Heizen mit Holz: Pelletpreise sinken im Herbst

Die Pelletpreise sinken derzeit wieder. Für manche könnte es ein guter Zeitpunkt sein, um für den Winter vorzusorgen.

Kurzzeitig war sie abgeschrieben, jetzt bleibt sie doch: Die Holzheizung wird auch unter dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) weiter erlaubt sein. Doch vergangenen Sommer explodierten die Preise für Holzpellets. Bei über 750 Euro pro Tonne lag der bundesweite Durchschnittspreis für Holzpellets im September 2022. Nun scheint es für Besitzerinnen und Besitzer von Holzheizungen gute Neuigkeiten zu geben: Die Pelletpreise sinken momentan wieder. Lohnt es sich, jetzt Pellets einzukaufen?

Heizen mit Holz: So entwickelt sich der Pelletpreis

Wer im vergangenen Jahr um diese Zeit Holzpellets kaufen wollte, musste tief in die Tasche greifen. Denn der Preis pro Tonne lag im Bundesdurchschnitt bei 763,76 Euro. In diesem Jahr liegt der Preis für Holzpellets bei fast exakt der Hälfte: 382,44 Euro pro Tonne ist der durchschnittliche bundesweite Holzpellet-Preis im September 2023. Erfasst wurde dies vom Deutschen Pelletinstitut (DPI). Dieses erfasst offiziell die Preise für Holzpellets in Deutschland.

So entwickelten sich die Holzpellet-Preise seit Januar 2022:

2022 (pro Tonne) 2023 (pro Tonne) Januar 366,58 Euro 499,14 Euro Februar 373,86 Euro 428,52 Euro März 369,32 Euro 372,51 Euro April 377,21 Euro 350,93 Euro Mai 393,25 Euro 359,41 Euro Juni 431,56 Euro 408,41 Euro Juli 507,83 Euro 422,51 Euro August 682,98 Euro 403,63 Euro September 763,76 Euro 382,44 Euro Oktober 743,81 Euro 369,72 Euro November 675,48 Euro 350,85 Euro Dezember 537,38 Euro

Erhoben werden die Daten des DPI jeweils zum 15. eines Monats.

Heizen mit Holz: Wird der Pelletpreis weiter sinken?

Für viele Holzheizung-Besitzer könnte dies ein guter Zeitpunkt zum Pellet-Kauf sein. Denn ob der Preis weiter sinken wird oder sich einpendelt, bleibt abzuwarten. Denn auch der Holzpreis unterliegt ebenso wie Gas und Öl dem Markt und seinen Schwankungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich einen stabilen Pelletpreis mit Pauschalverträgen sichern.