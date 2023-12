Heizen

17:41 Uhr

Neue Gasheizung: Lohnt sich der Einbau überhaupt noch?

Pellet, Elektro, Gas und Co. – wer eine neue Heizung einbauen will, steht vor vielen Fragen. Schon zu Jahresbeginn erlebte die Gasheizung einen regelrechten Boom. Warum das so ist und ob sich das überhaupt lohnt, lesen Sie hier.

Von Tiana Zoric Artikel anhören Shape