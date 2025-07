Temperaturen steigen weiter: Gute Chancen für Hitzefrei?

Die Chancen für Hitzefrei stehen heute nicht schlecht. Bei sommerlicher Hitze am Vormittag können Schulen ihre Schülerinnen und Schüler vom Unterricht befreien.

Das Kultusministerium empfiehlt Hitzefrei bei einer Außentemperatur von mindestens 25 Grad um 11.00 Uhr im Schatten. «Das wird schon sehr verbreitet der Fall sein», sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Für den Tag rechnet der Experte mit Spitzenwerten von bis zu 38 Grad in der Region um Mannheim. Aber auch in anderen Teilen Baden-Württembergs dürften die Temperaturen demnach deutlich über 30 Grad liegen. Die Höchstwerte erreicht der Südwesten laut DWD am späten Nachmittag.

Hitzefrei auf dem Feldberg sei mit 24 Grad nicht zu erwarten. Für das Bergland rechnet der Meteorologe schon gegen Mittag mit Gewittern. In Baden-Württemberg hält sich ansonsten überall die Hitze.