell teuer werden.

Herr Dietrich, fällt Ihnen als Toxikologe im Herbst und Winter besonders auf, wenn irgendwo falsch geheizt wird?



Daniel Dietrich: Ich sehe das zwischendurch schon, ja. Teilweise steigt zum Beispiel ein bisschen gelber Rauch auf, dann weiß ich: Hier wird Holz verbrannt, das mit Farben lackiert war. Es riecht auch nicht normal – sondern übel. Ein beißender, plastikähnlicher Geruch. Wenn der aufsteigt, ist klar, dass hier ein Verbrennungsprozess nicht optimal abläuft.