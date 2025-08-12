Hitze im Auto: Wie schnell steigt die Temperatur und wann wird es gefährlich?

Nur kurz tanken oder einmal schnell in den Supermarkt – dafür kann man das Kind ja eben im Kindersitz oder den Hund im Auto lassen. Wer im Sommer auf diese Idee kommt, riskiert schnell das Leben des Kindes oder des Tiers. Denn bereits innerhalb von wenigen Minuten kann die Temperatur im Auto rasant ansteigen, warnen Polizei und ADAC.

Wie schnell steigt die Temperatur im Auto bei Hitze?

Wie schnell die Temperatur im Auto bei geschlossenen und etwa fünf Zentimeter weit geöffneten Fenstern ansteigt, berichtet der ADAC. Ausgegangen wird von einer Außentemperatur von 27 Grad.

nach zehn Minuten: 37,7 Grad bei geschlossenen Fenstern, 36,3 Grad bei geöffneten Fenstern

nach 20 Minuten: 45,2 Grad bei geschlossenen Fenstern, 41,9 Grad bei geöffneten Fenstern

nach 30 Minuten: 50,3 Grad bei geschlossenen Fenstern, 47,6 Grad bei geöffneten Fenstern

nach 60 Minuten: 53,3 Grad bei geschlossenen Fenstern, 50,3 Grad bei geöffneten Fenstern

Die Farbe der Lackierung des Autos macht laut dem ADAC dabei keinen Unterschied. Die Experten konnten je nach Lackierung keine Veränderung der Hitzeentwicklung feststellen.

Weshalb sind Kinder und Hunde bei Hitze besonders in Gefahr?

Anders als Erwachsene haben besonders kleinere Kinder oder Babys keine gut ausgebildeten und trainierten Schweißdrüsen. Deshalb schwitzen sie weniger. Schweiß hilft dem Körper jedoch, sich selbst abzukühlen. Hinzu kommt auch, dass Kinder eine viel geringere Körperoberfläche haben, über die sie schwitzen können. Aus diesen Gründen leiden Kinder viel stärker unter extremer Hitze als Erwachsene.

Hunde haben nur an ihren Pfoten und der Nase Schweißdrüsen. Ihre Körpertemperatur müssen sie mühsam durch Hecheln verringer. Das fällt ihnen bereits ab 28 Grad schwer und sie können einen Hitzschlag erleiden. Vereinzelt können auch Hunde einen Kreislaufkollaps erleiden, der auch zum Tod führen kann.

Was droht Erwachsenen, wenn Kind oder Hund bei Hitze im Auto gelassen wird?

Werden Kinder bei Hitze im Auto zurückgelassen, droht ein Hitzschlag oder Kreislaufkollaps, der zu körperlichen Schäden führen kann. Daher wertet die Polizei das Zurücklassen von kleinen Kindern als Straftat. Erwachsene machen sich in diesem Fall für Körperverletzung und Kindesmisshandlung strafbar.

Wer seinen Hund bei Hitze im Auto zurücklässt, macht sich der Tierquälerei strafbar. Unter bestimmten Umständen wird das Vergehen als Ordnungswidrigkeit gewertet, welche mit einer hohen Geldstrafe belegt werden kann. In manchen Fällen droht auch eine Freiheitsstrafe.

Was tun bei drohendem Hitzetod von Kind oder Hund im Auto?

Die Polizei rät, zunächst zu schauen, ob das Kind oder der Hund noch reagieren – beispielsweise durch Klopfen an die Scheibe. Zudem sollte man im Umfeld Ausschau nach dem Besitzer des Autos halten. Ist niemand in Sicht, sollte man den Notruf wählen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte sollte man immer wieder überprüfen, wie es den Insassen geht.

Wirkt das Kind oder der Hund im Auto mitgenommen, reagiert nicht mehr oder scheint bewusstlos, darf man die Scheibe einschlagen. Dabei ist es wichtig, die Scheibe zu wählen, die am weitesten vom Kind oder Hund entfernt ist. Die Polizei rät, sich Kennzeichen, Automarke, Farbe und Uhrzeit zu notieren und im Zweifelsfall Bilder und Videos anzufertigen und Zeugen hinzuzuholen, um sich abzusichern. Von den Zeugen sollte man sich auch die Kontaktdaten für eine spätere mögliche Befragung geben lassen.

Anschließend muss das Kind sofort in den Schatten gebracht werden. Feuchte Tücher auf der Stirn oder im Nacken kühlen zusätzlich. Kühle Tücher um die Waden können zudem den Kreislauf unterstützen.