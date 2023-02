Herbst-Winter-Kollektion 2023

Mailänder Fashion Week: Punk-Eleganz bei Fendi

Glänzende Stoffe, ruhige Farben: Die auf der Mailänder Modewoche vorgestellten Kreationen von Fendi waren meist Ton in Ton.

"Ganz viel Chic" - so hatte Fendi seine Präsentation in Mailand angekündigt. Was das italienische Luxuslabel darunter versteht, war nun auf dem Laufsteg zu sehen. Etwas Punk kam dabei auch zum Vorschein.

Klassisch, elegant und mit einem Hauch Punk: So soll sich die Fendi-Frau im Herbst/Winter 2023/24 präsentieren. Die Show des römischen Luxuslabels am Mittwochnachmittag (22. Februar) war der erste Höhepunkt der bis Montag laufenden Mailänder Fashion Week mit den neuesten Kreationen der italienischen Designerelite. Kim Jones, der künstlerische Leiter von Fendis Damensegment, ließ sich für diese Kollektion von Delfina Delettrez Fendi inspirieren, einem Spross der Modedynastie, die als Schmuckdesignerin tätig ist. "Da ist ganz viel Chic, aber auch jede Menge Eigensinn in ihrer Art Fendi zu tragen. Und das liebe ich", wird er in dem die Kollektion begleitenden Pressetext zitiert. Optisch konzentrierte sich Kim Jones auf neutrale, ruhige Farben, die er meistens in Ton-in-Ton-Kombinationen auf den Laufsteg brachte. Raffiniert dekonstruiert er immer wieder Kleidungsstücke und Formen. So wird zum Beispiel ein Kilt über einer Hose getragen, das sinnliche Schlauchkleid erhält sportive Polodetails, eine klassische Anzugweste Ärmelfragmente. Unter Elemente aus der Herrengarderobe mischen sich hier und da frivole Akzente aus Lingerie. Subtile Punk-Einflüsse tauchen in unkonventionellen Strickoberteilen auf. Seit zweieinhalb Jahren verantwortet Kim Jones Fendis Damenkollektion. Er folgte auf Karl Lagerfeld, der diese Funktion 54 Jahre lang bis zu seinem Tod im Februar 2019 innehatte. Als Hommage an ihn interpretierte Jones einige von Lagerfelds grafischen Mustern und Farbarrangements aus den 1980er- und 1990er-Jahren neu. Etwa 175 Veranstaltungen umfasst das offizielle Programm der Mailänder Fashion Week, darunter knapp 60 große Shows. Dabei sind nahezu alle großen Namen der italienischen Mode. So zeigen in den kommenden Tagen unter anderem Prada, Gucci, Dolce & Gabbana und Giorgio Armani ihre neuesten Damenkollektionen. (dpa)

